Coronavirus: internaron con neumonía a José María Listorti

José María Listorti fue internado con neumonía, derivada de coronavirus, y a través de un video habló de su estado de salud

El actor y conductor José María Listorti fue internado en las últimas horas por neumonía y fiebre recibir el diagnóstico de Covid-19 positivo. El último viernes también se confirmó que su mujer, Mónica González, tenía síntomas que se correspondían con los de coronavirus.

A través de un video en su cuenta de Instagram, desde la clínica Los Arcos de Palermo el conductor de Hay que ver -por elnueve- anunció: "El sábado tuve un poquito de fiebre, 38.4, el domingo a la mañana seguimos con fiebre y mi doctor me dijo'no, acá algo pasa'. Vinimos, nos hicimos estudios, una tomografía de tórax, análisis de sangre y me dio que tengo una neumonía provocada obviamente por el Covid".

A través de dicho video, José María Listorti le llevó tranquilidad a sus seguidores y aseguró que se encontraba bien, estable y que la circulación en sangre y la fiebre estaban controladas.

Hace una semana, cuando se conoció la noticia de su Covid-19 positivo, consultado por LA NACION Listorti contó: "Los síntomas empezaron el sábado a la noche, me dolía un poco el cuerpo como si estuviese contracturado. Tenía mucho dolor de cuello, cansancio. Entonces me fui a dormir temprano. Mi intención era hacer una maratón de series, pero no me dio el cuerpo y a las once de la noche ya estaba durmiendo. El domingo me levanté, me dolía un poquito la garganta y tenía ya 37 y pico de fiebre. Ahí activé el protocolo y me fui a hacer un hisopado, sin bajarme del auto. A la tarde me mandaron el resultado: detectable".

Informe de Pablo Montagna

