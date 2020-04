Linda Peretz, desesperada por la situación de los actores que viven en La Casa del Teatro Fuente: Archivo

La aparición de varios casos de Covid-19 en un geriátrico de Belgrano dejo en evidencia el estado de indefensión en el que se encuentran muchos adultos mayores en medio de la pandemia. La cuarentena, el peligro de contagio y la recesión económica golpean fuerte a la Casa del Teatro, el hogar de muchos actores y actrices que, luego de brindar y brindarse al público, encontraron en la entidad que preside Linda Peretz desde 2016, el amor y la contención para seguir adelante.

En diálogo con LA NACION , la actriz expresó su preocupación frente a la situación que atraviesa hoy la institución: "Nosotros no somos un geriátrico, sino una residencia para adultos mayores que tienen que ver con la actividad teatral. Tenemos una enfermera de día, una de noche y una para el fin de semana, pero no tenemos médico. Por eso acabo de hablar con el ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Enrique Avogadro, para ver si nos pueden dar un sostén, un refuerzo médico".

Actualmente, en la Casa del Teatro viven 30 personas, que diariamente reciben cuidados y alimentos. Y aunque, según Peretz, se encuentran muy bien de salud, su desasosiego tiene que ver con la prevención, ante la incertidumbre de que les pueda pasar algo. "Es un compromiso muy grande el que yo siento, quiero cuidarlos porque afectivamente están un poco carentes. Que venga un médico y nos brinde un protocolo más exigente. Las enfermeras son muy profesionales, impecables, ellas les toman la temperatura a la mañana y a la noche, pero siento que necesitamos más: alguien que les haga un test, que les brinde una ayuda extra", explicó Peretz.

Según la actriz, el ministro Avogadro se comprometió a hacerse cargo del tema: "Me dijo que lo van a evaluar con el ministro de Salud y nos van a avisar cómo se puede llevar a cabo. Me dejó mucho más tranquila porque después de ver en televisión lo que pasa en otras residencias quedé muy nerviosa y angustiada".

La salud es apenas una de las dificultades que atraviesa la entidad, el otro es el económico. Hoy, La Casa del Teatro tiene un deficit mensual de 500 mil pesos y una deuda con AFIP de 8 millones de pesos. "Es una herencia fatal que me han dejado gestiones anteriores", señaló Peretz. "La descubrimos cuando asumimos. Mi gestión está toda paga, pero ahora nos quedamos sin resto. Ahora el contador entró en un nuevo plan a diez años. Por suerte vamos a tener menos deuda".

Además de un subsidio del gobierno de la Ciudad a partir de una gestión que realizó Luis Brandoni en 1985, la Casa del Teatro se sostiene gracias al alquiler que paga el Teatro Regina y los dos locales comerciales y una boutique donde se vende ropa que perteneció a figuras del espectáculo. Hoy, en el marco de la pandemia de coronavirus, todas esas opciones están cerradas. "El Regina hace rato que no nos paga el alquiler, y uno de los locales cerró. El Instituto Nacional del Teatro nos ha dado un subsidio, pero yo siempre apelo a los empresarios teatrales. El sector no reacciona, no habla, no sé qué les pasa. Yo hablé con la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales (AADET) y nada . Ahora en el marco de la pandemia lo entiendo, pero el año pasado les propuse que colaboren con una entrada, que para nosotros sería muchísimo, y nada. La verdad es que no entiendo, pero igual yo sigo adelante. Hace rato que estoy luchado con esto de que falta plata", señaló.

¿Y los actores con mejor posición económica? " Mirtha Legrand dona mucha ropa para la boutique, Susana Giménez nos dio una suma de dinero muy importante a través de un concurso de preguntas y respuestas en el que participó . Pero yo tampoco puedo exigir. Hay un grupo que se llama Artistas Solidarios donde están, entre otros, Mosquito Sancineto y Cecilia Roth, no sabés cómo laburan para que los actores que no tienen un mango puedan comer. Y a nosotros nos han mandado bolsas de comida, artículos de limpieza, insumos. Ellos no son los más ricos, pero como siempre la gente humilde es la que más da la cara y pone el pecho, la más solidaria", indicó Peretz.

Los actores y actrices que viven actualmente en la Casa del Teatro se encuentran confeccionando barbijos. "Pedimos una colaboración con unos amigos que tengo en el área textil y nos mandan retazos de telas", contó. También reciben donaciones a través de la web Donar Online o por teléfono al 4811-2932, esencialmente para conseguir insumos. "Las enfermeras necesitan alcohol en gel, barbijos, cofias, delantales y pantuflas descartables. No tenemos fondos ni para poder comprar eso. Necesitamos ayuda del mundo, especialmente del mundo teatral, ¿nuestros compañeros dónde estan? La gente que está en la Casa del Teatro fueron como ellos y se quedaron sin vivienda, sin plata, sin nada. Y ahora necesitan ayuda", finalizó la actriz.