Las fotos de la primera aparición pública de Natalie Pérez con su nuevo novio, Tomás Rottemberg
La pareja disfrutó de la función de la obra Next to normal en el Teatro Centro Audiovisual Inmersivo
- 4 minutos de lectura'
Natalie Pérez se presentó por primera vez en público junto a su nuevo novio. La actriz y cantante disfrutó de una salida teatral junto a su pareja y no dudó en posar para las cámaras confirmando una relación que hasta ahora había mantenido en privado.
El nuevo interés amoroso de la artista es el productor teatral Tomás Rottemberg, hijo del empresario Carlos Rottemberg y de la actriz Linda Peretz. En la noche de ayer, ambos acudieron a una función de la obra Next to normal, la versión original de Casi Normales, que se presenta en el Teatro Centro Audiovisual Inmersivo.
Durante el evento, se los pudo ver a ambos tomados de la mano y posando sonrientes para las cámaras. La aparición pública marcó el primer paso de la relación ante los medios después de varios meses en los que la artista había insinuado que estaba enamorada, aunque sin dar nombres ni mayores detalles.
Durante las últimas semanas, la actriz había compartido en redes sociales algunas imágenes enigmáticas. En una de ellas se veía la sombra de dos personas de la mano con un emoji de corazón pero no llegó a etiquetar al productor en la publicación.
Si bien hacía tiempo que circulaban versiones que la vinculaban a Tomás Rottemberg, la confirmación oficial llegó durante su visita al ciclo Otro día perdido (eltrece), espacio conducido por Mario Pergolini en el que Pérez admitió estar en pareja con Rottemberg. “Ah, pará, pero yo me estoy enterando ahora de eso. Estoy sorprendido, acabo de caer”, reaccionó el conductor al escucharla.
Ante la curiosidad del anfitrión, la actriz reveló la identidad de su pareja. “¿Salís con el hijo de Linda Peretz?”, preguntó Pregolini. “Sí, claro”, respondió ella entre risas.
Quién es Tomás Rottemberg
Tomás Rottemberg sigue los pasos de su padre en la producción teatral y ha trabajado en distintos proyectos dentro del circuito porteño. Próximo a cumplir 40 años, forma parte de la familia que administra las salas Multiteatro y Multitabarís.
Conoció a Natalie Pérez en el ámbito teatral, un espacio que ambos frecuentan y, de acuerdo con fuentes cercanas, el vínculo entre ellos nació de manera espontánea, a partir de proyectos en común y de afinidades tanto personales como profesionales que los unieron. De hecho, su relación se habría fortalecido durante la producción de la obra Las cosas maravillosas de la vida, que la actriz continúa presentando en varias ciudades del país.
Durante la charla con Pergolini, Pérez evitó dar otros detalles de la relación, aunque respondió con humor cuando el conductor le preguntó sobre su tiempo libre. “Comunicaciones, veo películas, como helado, paseo, juego con mis amigas, invito a mis amigas, cocino. Y (estoy) con ‘la sombra”, dijo, haciendo referencia al apodo con el que el conductor bautizó al productor antes de conocer su identidad.
Durante el programa, la actriz también contó que para asistir al ciclo la había vestido su suegra, a quien cariñosamente llamó “la Flaca Escopeta”.
Pérez ha expresado en distintas oportunidades su deseo de formar una familia. En 2020 reveló que había congelado óvulos, aunque aclaró que espera poder tener hijos de manera natural. “Quiero tener hijos de forma natural, pero no se saben nunca estas cosas. Es más preventivo que otra cosa”, explicó en una entrevista con Catalina Dlugi.
En esa misma conversación, la actriz contó que el procedimiento tuvo complicaciones. “Tuve una hemorragia interna, me dolió mucho, y me tuve que quedar unos días internada”, relató, con el objetivo de transmitir tranquilidad a otras mujeres que quisieran atravesar el proceso.
A lo largo de los años, la artista ha sido vinculada sentimentalmente con distintas figuras del espectáculo, incluso se la relacionó con Adrián Suar durante las grabaciones de la película Mazel Tov, aunque ninguno de los dos confirmó públicamente ese rumor.
Otras noticias de Natalie Pérez
- 1
Roña Castro, el primer eliminado de MasterChef Celebrity: “Para mí, yo cocino bien”
- 2
La emoción de Antonio Banderas por el casamiento de su única hija, Stella
- 3
Noche de fiesta: George Clooney, Demi Moore, Penélope Cruz y Jeremy Allen White celebraron a la Academia del cine de Hollywood
- 4
En fotos: de la “palmadita” de Jacob Elordi a Oscar Isaac al gracioso homenaje de Jack Black a Naomi Watts