Las fotos de la primera aparición pública de Natalie Pérez con su nuevo novio, Tomás Rottemberg

Natalie Pérez se presentó por primera vez en público junto a su nuevo novio. La actriz y cantante disfrutó de una salida teatral junto a su pareja y no dudó en posar para las cámaras confirmando una relación que hasta ahora había mantenido en privado.

El nuevo interés amoroso de la artista es el productor teatral Tomás Rottemberg, hijo del empresario Carlos Rottemberg y de la actriz Linda Peretz. En la noche de ayer, ambos acudieron a una función de la obra Next to normal, la versión original de Casi Normales, que se presenta en el Teatro Centro Audiovisual Inmersivo.

Durante el evento, se los pudo ver a ambos tomados de la mano y posando sonrientes para las cámaras. La aparición pública marcó el primer paso de la relación ante los medios después de varios meses en los que la artista había insinuado que estaba enamorada, aunque sin dar nombres ni mayores detalles.

Natalie Pérez y Tomás Rottemberg, juntos por primera vez en una salida pública Gerardo Viercovich - LA NACION

Durante las últimas semanas, la actriz había compartido en redes sociales algunas imágenes enigmáticas. En una de ellas se veía la sombra de dos personas de la mano con un emoji de corazón pero no llegó a etiquetar al productor en la publicación.

Si bien hacía tiempo que circulaban versiones que la vinculaban a Tomás Rottemberg, la confirmación oficial llegó durante su visita al ciclo Otro día perdido (eltrece), espacio conducido por Mario Pergolini en el que Pérez admitió estar en pareja con Rottemberg. “Ah, pará, pero yo me estoy enterando ahora de eso. Estoy sorprendido, acabo de caer”, reaccionó el conductor al escucharla.

La actriz y cantante disfrutó de la obra Next to normal junto a su nuevo novio en el Teatro Centro Audiovisual Inmersivo Gerardo Viercovich - LA NACION

Ante la curiosidad del anfitrión, la actriz reveló la identidad de su pareja. “¿Salís con el hijo de Linda Peretz?”, preguntó Pregolini. “Sí, claro”, respondió ella entre risas.

Quién es Tomás Rottemberg

Tomás Rottemberg sigue los pasos de su padre en la producción teatral y ha trabajado en distintos proyectos dentro del circuito porteño. Próximo a cumplir 40 años, forma parte de la familia que administra las salas Multiteatro y Multitabarís.

Conoció a Natalie Pérez en el ámbito teatral, un espacio que ambos frecuentan y, de acuerdo con fuentes cercanas, el vínculo entre ellos nació de manera espontánea, a partir de proyectos en común y de afinidades tanto personales como profesionales que los unieron. De hecho, su relación se habría fortalecido durante la producción de la obra Las cosas maravillosas de la vida, que la actriz continúa presentando en varias ciudades del país.

Sonrisas y complicidad: la pareja posó para las cámaras en el teatro Gerardo Viercovich - LA NACION

Durante la charla con Pergolini, Pérez evitó dar otros detalles de la relación, aunque respondió con humor cuando el conductor le preguntó sobre su tiempo libre. “Comunicaciones, veo películas, como helado, paseo, juego con mis amigas, invito a mis amigas, cocino. Y (estoy) con ‘la sombra”, dijo, haciendo referencia al apodo con el que el conductor bautizó al productor antes de conocer su identidad.

Durante el programa, la actriz también contó que para asistir al ciclo la había vestido su suegra, a quien cariñosamente llamó “la Flaca Escopeta”.

El productor teatral es hijo de Carlos Rottemberg y Linda Peretz Gerardo Viercovich - LA NACION

Pérez ha expresado en distintas oportunidades su deseo de formar una familia. En 2020 reveló que había congelado óvulos, aunque aclaró que espera poder tener hijos de manera natural. “Quiero tener hijos de forma natural, pero no se saben nunca estas cosas. Es más preventivo que otra cosa”, explicó en una entrevista con Catalina Dlugi.

La actriz se mostró relajada y feliz en su primera aparición oficial junto a su pareja Gerardo Viercovich - LA NACION

En esa misma conversación, la actriz contó que el procedimiento tuvo complicaciones. “Tuve una hemorragia interna, me dolió mucho, y me tuve que quedar unos días internada”, relató, con el objetivo de transmitir tranquilidad a otras mujeres que quisieran atravesar el proceso.

La artista confirmó su romance tras meses de rumores Gerardo Viercovich - LA NACION

A lo largo de los años, la artista ha sido vinculada sentimentalmente con distintas figuras del espectáculo, incluso se la relacionó con Adrián Suar durante las grabaciones de la película Mazel Tov, aunque ninguno de los dos confirmó públicamente ese rumor.