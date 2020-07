Aislados en su casa, Nicolás Magaldi y su esposa esperan por el resultado del test de Covid-19 de Bautista, su pequeño hijo Fuente: Archivo - Crédito: Soledad Aznarez

Nicolás Magaldi decidió hoy hacer El show del problema, programa que conduce en elnueve, desde su casa. ¿La razón? Su hijo Bautista pasó el fin de semana con fiebre, llamaron al médico y, por precaución, se activó el protocolo de Covid-19.

"Estoy con ganas de estar en el estudio con ustedes, pero la verdad es que pasamos un fin de semana y una noche brava, no dormí mucho", contó el conductor. "Estamos en casa y quería contarle a todo el mundo lo que pasó. Yo tendría que estar ahora en el piso, pero por 48 horas tengo que estar aislado, y tiene que ver con algo que nos hizo pegar un susto importante. Seguro hay muchos papás mirando del otro lado y es algo que le puede pasar a cualquiera en este momento. Ayer vi decaído a mi hijo Bautista de dos años y nueve meses. Y los nenes a esa edad son hiperactivos. Como lo notamos 'pachucho' le tomamos la fiebre y tenía 38 grados, no había comido nada y lo primero que pensé fue que tenía coronavirus. Uno se pone un poco paranoico".

Y explicó cómo se manejaron. "Le dimos ibuprofeno pero la fiebre no le bajó. Entonces, llamé a mi hermano, que es médico, y me dijo que espere para ver cómo amanecía, pero a la madrugada nos despertamos muchas veces porque tenía mucha fiebre. Así que hoy tuvimos que ir a la clínica y lo loco del operativo es que fuimos con mi mujer, pero solo puede entrar uno de los dos, así que entré yo con Bauti. No saben lo que es hacerle un hisopado de coronavirus a un nene tan chiquito, cuando se lo hacen a tu hijo es una sensación horrible. Es un hisopo muy largo que se mete por la nariz. Tuve que sujetarlo mientras lloraba. Agradezco a las doctoras que son un amor. Acá estamos, esperando el resultado por 48 horas, ojalá dé negativo. Por ahora se lo trata como una faringitis. Nosotros estamos bien", se despidió.

Así, Nico, su esposa Betina Wolenberg y el pequeño Bautista estarán en cuarentena estricta hasta saber el resultado del test del niño. "Agradezco a Diego que es un amigo y ya saben que mañana también voy a salir desde casa. El resultado del test estará el miércoles y dependerá de eso si vuelvo a trabajar o no. Estamos muy bien en casa", resumió.

Recordemos que con la cuarentena el conductor decidió reversionar su programa para poder seguir saliendo al aire. El show del problema va por su tercera temporada en elnueve. En sus dos primeras versiones, Nico recibía en el estudio a diferentes personas que tenían problemas con sus vecinos, sus amigos, compañeros de trabajo. Ahora, en cambio, armó un panel con Silvina Luna, Cinthia Fernández, Mica Viciconte y José María Muscari y plantea con ellos temas de actualidad y de espectáculos.