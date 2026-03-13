Polémica por la reaparición pública de Katherine Heigl en la casa de Donald Trump: la palabra de la actriz

Tras casi dos años alejada de los medios, la reaparición pública de Katherine Heigl generó polémica después de que la actriz asistiera a un evento benéfico realizado en la residencia de Donald Trump, en Florida. Las imágenes del encuentro celebrado en el exclusivo complejo Mar-a-Lago provocaron críticas entre quienes interpretaron su presencia como un gesto político.

La actriz, recordada por su papel en la serie Grey’s Anatomy, participó el pasado 8 de marzo de una gala solidaria destinada a recaudar fondos para el refugio de animales Big Dog Ranch Rescue. El evento, llamado Wine, women and shoes, reunió a personalidades del mundo del espectáculo y del activismo animal en una jornada de concientización sobre el rescate y el cuidado de perros abandonados.

La gala se celebró en el famoso resort de Trump ubicado en Palm Beach y estuvo copresidida por Lara Trump, nuera del presidente estadounidense, quien participó activamente en la organización de la iniciativa.

Durante el evento, Heigl fue fotografiada junto a varias figuras públicas, entre ellas la exconductora de Fox News Jeanine Pirro y el adiestrador de perros Cesar Millan. Al difundirse las imágenes del acto, algunos usuarios cuestionaron su presencia en el resort de Trump, por lo que Heigl decidió responder públicamente y explicar los motivos de su participación en el evento.

“Los animales no votan. La única sala que no les gusta es la de eutanasia en un refugio. Están completamente a merced de nosotros y no tienen voz propia”, afirmó la actriz, según declaraciones recogidas por Page Six. Con esa frase, Heigl quiso desvincular su presencia en el acto de una afinidad política.

Según explicó, su participación estuvo originada por su compromiso con las mascotas. “Este evento trataba sobre la defensa de los animales, algo que siempre ha sido muy importante para mí”, señaló. “Cualquiera que me conozca sabe que es una de mis mayores pasiones”, agregó.

Heigl recordó, además, que su vínculo con el rescate animal no es reciente y que lleva años trabajando en esa causa. La intérprete fundó junto a su madre (que también estuvo presente en Mar-a-Lago) la organización benéfica Jason Heigl Foundation, creada en memoria de su hermano, quien falleció en un accidente automovilístico. La entidad se dedica al rescate, cuidado y adopción de animales, además de promover campañas contra la crueldad animal y la sobrepoblación.

Según detalló la actriz, la gala logró recaudar más de cinco millones de dólares destinados a ayudar a animales necesitados. “Como sociedad, todos deberíamos unirnos para proteger a los que no tienen voz y a los inocentes. Este no debería ser un tema que nos polarice”, expresó.

A pesar de sus aclaraciones, algunos usuarios continuaron criticándola en las redes sociales y las reacciones negativas se multiplicaron especialmente en comentarios vinculados a publicaciones que mostraban fotografías del evento.

En algunos mensajes se insinuó que la actriz simpatizaba con el entorno político de Trump y Heigl misma respondió directamente a varios de esos comentarios insistiendo en que su presencia en la gala estaba relacionada únicamente con la causa animal.

La actriz de 47 años no es ajena a las polémicas mediáticas a lo largo de su carrera. Su salto a la fama llegó interpretando a Izzie Stevens en Grey’s Anatomy, serie en la que participó durante seis temporadas antes de abandonar el proyecto en 2010.

Luego protagonizó varias comedias románticas en Hollywood, pero, con el paso de los años, su presencia en la pantalla se fue reduciendo y la actriz adoptó un perfil más bajo en la industria. En los últimos tiempos había limitado considerablemente sus apariciones públicas, y apenas se la había visto desde su presencia en los Emmy de 2024. Su participación en la serie Firefly Lane fue uno de sus últimos trabajos.