Tras escándalos: cinco celebridades que fueron sancionadas por la Academia que entrega los Oscar

Vetar a celebridades para que no puedan pisar el Teatro Dolby durante las galas de los Oscar es una sanción que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas no suele imponer. Sin embargo, algunos escándalos sacudieron tanto a Hollywood que terminaron con un puñado de estrellas expulsadas o con la prohibición de asistir al evento más importante del mundo del cine, que se hará este domingo. De Will Smith a Richard Gere, estas son las figuras que temporalmente o de forma definitiva quedaron fuera de la gran noche de la industria.

Los expulsados

Harvey Weinstein

Harvey Weinstein, el otrora gran productor de Hollywood, hoy cumple una condena de 23 años por abusos Brendan McDermid - Pool Reuters

Harvey Weinstein fue expulsado de la Academia en 2017 un mes y medio después de que The New York Times revelara las múltiples acusaciones de acoso sexual y conducta inapropiada en su contra. “No fue simplemente separarnos de alguien que no merece el respeto de sus colegas, sino enviar el mensaje de que se acabó la era de la ignorancia deliberada y la vergonzosa complicidad en el comportamiento de depredador sexual y el acoso laboral en nuestra industria”, explicó el directorio de la entidad en un comunicado.

Weinstein era uno de los productores más poderosos de Hollywood, hasta que la investigación del medio norteamericano se hizo eco de las denuncias de sus víctimas. Ashley Judd y Rose McGowan fueron las primeras en animarse a hablar. Las acusaciones se sucedieron y la lucha de las mujeres fue el puntapié inicial para la creación del movimiento #MeToo. El hermano de Weinstein, Bob, también apuntó contra el empresario: lo llamó “enfermo y depravado”.

A pesar de la cantidad de testimonios que lo incriminan, Weistein negó siempre todas las acusaciones. Hoy, cumple una sentencia de 23 años de prisión por sus delitos.

Bill Cosby

Cosby fue denunciado por abuso

Un año después de la expulsión de Weinstein otro escándalo sacudió Hollywood: Bill Cosby también fue condenado por agresión sexual. En el juicio, realizado en Pensilvania, fue sentenciado por drogar y agredir sexualmente a Andrea Constand en 2004. El célebre actor, quien interpretó durante muchos años a un padre de familia ideal en El show de Bill Cosby, también terminó fuera de la Academia.

La organización afirmó que la medida se tomó de acuerdo con su Código de Conducta. “La Junta continúa fomentando estándares éticos que exigen a los miembros defender los valores de la Academia en cuanto al respeto a la dignidad humana”, rezaba el comunicado. Cosby dejó de ser parte del grupo responsable de los premios y también se le prohibió formar parte de sus actividades.

En 2021, la condena de Cosby fue anulada por un subterfugio legal y el actor fue liberado de prisión: el Tribunal Supremo de Pensilvania dictaminó que se había violado un acuerdo previo con la fiscalía. Sin embargo, la Academia no lo volvió a aceptar entre sus miembros.

Roman Polanski

El director Roman Polanski intentó revertir sin éxito la determinación de la Academia

Como consecuencia del movimiento #MeToo, la Academia adoptó nuevas normas de conducta y en mayo de 2018 decidió expulsar a Roman Polanski. La determinación fue la respuesta natural a su histórico caso judicial: en 1977 fue acusado de mantener relaciones sexuales con una chica de 13 años en Los Ángeles. El director se declaró culpable de un cargo menor, pero antes de conocer la sentencia final huyó de los Estados Unidos y desde entonces vive principalmente en Europa para evitar su extradición.

En su comunicado, la Academia explicó que la expulsión se tomó “de acuerdo con los estándares de conducta de la organización” y reafirmó su compromiso con los valores de respeto por la dignidad humana. El abogado del director francopolaco calificó la decisión como “el colmo de la hipocresía”, cuestionó el procedimiento e intentó que la Academia revocara su decisión. Su argumento se centró en que el proceso había sido injusto. Sin embargo, la organización rechazó el pedido y la expulsión de Polanski se mantiene vigente hasta hoy.

Los antecedentes

En total, solo cinco personas han sido expulsadas en la historia de la Academia. Antes de los casos de Harvey Weinstein, Bill Cosby y Roman Polanski, la institución ya había tomado esa medida en otras dos ocasiones: en 2004, cuando expulsó al actor Carmine Caridi por filtrar copias de películas enviadas a los votantes que luego fueron distribuidas ilegalmente en internet; y en 2021, cuando expulsó al director de fotografía Adam Kimmel tras declararse culpable de delitos sexuales contra una menor.

Los vetados

Will Smith

El momento en el que Will Smith le pega a Chris Rock Neilson Barnard - Getty Images North America

En 2022, el actor Will Smith protagonizó el episodio más violento que se pudo ver en vivo durante una gala. Todo comenzó cuando Chris Rock, en medio de un monólogo, hizo un chiste sobre Jada Pinkett Smith y su alopecia. A la actriz no le gustó la broma, y a su entonces esposo tampoco: la estrella de Hollywood se levantó de su silla, subió al escenario y sin mediar palabra le dio un golpe en la cara al humorista. Primero todos creyeron que se trataba de un gag pautado, pero la situación se tensó definitivamente cuando Smith, ya de regreso a su asiento, vociferó dos veces la misma frase: “Mantené el nombre de mi esposa lejos de tu pu... boca”.

Si bien después del incidente, Smith renunció voluntariamente a la Academia -aunque conservó el Oscar que ganó esa misma noche por Rey Richard: Una familia ganadora-, a los pocos días la junta directiva de la Academia revisó el incidente y anunció medidas disciplinarias: le prohibieron asistir a cualquier evento o programa de la Academia, incluidos los Oscar durante 10 años. “Acepto y respeto la decisión de la Academia”, indicó el actor en un comunicado.

Richard Gere

Richard Gere fue vetado por dejar de lado el guion de presentador y dar un discurso político

El caso más llamativo, y uno de los pocos que se revirtió, es el de Richard Gere. El protagonista de Mujer bonita recibió el veto de la Academia luego de desobedecer el guion como presentador y usar el micrófono para manifestarse políticamente.

El hecho tuvo lugar en la ceremonia de 1993. Ese año Gere -uno de los galanes más buscados de esa época- se subió al escenario del Dorothy Chandler Pavilion -donde antes se celebraba la ceremonia- y en lugar de decir lo que estaba preparado decidió denunciar públicamente la situación del Tíbet y criticar al gobierno de China. La Academia consideró inapropiado el uso de la gala para un discurso político no autorizado y decidió sancionarlo: el actor no participó de eventos de la Academia por 20 años.

Volvió a la gala luego de 20 años con el elenco de Chicago

“No me lo tomé como algo personal. No pensé que hubiera villanos en esa situación”, repasó Gere en una entrevista concedida a la revista Variety. “Creo que me castigaron durante bastante tiempo por eso”, agregó. En 2013 regresó como presentador junto a sus compañeros de la película Chicago. Luego de recibir la invitación, el actor dijo al portalThe Huffington Post: “Al parecer, he sido rehabilitado. Parece que si uno permanece el tiempo suficiente, se olvidan de que te habían vetado”.