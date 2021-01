Miguel Martín, conocido como el oficial Gordillo, dio positivo en el test de coronavirus

Tras dar positivo en el test de coronavirus, el humorista tucumano Miguel Martín anunció la suspensión de su exitoso show unipersonal Más vivo que nunca en el teatro Luxor de Carlos Paz. El éxito cosechado había convertido al espectáculo en el más visto de la temporada en la villa cordobesa.

"Soy covid positivo", anunció el comediante, conocido como el Oficial Gordillo en escena. A través de sus redes sociales, el actor compartió un extenso comunicado explicándole la situación a sus seguidores. "¡Gente querida! Nunca pensé que me iba a tocar. Como la gran mayoría, tomé todas las precauciones desde marzo hasta hoy", apuntó primero.

Y agregó: "Llevaba en mi mochila 3 tipos de alcohol (gel, líquido y en spray), toallas desinfectantes y siempre el tapabocas puesto, hasta me ponía una máscara para ir a los viajes y concurrir a lugares públicos en todo este tiempo. Hasta hice tratamiento de Vitamina D y C. 'Obsesivo y exagerado', me decían mis amigos, y no asistí a reuniones sociales (solo familiares y sin saludar, por mi trabajo)".

Los síntomas de coronavirus comenzaron a ser una realidad para el humorista a comienzos de esta semana, con tos, dolor garganta y molestias de espalda. El miércoles perdió la voz, por lo que acudió a un especialista, y ayer le realizaron un hisopado, confirmándole hoy el resultado positivo.

"Debo estar aislado 14 días, o sea, hasta el lunes 25 de enero. De esta manera, si está todo bien, podré retomar mis actividades recién el martes 26", compartió. Y comentó que ya ha sido separado de sus seres cercanos para evitar contagios. "Ellos, gracias a Dios, no presentan síntomas, siempre que volví de viaje los saludé desde lejos (sin besos) y me aísle por precaución", explicó.

El humorista hizo hincapié en que tomaba todas las precauciones en el teatro Luxor y explicó, en este sentido, que ingresaba al establecimiento directamente por la cochera, sin mantener contacto con nadie. Tenía un camarín aislado y solo ingresaban al mismo dos personas de su equipo, que están sin síntomas y a la espera de resultados de sus respectivos hisopados. Además, los técnicos utilizaban tapabocas y el público también.

"Hoy me encuentro en muy buen estado y con valores normales, solo un poco cansado, esperemos seguir evolucionando así. Gracias a los que enviaron mensajes preocupándose", manifestó. Las funciones de Más vivo que nunca fueron canceladas hasta el 26 de enero. Por ello, el comediante aclaró que quienes sacaron entradas deberán dirigirse al teatro o llamar para "una solución" para cada caso.

"Otra vez mil disculpas por los inconvenientes que les pueda ocasionar. Les agradezco su apoyo y comprensión. Nos vemos muy pronto. Y a seguir cuidándose y cuidándonos por nosotros y por nuestros mayores, familiares y amigos de riesgo", remató.

