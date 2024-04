Dolores Fonzi, tras sus críticas a Guillermo Francella: “Caí en la trampa, podría haber hablado de cosas más importantes”

Escuchar

Dolores Fonzi volvió a expresar sus opiniones políticas y a apuntar contra Guillermo Francella, luego de que el protagonista de La extorsión hiciera público su apoyo al gobierno de Javier Milei y a las medidas tomadas hasta el momento. Tras asegurar que no trabajaría con su colega, la actriz y directora volvió sobre sus dichos y señaló, en tono reflexivo: “Si él opina, yo también puedo opinar de lo que él opina. Hablé relajada desde México y caí en la trampa, cuando podría haber hablado de cosas más importantes ”.

El pasado fin de semana, Fonzi -que se encontraba en la XI edición de los Platino, donde se llevó el premio del público por su ópera prima Blondi-, fue lapidaria con el protagonista de El encargado, sumándose al grupo de artistas que ya había salido al cruce, como María Valenzuela, Pablo Echarri, Nancy Dupláa y Esteban Lamothe, entre otros.

Dolores Fonzi y su pareja, Satiago Mitre, asistieron el fin de semana pasado a los Premios Platino, en la Riviera Maya Prensa Premios Platino

“No trabajaría con Francella”, había dicho la flamante directora en diálogo con Guido Záffora, periodista de Intrusos (América TV). Sin embargo, este viernes, entrevistada por Ernesto Tenembaum en su ciclo ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, de Radio con Vos, le bajó el tono a su primera declaración. “Estaba recibiendo un premio; me preguntaron por él y contesté lo que pienso. No tiene nada de ensañamiento”, dijo Fonzi y remarcó: “ Basta de inventar un monstruo de dos cabezas o dos bandos. Hay que entender que lo que está pasando es un daño transversal para todos ”.

Sobre el apoyo que el actor prestó a la gestión del presidente Javier Milei, Fonzi expresó: “Él dijo ‘me da esperanza’. No te puede dar esperanza un Gobierno que viene a arrasar con todo y que a los típicos que beneficia van a ser los que van a poder blanquear plata cuando se levante el cepo . Eso deja afuera a todo el mundo”.

También se refirió a las razones por las que no contemplaría trabajar con Francella: “Cuando digo, no trabajaría con tal persona no es que estoy dejando en la calle a un pobre tipo ”. Luego agregó que sus dichos fueron malinterpretados por la prensa cuando expresó que el actor de El secreto de sus ojos se encontraba en las “antípodas de su pensamiento”: “ Claro que no quiero trabajar con alguien que no empatiza con 600 mil puestos de trabajo . Pero logran cambiar la narrativa y dan vuelta la tortilla, el periodismo tiene una responsabilidad enorme, lo que hacen es usar el discurso contrario”.

Sus críticas contra las medidas del Gobierno

El martes 23, Fonzi participó de la multitudinaria marcha federal universitaria convocada por las instituciones públicas de todo el país pidiendo la actualizan de sus presupuestos por la inflación. ” La gente no come vidrio, estaba todo el mundo en la plaza ”, aseguró y agregó: “Lo que es genial de este Gobierno es que todos estamos en la misma”.

Pablo Echarri, Julieta Cardinali y Dolores Fonzi, algunas de las caras conocidas que dijeron presente en la marcha en defensa de las universidades públicas Instagram

En la misma línea, Fonzi dio su opinión crítica sobre las medidas del Gobierno, en especial sobre el anunciado cierre provisorio del Incaa: ”Represento a la industria del cine que son 600 mil puestos de trabajo en juego. Entiendo que el Incaa no funciona bien, que hay que auditar, pero cerrarlo no es la solución. Queremos un Presidente que haga las cosas bien. Cerrar todo, que la destrucción sea el camino no me parece para nada… ”. Y apuntó contra el actual director del Instituto Nacional de Cine y Arte Audiovisuales: “Leí que [Carlos Luis] Pirovano dijo que no ve películas y ni lee libros. También dijo que las películas van a pasar por su filtro para no tengan propaganda, que no hablen sobre temas como el aborto y adoctrinamiento… Eso no lo podemos permitir”.

“ Que me acusen de violencia por opinar sobre los dichos de otro, me parece violento también y es un poco correr el foco de lo importante ”, expresó la intérprete. “Nos preguntan cosas que no van a cambiar nada, en vez de hablar de lo que hay que hablar: el cierre del Incaa y la Ley de cine que no se está respetando. Está pasando algo gravísimo”, enfatizó.

Una instantánea de Violeta Urtizberea junto a Dolores Fonzi y Santiago Mitre en la marcha del 24 de abril con el Congreso de fondo instagram.com/violeurtizberea

Por último, Fonzi dio un mensaje de unión para terminar con la violencia y la grieta que atraviesa a la sociedad: “Nos tenemos que unir entre todos, basta de bandos”, resaltó la actriz y directora. “ Basta de esa impunidad. Hay que terminar con la violencia y la agresión constante que viene de los líderes que manejan el país ”, cerró.

LA NACION