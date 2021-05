Courtney Love criticó la miniserie inspirada en Pamela Anderson y Tommy Lee

Courtney Love criticó la serie de Hulu Pam & Tommy, inspirada en el mediático romance y el famoso video íntimo de Pamela Anderson y Tommy Lee, y aseguró que su “corazón está con Pam”. Además agregó que sentía vergüenza por Lily James, quien aceptó interpretar a la actriz de Baywatch en la miniserie.

La cantante, de 56 años, defendió a su amiga en las redes sociales con una dura publicación en su cuenta de Facebook, que más tarde decidió borrar. Pero lo más llamativo no fue solo eso, sino que ante la repercusión de sus palabras, decidió despedirse del mundo virtual una temporada “para enfocarse en su trabajo”, a la vez que afirmaba que las redes eran una perdida de tiempo para los artistas.

Sus duras críticas a la serie

Publicación de Courtney Love

En su posteo, Love había compartido una imagen de una nota sobre la serie en la que contaba que la trama hará foco en el explosivo romance de la pareja y su video íntimo. “Encuentro esto muy indignante”, arrancaba su publicación. Y continuaba: “Cuando salió el video sexual de Pam y Tommy, yo estaba haciendo un disco. Había mujeres solas en muchos estudios de grabación en Los Ángeles, donde todos los ingenieros, productores y propietarios estaban viendo el video sexual... fue repugnante. Prohibí que todos hablaran de ello. Destruyó la vida de mi amiga Pamela”.

Pamela Anderson y Tommy Lee estuvieron 3 años juntos y tuvieron dos hijos Archivo

También en la publicación Love contaba que le pidieron usar una imagen suya. “La semana pasada me pidieron que aprobara el uso de una portada mía de Rolling Stone, de Mark Seliger. Dije:` No´”, revelaba. Y concluía su manifiesto con un mensaje directo a su amiga: “Mi corazón está con Pamela (...) y la vergüenza para Lily James, quienquiera que sea”.

La serie

Pam & Tommy se acaba de comenzar a rodar con Lily James y Sebastian Stan, interpretando a la conocida pareja. La serie, de ocho episodios, que fue escrita por Rob Siegel y DV DeVincentis, relata el romance de cuatro días antes de su boda en una playa mexicana en 1995, así como la realización y el posterior escándalo entorno a su video sexual. Seth Rogen, uno de los actores, que es parte de la miniserie, compartió imágenes en su cuenta de Instagram.

En su momento, la pareja demandó al distribuidor de su video sexual, Internet Entertainment Group, antes de llegar a un acuerdo confidencial. De todas maneras, el video se llegó a lanzar públicamente. “Nunca lo he visto. No gané ni un dólar. Era propiedad robada. Hicimos un trato para detener todo“, dijo Anderson en Watch What Happens Live en 2015.

Los chicos crecen. Brandon y Dylan Lee, los hijos que Pamela Anderson tuvo con el rockero Tommy Lee Instagram

“Estaba embarazada de siete meses de Dylan y pensaba que el estrés estaba afectando el embarazo y dije: ‘No voy a ir más a los tribunales. No quiero hablar más de mi vagina o de mi sexo en público“, dijo Anderson en ese entonces.

Anderson y Lee se divorciaron en 1998 y comparten dos hijos Brandon, de 24 años, y Dylan, de 23. Años después, la actriz llegó a asegurar que había recibido maltrato por parte del rockero.

