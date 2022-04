Cuba Gooding Jr. se declaró culpable de besar a una mujer por la fuerza

El actor Cuba Gooding Jr. se declaró culpable, ante el tribunal de Nueva York, de haber besado por la fuerza a una de las mujeres que lo acusan de acoso y abuso sexual en un juicio conjunto. “Me disculpo por haber hecho que alguien se sintiera tocado de manera inapropiada”, dijo, en lo que fue una confusa frase. Su tardía confesión es parte de un acuerdo entre sus abogados y los fiscales para evitar su regreso a prisión.

El abogado de Gooding Jr., Frank Rothman, fue quien dio la noticia a los medios. “Admitió un cargo de haber besado a una camarera sin su consentimiento”, reveló el letrado, y agregó que “todos los demás cargos fueron desestimados”.

El actor de Jerry Maguire fue arrestado en junio de 2019 después de que una mujer de 29 años declarara ante la policía que Gooding Jr. le tocó los senos sin su consentimiento en el bar Magic Hour Rooftop cerca de Times Square. Unos meses después, se sumaron dos demandas adicionales, cuando otras mujeres decidieron denunciarlo por abuso. Los nuevos cargos lo acusaban de tocar el trasero a una mesera y hacerle un comentario sexual en el restaurante TAO Downtown y tocar de forma inapropiada y por la fuerza a una mujer en el club nocturno LAVO; ambos hechos habrían ocurrido en 2018. El último cargo es el que Gooding Jr. acaba de reconocer, pero con una sustancial diferencia: asegura no haberla manoseado pero sí haberla besado.

El comienzo del juicio estaba previsto para abril de 2020, pero debió ser retrasado por la pandemia de coronavirus. Recién en agosto de ese año, los fiscales de Manhattan revelaron que al menos 30 mujeres habían presentado acusaciones contra el actor de manoseo y tocamientos no deseados.

Durante todo este tiempo y hasta este miércoles, Gooding Jr. se declaró inocente de los seis cargos por delitos menores presentados en su contra y negó todas las acusaciones de conducta indebida, incluida la de la mesera de LAVO que ahora dijo haber besado . Abonando su discurso, en un primer momento, sus abogados argumentaron que los fiscales, impulsados por el fervor del movimiento #MeToo, intentaban convertir “gestos comunes” o confusiones en crímenes.

Cuba Gooding Jr., llega a la corte penal de Nueva York para una audiencia sobre su caso de violencia sexual, el lunes 18 de octubre de 2021

Este cambio en la estrategia de su defensa parece marcar el final de años de negociaciones en los que se intentó mitigar la condena del actor y, según informaron medios estadounidenses, se produjo luego de que el juez dictaminara que si el caso era elevado a juicio, la fiscalía podría contar con el testimonio de otras dos mujeres que realizaron acusaciones de abuso contra el actor. Esas mujeres, cuyas denuncias no desembocaron en cargos penales, estaban entre las 19 presuntas víctimas que los fiscales buscaban convocar como testigos.

“ En seis meses, si se mantiene sin problemas, ese cargo será retirado y no tendrá antecedentes penales al final de esto ”, aseguró el abogado del actor a la prensa. Es que, según establece el acuerdo de culpabilidad, Gooding Jr. debe seguir con el tratamiento de modificación de comportamiento que comenzó en 2019 y su terapia para dejar de consumir alcohol durante los próximos seis meses. Si cumple con lo pactado, y vencido ese lapso vuelve a declararse culpable, puede enfrentar una sentencia por tiempo cumplido. Si, por el contrario, no respeta los términos del convenio, podría caberle hasta un año de prisión.

Gloria Allred, la patrocinante de la mujer que realizó una de las denuncias -y cuyo nombre no fue revelado- no estuvo de acuerdo con la lectura triunfalista de su colega. “ Seguiremos litigando nuestro caso civil contra Cuba Gooding, Jr. en el tribunal federal de Nueva York, en nombre de nuestra valiente cliente que alega en su demanda que Gooding, Jr. cometió un acto de violencia de género contra ella ”, aseguró.

Más allá del buen pronóstico de su abogado y de tener chances de no volver a prisión por esta causa, el futuro del actor no deja de ser complicado. Es que, además, enfrenta un nuevo proceso judicial, luego de que otra mujer lo acusara de haberla violado, también en la ciudad de Nueva York, en 2013. El juez que entiende en la causa lo declaró en rebeldía luego de que el actor no respondiera a la primera citación.