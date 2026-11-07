Dallys Ferreira: hace 8 años volvió a su Paraguay natal, cambió su perfil profesional y ahora es una de las afectadas por el colapso del Ueno Bank

Dallys Ferreira es una de las damnificadas por la crisis bancaria de Ueno Bank que fue intervenido por el Banco Central de ese país y que provocó la destitución y detención del presidente Santiago Peña. La conocimos en el 2005 cuando llegó a Buenos Aires para trabajar en televisión y en teatro y, con los años, aquí también se formó como periodista. De vuelta en su tierra natal hace más de ocho años, es una de las conductoras de noticias más reconocidas que actualmente está al frente de Amanece Paraguay, en la primera mañana de Canal 13. LA NACION conversó con ella para saber sobre su situación, cómo se proyecta la crisis financiera y política y qué va a pasar con su vida y su carrera. Pero también recordó sus años en Buenos Aires y contó cuáles fueron sus proyectos preferidos. Además, habló de su hija India que quiere ser artista, y de su historia de amor de veinte años con Nicolás Sporleder.

Cuando llegó a Asunción, en 2017, empezó a trabajar en ABC Color, un importante medio de noticas de Paraguay, y luego pasó a Unicanal, también del mismo corte y muy exitoso, donde hasta hace unos pocos meses conducía La mañana Unicanal, líder en su franja. Hasta que el Ueno Bank compró Unicanal y Canal 13 y la nueva administración le ofreció hacer un informativo de 5 a 7.30, Amanece Paraguay. Además, tenía importantes proyectos para el 2027, entre ellos la conducción un ciclo de entretenimientos. “Ahora hay que ver qué va a pasar con esos proyectos, porque todo mi mundo cambió”, dice Dallys.

"Paraguay no tiene esa cultura de los argentinos que ya conocen los síntomas y en la primera sospecha sacan su dinero", cuenta 277567920029101 - Gentileza Dallys Ferreira

-Todavía no sabés qué va a pasar…

-Afortunadamente mis jefes anteriores del Ueno Bank y el Grupo Vázquez fueron muy rápidos porque aplicaron una cláusula de incumplimiento de pagos y no sé qué detalles técnicos, y así pudieron recuperar el canal con el objetivo de que los trabajadores no se quedaran en la calle ni en un limbo judicial. Por eso seguimos trabajando normalmente, porque salimos de ese grupo, de ese mundo de propiedades que tenía el banco que quebró. Fue una maniobra rápida. El martes pasado fue muy extremo, porque habitualmente me despierto a las 3 de la madrugada para prepararme y no tengo mucho tiempo; estoy con los minutos contados. Pero leí el comunicado del Banco Central Paraguay que decía que había intervenido el Ueno Bank y no entendí nada. Intenté entrar a mi aplicación porque tengo ahorros en ese banco, y estaba bloqueada. Mientras me preparaba para irme me iba cayendo la ficha. A las 5 de la mañana arranca el informativo que conduzco y a medida que daba las noticias me iba enterando al aire de todo lo que sucedía… Tenía que contar la información a los afectados y a la vez estaba en una crisis de nervios porque ahí tengo todos mis ahorros de años. Antes de terminar el noticiero le dije a la productora que necesitaba ir al banco, y en el corte me fui y siguieron mis compañeros. Quería saber si podía sacar plata, pero las puertas del banco estaban cerradas, y me dijeron que no podían abrir porque estaban intervenidos y que no se podía utilizar ningún cajero.

-Como el corralito en la Argentina…

-Sí, pero es un corralito de ese banco solamente. Ocurre que este banco era tan grande, de tantos clientes que afectó a 3 millones de personas. Los demás bancos operan con normalidad. De hecho, ahora están colapsados porque la gente está abriendo cuentas para que el Banco Central les deposite allí lo que vayan devolviendo… El Banco Central intervino al Ueno Bank, lo cerró y ahora empieza a liquidar. Por eso, es la gran responsabilidad de Santiago Peña, porque acá en Paraguay hay una gran rigurosidad con los controles bancarios… El sistema bancario paraguayo es muy difícil… Es muy raro que haya sucedido esto. Hace muchos años, en el ‘95, quebró un banco alemán y también pasó algo parecido. Paraguay no tiene esa cultura de los argentinos que ya conocen los síntomas y en la primera sospecha sacan su dinero. Acá la gente no saca su plata… Ya se venía hablando de irregularidades y nadie sacó su plata y yo tampoco. Se habla de pasar los límites de concentración de fondos públicos a un solo banco, de triangulación, de prestación de dinero a propias empresas del grupo, y a personas que no tenían cómo justificar…

"El dinero que estaba en mi cuenta era fruto de mi trabajo", dice Gentileza Dallys Ferreira

-¿Les dicen que les van a devolver el dinero?

-El dinero que estaba en mi cuenta era fruto de mi trabajo. Estoy construyendo mi casa... Hace muchos años que tengo ahorrado ese dinero porque nuestro sueño es poder ir a vivir ahí. Lo que queremos ahora es que se devuelva toda la plata. No nos vamos a quedar con que van a devolver solo el fondo de garantía que es del Banco Central del Paraguay. Queremos el 100% de nuestros ahorros, porque además se vienen elecciones importantes y si tienen alguna esperanza, necesitan devolver toda la plata.

-¿Cómo estás hoy?

-Pasando por diferentes estadios. Y no duermo desde el martes. El primer día Nicolás, que es mi pareja, y yo llorábamos a moco tendido, después nos secábamos las lágrimas y seguíamos. Ya teníamos cuentas en otros bancos, pero ahora hay que diversificar los ingresos que yo vaya teniendo, porque trabajo con muchísimas marcas importantes; empezar a buscar abogados, asesorarnos, a la vez seguir trabajando, cubriendo lo que está pasando. A veces le digo a Nicolás y a mi familia que no analicemos más ni pensemos en cuánta plata nos sacaron porque nos pone mal. Entonces, vamos día a día y hacemos las cosas que hay que hacer. En la Argentina hablaron mucho de esto y lo hacen desde su propia experiencia… Aseguran que no nos van a devolver el dinero y cuando veo esas noticias cambio de canal. Son circunstancias diferentes…

-¿Cuándo volviste a Paraguay sabías que era algo definitivo o estaban probando?

-Vine por un proyecto laboral, por un tiempo medio largo. Y aquí me dieron ganas de hacer un programa periodístico, porque estudié periodismo en la Argentina, y quería trabajar en la televisión paraguaya, en un periodístico. Afortunadamente, como trabajo desde hace muchos años, tengo una cierta valoración, una cierta trayectoria y buena consideración, no solo del público, sino también de los medios, entonces se me dan oportunidades laborales. Hablé con el gerente de ABC, un importante medio de noticias que tiene su canal, su radio, su diario, y le hice una propuesta, le presenté un piloto que gustó y me aceptaron. Estuve dos años ahí y en la pandemia pasaron cosas…. Me fui a Unicanal, también un medio periodístico, y trabajé seis años… Este año en realidad cumplía seis años, pero en agosto pasé a Canal 13.

-Acá conocemos a una Dallys modelo y actriz y en Paraguay cambiaste totalmente el perfil, ¿era un deseo?

-Arranqué como modelo en Paraguay, me fui a la Argentina donde estudié teatro y tuve oportunidades como actriz, y después como panelista. Uno va creciendo, como persona y como profesional… A veces digo popularmente, y me voy un poco de boca, que me cansé de mostrar el culo… Tenía ganas de hacer algo más de mi vida, de trabajar en otros proyectos, películas más dramáticas, otro tipo de proyectos. Y estudié periodismo en la Universidad de Palermo. Sin embargo, la comedia me sigue porque trabajo con marcas mundialmente muy reconocidas, muy famosas, y hago contenidos parecidos a los sketches de las comedias de puerta en las que tanto estuve. Son pequeñas historias cómicas que funcionan muy bien. La Argentina es una fuente de laburo reimportante para mí porque sigo trabajando en redes sociales, con un fin comercial, y me va muy bien. Y en la tele hago periodísticos.

-¿No es que renegás de lo que hiciste en la Argentina?

-No, para nada, ni de lo que hice en la Argentina, ni en Paraguay. Fue una hermosa experiencia, me encantaba, pero también tomo las oportunidades a mi alcance. Vengo de una familia muy humilde, donde no pude prepararme. Terminé el colegio y ahí me quedé, pero ya una vez que empecé a ganar un poquito de dinero, se dio la posibilidad de estudiar. Primero estudié Administración de Empresas, luego me pasé al periodismo. Siempre digo que estudié de grande lo que no pude de pobre. Y pasé de las comedias de puerta, al periodismo. No es fácil, porque el prejuicio está.

Junto a su esposo, Nicolás Sporleder Gentileza Dallys Ferreira

-¿Sentís ese prejuicio?

-Sí, pero lo siento más en la Argentina que en Paraguay, donde me conocen de tantos años y van siguiendo mi carrera. Aquí soy Dallys la que informa. Yo no tengo problema, está todo bien, pero es difícil romper con los prejuicios. Algunos periodistas tienen esa necesidad moral de subrayar algunas cosas…

-¿Y extrañas a la Argentina o en tu tierra encontraste tu lugar en el mundo?

-Soy muy feliz en Paraguay, pero extraño y amo mucho la Argentina. Tengo nostalgia. Hoy no estoy para dejar Paraguay y volver a la Argentina, porque lo que tengo y lo que construí aquí también me parece hermoso. Voy preparándome, creciendo, aprendiendo… Yo no me expresaba antes con la facilidad con la que hoy me expreso, pero la gente evoluciona y me gusta la Dallys que soy aquí en Paraguay. Incluso tengo muchos seguidores en la Argentina, que ven mi programa periodístico. Pero amo y defiendo Argentina y siempre voy a estar agradecida porque es parte de mí y lo va a ser toda la vida. No sé si voy a ser feliz si vuelvo al mismo lugar que había dejado. Si regreso, quiero seguir creciendo. Sé que las puertas están abiertas y que la gente me tiene cariño, como si nunca me hubiera ido

-¿Entonces volverías a trabajar como actriz?

-Como actriz, sí. Me encantaría en un futuro, poder trabajar un poco más como actriz, pero también tener la oportunidad de poder mostrar lo que puedo hacer como periodista. No pido que nadie me regale nada… Acá soy una de las conductoras más importantes, pero si tengo que ir allá y ser cronista para ganarme el laburo, no tengo problema y lo haría. Extraño mucho la Argentina. Hoy tengo un presente preciado en Paraguay, pero creo que en algún par de años voy a decir “bueno, listo, acá ya está”. Además, mi hija, India, tiene sueños y quiere desarrollarse. Ya lo está haciendo en Paraguay y sé que en algún momento vamos a tener que ir para acompañarla en su carrera en la Argentina. India es artista, canta hermoso, actúa muy lindo, baila.

-Sacó la parte artística de la mamá. ¿Qué programas recordás con más cariño?

-Primero Bien tarde, que hacía Fabián Gianola y en que yo interpretaba a una mucamita. Esa fue mi primera oportunidad. Me llamaron para un sketch de un minuto y terminé quedándome hasta ser parte del programa que era un éxito. Por ese personaje me convocó Marcelo Tinelli para el Patinando por un sueño. Y también recuerdo con especial cariño Desayuno americano, porque ahí empecé a cambiar mi perfil. La verdad siempre me interesó saber, estar informada…

-Llevás veinte años con tu pareja, Nicolás, ¿cómo es tu historia de amor?

-Lo conocí cuando tenía 21 años y hoy tengo 42. Nos conocimos en Telefe donde yo hacía un programa y él también trabajaba como productor comercial. Nos presentaron, empezamos a salir y acá estamos, con una hija hermosa. Es el amor de mi vida.