Tras ser declarado culpable de violación y agresión sexual, Russell Brand se prepara para enfrentar una “condena considerable”

El actor y comediante británico Russell Brand fue declarado culpable de violación y agresión sexual al término de un juicio que se extendió durante poco más de tres semanas en Londres. El artista, de 51 años, enfrentaba siete cargos: tres por violación, tres por agresión sexual y uno por intento de agresión sexual. El jurado lo encontró culpable de cuatro de ellos: un cargo de violación y tres de agresión sexual. Brand, que se había declarado inocente, no fue condenado por los otros tres cargos.

El actor Russell Brand llega al Tribunal de Magistrados de Westminster, en Londres, el 2 de mayo de 2025, para enfrentar acusaciones de violación y abusos sexuales que implican a cuatro mujeres Alberto Pezzali - AP

Tras conocerse el veredicto, el juez Joel Bennathan anticipó que el comediante deberá cumplir una pena de prisión considerable y ordenó que permaneciera detenido hasta el momento de la sentencia. “Usted ha sido declarado culpable de varios delitos, entre ellos violación. La consecuencia inevitable es una pena de prisión considerable”, le dijo, según informó la BBC. La audiencia para determinar el castigo tendrá lugar el próximo lunes 9 de noviembre, de acuerdo con un comunicado de la Policía Metropolitana de Londres.

Las acusaciones corresponden a hechos que habrían ocurrido entre 1999 y 2009 y fueron presentadas por distintas mujeres. El caso tiene su origen en una investigación periodística publicada en septiembre de 2023 por The Sunday Times, The Times y el programa de actualidad Dispatches, de Channel 4. El trabajo conjunto reunió testimonios de varias mujeres que describieron presuntos episodios de abuso, agresiones sexuales y comportamientos coercitivos atribuidos al comediante durante distintos momentos de su trayectoria.

Las acusaciones corresponden a hechos que habrían ocurrido entre 1999 y 2009 y fueron presentadas por distintas mujeres Chris Pizzello - AP

La repercusión de esas revelaciones llevó a la Policía Metropolitana a iniciar una investigación para determinar la veracidad de las denuncias. A partir de ese trabajo, los investigadores reunieron elementos que derivaron en los cargos que finalmente llegaron a los tribunales.

El juicio comenzó el 12 de octubre y se prolongó durante algo más de tres semanas. Durante las audiencias declararon seis mujeres que denunciaron al actor, además del propio Brand, quien decidió subir al estrado para defenderse de las imputaciones, según consignó The New York Times.

En su declaración, el comediante negó haber mantenido relaciones sexuales sin consentimiento y sostuvo que siempre había considerado fundamental el acuerdo entre las personas involucradas. “El consentimiento es fundamental, esencial, necesario y, en muchos sentidos, más importante que el sexo en sí”, afirmó ante el tribunal. También rechazó las acusaciones de violación y agresión sexual que dieron origen al proceso.

Russell Brand asegura que su vida cambió cuando se abrazó a la fe cristiana Tim Ireland - AP

Entre los episodios examinados durante el juicio figura la denuncia de una mujer que aseguró que Brand la violó en una habitación de hotel en 1999. Según informó CBS News, la denunciante sostuvo que el ataque ocurrió durante un encuentro en el que el actor se habría impuesto por la fuerza. Brand negó esa versión durante su declaración ante el tribunal.

Otra de las acusaciones incluidas en la investigación correspondía a una presunta violación que habría ocurrido también durante el período comprendido entre 1999 y 2009. Las distintas denuncias describieron situaciones que, según las mujeres, tuvieron lugar cuando el artista gozaba de una creciente popularidad en el Reino Unido, primero como figura de la comedia y luego como conductor de televisión y actor.

Russell Brand junto a su esposa, Laura Brand, en una de las audiencias del juicio que lo encontró culpable de cuatro de los siete cargos que enfrentaba Alastair Grant - AP

Las acusaciones de 2023 provocaron un fuerte impacto porque involucraban a uno de los personajes más reconocibles del entretenimiento británico de las últimas dos décadas. Brand construyó una imagen pública asociada a su humor provocador, su comportamiento excéntrico y una vida privada que durante años fue objeto de una intensa exposición mediática. Su carrera incluyó trabajos en televisión, radio, cine y espectáculos de stand up, además de participaciones en producciones de Hollywood.

A lo largo de los años, el comediante también habló abiertamente de sus problemas de adicción a las drogas, al alcohol y al sexo, y convirtió parte de esas experiencias en material para sus espectáculos y libros autobiográficos.

En 2025, cuando las denuncias ya habían provocado una profunda crisis en su imagen pública, Brand publicó un video en su cuenta de X en el que hizo referencia a su pasado y a su conversión religiosa. “Antes de vivir a la luz del Señor, era un necio”, expresó. En el mismo mensaje reconoció que había sido drogadicto, adicto al sexo y que se había comportado como un imbécil, pero volvió a rechazar categóricamente las acusaciones más graves: “Lo que nunca fui fue un violador”.

El actor negó las acusaciones y aseguró que todos los encuentros sexuales fueron consentidos

Esa defensa, sostenida desde que comenzaron a hacerse públicas las denuncias, no logró convencer al jurado en cuatro de los cargos que llegaron a juicio. El veredicto representa un punto de inflexión en el recorrido judicial de Brand y abre una nueva etapa en un caso que tuvo repercusiones mucho más allá de la industria del entretenimiento británica.