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En fotos: del paseo en pijama de Jennifer Lawrence y Kim Kardashian al espíritu indomable de Harrison Ford

Esta semana, algunas de las máximas estrellas de Hollywood disfrutaron de eventos exclusivos, pero también se mostraron en situaciones cotidianas y poco glamorosas

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En fotos: del paseo en pijama de Jennifer Lawrence y Kim Kardashian al espíritu indomable de Harrison Ford
En fotos: del paseo en pijama de Jennifer Lawrence y Kim Kardashian al espíritu indomable de Harrison FordGrosby Group
Jennifer Lawrence y Kim Kardashian acapararon los flashes de los fotógrafos con sus pijamas combinados a la salida del hotel Four Seasons en Nueva York
Jennifer Lawrence y Kim Kardashian acapararon los flashes de los fotógrafos con sus pijamas combinados a la salida del hotel Four Seasons en Nueva YorkMAPE - MAPE / BlayzenPhotos / BACKGRID
Aunque son amigas de larga data y compartieron una noche de chicas, el gesto no fue tan genuino como puede parecer, dado que el outfit a juego que llevaron pertenece a la nueva campaña navideña de la marca de Kardashian, Skims. Mientras que el pijama tiene un valor de 128 dólares, la bata de terciopelo se vende por 138 dólares
Aunque son amigas de larga data y compartieron una noche de chicas, el gesto no fue tan genuino como puede parecer, dado que el outfit a juego que llevaron pertenece a la nueva campaña navideña de la marca de Kardashian, Skims. Mientras que el pijama tiene un valor de 128 dólares, la bata de terciopelo se vende por 138 dólaresMAPE - MAPE / BlayzenPhotos / BACKGRID
Zoë Kravitz también apostó por la comodidad en las calles neoyorquinas, donde fue vista con las pantuflas negras de una conocida marca. Sin embargo, en su caso, la actriz está inmersa en el rodaje de la película original de Apple Die Alive, cuyo elenco lo completan Jamie Dornan, Riley Keough y Adèle Exarchopoulos
Zoë Kravitz también apostó por la comodidad en las calles neoyorquinas, donde fue vista con las pantuflas negras de una conocida marca. Sin embargo, en su caso, la actriz está inmersa en el rodaje de la película original de Apple Die Alive, cuyo elenco lo completan Jamie Dornan, Riley Keough y Adèle Exarchopoulos MMVV - Byline: MMVV/SONIC / BACKGRID/GR
Jennifer Lopez fue vista mientras la llevaban en automóvil a los estudios de NBC en Los Ángeles, California. Durante el trayecto al trabajo, la cantante y actriz aprovechó un momento para revisar su reflejo en el espejo lateral del vehículo
Jennifer Lopez fue vista mientras la llevaban en automóvil a los estudios de NBC en Los Ángeles, California. Durante el trayecto al trabajo, la cantante y actriz aprovechó un momento para revisar su reflejo en el espejo lateral del vehículoSPOT - Byline: SPOT, GEVA, RMCL, RMLA,
Con una sonrisa gigante, Blake Lively posó en el lanzamiento de la colección navideña de la firma de joyería Brent Neale en Majorelle, en el Upper East Side. La actriz, que en el último tiempo fue noticia por su interminable conflicto mediático y legal con Justin Baldoni, eligió para la ocasión un minivestido vintage Chanel de otoño de 1994, azul marino, sin tirantes, con lentejuelas y lazos negros de satén. Completó el look con un bolso bombonera negro Chanel, zapatos de punta Christian Louboutin con paneles transparentes y pulseras al tobillo, y pendientes y anillos Brent Neale
Con una sonrisa gigante, Blake Lively posó en el lanzamiento de la colección navideña de la firma de joyería Brent Neale en Majorelle, en el Upper East Side. La actriz, que en el último tiempo fue noticia por su interminable conflicto mediático y legal con Justin Baldoni, eligió para la ocasión un minivestido vintage Chanel de otoño de 1994, azul marino, sin tirantes, con lentejuelas y lazos negros de satén. Completó el look con un bolso bombonera negro Chanel, zapatos de punta Christian Louboutin con paneles transparentes y pulseras al tobillo, y pendientes y anillos Brent NealeBFAA - Byline: BFAA/BFA.com / BACKGRID/
Nicole Kidman sonríe a las cámaras al llegar al aeropuerto de Sidney con su hija menor, Faith Margaret, antes de un evento de Chanel, luciendo un atuendo de viaje completamente negro, gafas de sol y una gorra de béisbol negra
Nicole Kidman sonríe a las cámaras al llegar al aeropuerto de Sidney con su hija menor, Faith Margaret, antes de un evento de Chanel, luciendo un atuendo de viaje completamente negro, gafas de sol y una gorra de béisbol negraSplash News/The Grosby Group
A pesar de los lentes oscuros y la gorra, la actriz no logró pasar inadvertida, pero lejos de molestarse por eso, respondió los saludos de quienes la reconocieron y sonrió para las cámaras
A pesar de los lentes oscuros y la gorra, la actriz no logró pasar inadvertida, pero lejos de molestarse por eso, respondió los saludos de quienes la reconocieron y sonrió para las cámarasSplash News/The Grosby Group
Margot Robbie también fue vista luego de aterrizar en el aeropuerto de Sidney, para participar del mismo evento. La actriz de Barbie y Cumbres borrascosas eligio también un atuendo íntegramente negro: pantalones capri de estilo retro, una camiseta de cuello redondo, gafas de sol y un remató su outfit con un pañuelo azul en la cabeza. En su caso, a actitud frente a los fans y los paparazzi fue muy distinta: no se detuvo ni cruzó miradas con nadie
Margot Robbie también fue vista luego de aterrizar en el aeropuerto de Sidney, para participar del mismo evento. La actriz de Barbie y Cumbres borrascosas eligio también un atuendo íntegramente negro: pantalones capri de estilo retro, una camiseta de cuello redondo, gafas de sol y un remató su outfit con un pañuelo azul en la cabeza. En su caso, a actitud frente a los fans y los paparazzi fue muy distinta: no se detuvo ni cruzó miradas con nadieSplash News/The Grosby Group
Lejos de allí, en Los Ángeles, Jennifer Garner salío a correr con sus dos hijos menores, Fin y Samuel Affleck, después del fin de semana de Halloween. La actriz lleva una musculosa blanca de escote redondo metida dentro de unas calzas negras de tiro alto, zapatillas blancas para correr, una gorra azul marino con bordado amarillo y un reloj inteligente
Lejos de allí, en Los Ángeles, Jennifer Garner salío a correr con sus dos hijos menores, Fin y Samuel Affleck, después del fin de semana de Halloween. La actriz lleva una musculosa blanca de escote redondo metida dentro de unas calzas negras de tiro alto, zapatillas blancas para correr, una gorra azul marino con bordado amarillo y un reloj inteligentex17/The Grosby Group
A diferencia de otras estrellas, la actriz de Alias no tiene reparo de mostrarse junto a sus hijos, fruto de su matrimonio con Ben Affleck, con quien estuvo casada durante 10 años. El actor ha elogiado abiertamente a Garner, calificándola como una madre "espectacular" y afirmando sentirse "muy, muy agradecido" por la excelente crianza y estabilidad que ella les brinda a sus hijos
A diferencia de otras estrellas, la actriz de Alias no tiene reparo de mostrarse junto a sus hijos, fruto de su matrimonio con Ben Affleck, con quien estuvo casada durante 10 años. El actor ha elogiado abiertamente a Garner, calificándola como una madre "espectacular" y afirmando sentirse "muy, muy agradecido" por la excelente crianza y estabilidad que ella les brinda a sus hijosx17/The Grosby Group
Harrison Ford, en tanto, aprovechó el buen clima de Los Ángeles para dedicarle tiempo a una de sus pasiones: el ciclismo. El actor de Indiana Jones y Star Wars, de 84, compartió la salida con un amigo, con quien se detuvo por unos minutos para almorzar en un local de tacos
Harrison Ford, en tanto, aprovechó el buen clima de Los Ángeles para dedicarle tiempo a una de sus pasiones: el ciclismo. El actor de Indiana Jones y Star Wars, de 84, compartió la salida con un amigo, con quien se detuvo por unos minutos para almorzar en un local de tacosx17/The Grosby Group
Esta no es la primera vez que Ford es visto a bordo de su bicicleta: en los últimos años, ese se ha convertido en su medio de transporte favorito a la hora de encarar distancias cortas y de mediana longitud
Esta no es la primera vez que Ford es visto a bordo de su bicicleta: en los últimos años, ese se ha convertido en su medio de transporte favorito a la hora de encarar distancias cortas y de mediana longitudx17/The Grosby Group
Luis Miguel fue fotografiado a su llegada y salida del restaurante Mr. Chow, de Beverly Hills, donde disfrutó de una cena con un amigo. El cantante vestía ropa oscura y sorprendió con una cabellera de un rubio casi platinado
Luis Miguel fue fotografiado a su llegada y salida del restaurante Mr. Chow, de Beverly Hills, donde disfrutó de una cena con un amigo. El cantante vestía ropa oscura y sorprendió con una cabellera de un rubio casi platinadoEVGA, MSBH - Byline: EVGA, MSBH/Daily Stardus
El intérprete de "No sé tú" y "La incondicional" compartió la salida con un amigo, con quien fue fotografiado después de la cena, mientras abordaban el mismo auto
El intérprete de "No sé tú" y "La incondicional" compartió la salida con un amigo, con quien fue fotografiado después de la cena, mientras abordaban el mismo autoEVGA, MSBH - Byline: EVGA, MSBH/Daily Stardus
En una de sus primeras apariciones públicas luego de la muerte de su hijo, Presley, Cindy Crawford y su esposo, Rande Gerber, fueron vistos en un supermercado de Malibú
En una de sus primeras apariciones públicas luego de la muerte de su hijo, Presley, Cindy Crawford y su esposo, Rande Gerber, fueron vistos en un supermercado de Malibúx17/The Grosby Group
El modelo Presley Gerber falleció trágicamente a los 27 años el pasado 20 de septiembre tras sufrir un paro cardíaco. Su cuerpo sin vida fue hallado por paramédicos en una clínica de rehabilitación de lujo en Santa Mónica, California, donde se encontraba ingresado de forma voluntaria luchando contra sus adicciones y problemas de salud mental
El modelo Presley Gerber falleció trágicamente a los 27 años el pasado 20 de septiembre tras sufrir un paro cardíaco. Su cuerpo sin vida fue hallado por paramédicos en una clínica de rehabilitación de lujo en Santa Mónica, California, donde se encontraba ingresado de forma voluntaria luchando contra sus adicciones y problemas de salud mentalx17/The Grosby Group
Shirley MacLaine, de 92 años, paseó por la zona de Malibú, en una zona de restaurantes y cafés, junto a una acompañante
Shirley MacLaine, de 92 años, paseó por la zona de Malibú, en una zona de restaurantes y cafés, junto a una acompañantex17/The Grosby Group
Luego, la actriz eligió estratégicamente un lugar en alejada del sol y compartió un brunch y un momento de charla con la mujer que la acompañaba
Luego, la actriz eligió estratégicamente un lugar en alejada del sol y compartió un brunch y un momento de charla con la mujer que la acompañabax17/The Grosby Group
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