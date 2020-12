Dalma Maradona respondió furiosa a quienes la insultaban por su apoyo a la ley del aborto Crédito: Instagram

En las últimas horas, Dalma Maradona expresó en sus redes sociales, al igual que miles de mujeres, su deseo de que la aprobación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo fuese un hecho. Sin embargo, quienes mantienen una postura contraria en relación al aborto repudiaron sus posteos, hecho que no pasó inadvertido para la actriz.

A través de sus historias de Instagram, la hija de Diego Maradona y Claudia Villafañe respondió a las agresiones que recibió de distintas usuarias de la red. "Son cuatro, pero es siempre lo mismo con 'salvemos las 2 vidas'... ¿En qué momento de mis historias yo las insulto? Solo se autodefinen", expresó primero indignada.

Tras ello, Dalma se reafirmó en su postura a favor de la despenalización del aborto. "Nunca tan convencida del lado de la vereda en que estoy. Y no pongo lo que me contestan porque me da mucha vergüenza por ustedes... Nunca del lado de obligar a parir a una niña, ¡nunca!", resaltó.

El posteo de Dalma Maradona tras los descalificativos recibidos por parte de usuarias de la red

Maradona estuvo presente en varias ocasiones en los actos organizados por el colectivo Actrices Argentinas a lo largo de estos años dentro de las múltiples campañas a favor de la sanción de la ley.

Su padre, Diego Maradona, también se había referido a este asunto en una de sus últimas entrevistas. En una charla con Víctor Hugo Morales, el astro opinaba: "Hay que cuidar a la mujer, porque no puede ser que cada vez que una mujer tiene un embarazo no deseado, tenga que ir a un carnicero para sacar el bebé. Que pase eso es criminal".

