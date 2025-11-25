Los emotivos mensajes de Dalma y Gianinna Maradona, a cinco años de la muerte de Diego: “Prometo”

El 25 de noviembre es una fecha que quedará por siempre marcada en los argentinos. Aquel día de 2020, murió Diego Armando Maradona, tras sufrir un paro cardiorrespiratorio. El mundo lo lloró, lo homenajeó y rememoró sus mejores momentos en la cancha. Su familia se ocupó de tenerlo siempre presente, de cuidar su legado y sobre todo, de pedir justicia. Este martes, en el quinto aniversario de su fallecimiento, Dalma y Gianinna Maradona, sus dos hijas mayores junto a Claudia Villafañe, compartieron sentidos mensajes en las redes sociales para recordarlo que conmovieron a todos.

La primera en pronunciarse en sus historias de Instagram este 25 de noviembre fue Dalma. Primero compartió un video que publicó la cuenta oficial de Boca Junior de fanáticos dejando margaritas en una estatua de Diego. “Pasan las personas, pasan los días, los meses y los años. Todo pasa, menos vos, que seguís siempre acá. Te extrañamos todos los días, Pelu”, expresaron en la publicación. La influencer se emocionó al verlo y no solo decidió replicarlo, sino que además comentó: “¡Boca te amo! ¡Gracias! Y vos papá vas a tener la justicia que te merecés, te lo prometo”.

Dalma Maradona recordó a su padre en las redes sociales; compartió el video que publicó Boca Juniors e mensajes de fanáticos (Foto: Instagram @dalmaradona)

A su vez, compartió otras imágenes de su padre, una con la camiseta del conjunto xeneize y otra de una tribuna con las camisetas de los equipos en los que jugó y su cara en el cielo cubierta por el número 10. Además, publicó un video que compartió el influencer Agustín Musitani y que originalmente subió el comunicador Almerico d’Ecclesiis el 25 de marzo de 2024. En el mismo se pudo ver a Diego cantar con mucha pasión la canción “Perdere l’amore” de Massimo Ranieri junto al cantante italiano Gigi d’Alessio y los exfutbolistas Fabio Cannavaro, Giuseppe Bruscolotti y Bruno Giordano.

El video que compartió Boca para recordar a Diego Maradona

“Soy muy fanática de él cantando, pero más de las caras de los otros viéndolo a él. Básicamente viendo lo que él generaba”, expresó Dalma Maradona ante el emotivo recuerdo de su padre.

Por otra parte, Gianinna Maradona también subió a su Instagram el video de Boca Juniors y una publicación que hizo la cuenta @lluviadibuja para recordar al Diez. Se trató de un dibujo de una persona con lágrimas en los ojos mirando un barrilete en el cielo, que decía: “Bueno, ya fue, volvé”.

Al igual que su hermana, Gianinna se conmovió con el homenaje de Boca y lo compartió en sus redes (Foto: Instagram @giamaradona)

Gianinna recordó a su padre en el quinto aniversario de su muerte (Foto: Instagram @giamaradona)

Las dos hijas mayores de Diego se ocupan a diario de tenerlo presente. El 30 de octubre, día que el campeón del mundo hubiese cumplido 65 años, ambas compartieron emotivos posteos en sus redes sociales. Dalma publicó una tierna ilustración de ella de pequeña junto a su padre, acompañada por una frase cargada de emoción. “Qué alegría haber compartido la vida con vos. ¡Feliz cumpleaños!”, escribió y además sumó otras fotos de ambos.

Las historias que publicó Dalma Maradona en Instagram por el cumpleaños de Diego

Las historias que compartió Gianinna Maradona en Instagram el día que su padre hubiese cumplido 65 años

Por su parte, Gianinna eligió una foto retro de ella y su padre mirándose a los ojos y dándole un beso al Balón de Oro. “¿De verdad me ibas a mirar así? Feliz todo, pa. Te amo”, comentó y musicalizó la publicación con el tema “El corazón, sobre todo”, de Estelares. Asimismo, las hermanas aprovecharon la ocasión para replicar también los saludos y homenajes que recibieron de sus seguidores y amigos en una fecha extremadamente especial.