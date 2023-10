escuchar

La última vez que las cámaras tomaron la imagen de Daniel Day-Lewis, lucía irreconocible. Fue hace algunos meses, y al actor se lo vio sorprendido por la atención que aún despierta en los paparazzi, pese a sus intentos por salirse de una buena vez del star system hollywoodense.

En esa ocasión, el retirado intérprete británico iba por las calles de Nueva York con el pelo largo y canoso, una gorra de béisbol, un teléfono en una mano, una bolsa en la otra y el ceño semifruncido. Llevaba lentes oscuros y un conjunto deportivo azul francia. Hoy, a seis años de anunciar su retiro y a cinco meses de aquella extraña aparición, el célebre intérprete reapareció en una alfombra roja, rodeado de su familia y con un aspecto mucho más cercano al que cautivó a su público a lo largo de su impecable carrera cinematográfica .

La escritora y directora Rebecca Miller se lució en el estreno de su película junto a su esposo, Daniel Day-Lewis Evan Agostini - Invision

El regreso al centro de la escena del protagonista de En el nombre del padre se dio el martes a la noche: Day-Lewis dejó la comodidad de su refugio en el condado de Wicklow, en Irlanda, y se trasladó hasta la Gran Manzana. El motivo fue más que válido: acompañar a su mujer, Rebecca Miller, al estreno de su nueva película She Came To Me. También fue de la partida el hijo de la pareja, Ronan Day-Lewis.

Para la ocasión, el versátil y multipremiado actor lució un jean, una camisa negra y una campera, también de jean. Completó el look con una corbata de hilo turquesa y su cabello cortado al ras. Por su parte, la realizadora, guionista y escritora -hija del famoso dramaturgo Arthur Miller- optó por look total black compuesto por un top de seda, pantalones con lentejuelas, un bolso y botas en los pies.

Daniel Day Lewis es la única estrella masculina en recibir 3 premios Oscar al mejor actor en la historia. Así apareció hace cinco meses en Nueva York luego de retirarse en 2017 Splash News/The Grosby Group

La alfombra roja fue un escenario muy inusual para la familia Day-Lewis, que suele rehuir de este tipo de acontecimientos. Daniel y Rebecca se casaron en 1996 y dieron la bienvenida a Ronan dos años después, y a Cashel, en 2002. Daniel es padre además de Gabriel-Kane, fruto de su relación con la actriz Isabelle Adjani.

Un anuncio inesperado

Luego de su memorable interpretación en El hilo fantasma, Day-Lewis anunció su retiro definitivo. Fue en junio de 2017 a través de un comunicado. Según el texto, se trataba de “una decisión personal”. La misiva aseguraba que ni él ni sus representantes iban a hacer más declaraciones al respecto. Su vocero, Leslee Dart, sólo añadió que el británico, de 60 años en aquel momento, estaba “inmensamente agradecido a todos sus colaboradores y al público a lo largo de estos años”.

Cuando rompió el silencio sobre su retiro, el mismo Day-Lewis le explicó a W Magazine las razones de su desencanto con la industria de Hollywood. “Necesito creer en el valor de lo que estoy haciendo, el trabajo puede ser vital e incluso irresistible. Si la audiencia así lo piensa, eso debería ser suficiente para mí, pero últimamente no lo es”, manifestó con candidez y añadió: “Sabía que era poco convencional hacer una declaración [de su retiro]. Pero quería dibujar una línea. No quiero volver a verme absorbido por otro proyecto. Toda mi vida he hablado sobre cómo tenía que dejar de actuar y no sé por qué era diferente esta vez, pero el impulso de dejarlo se quedó en mí, se convirtió en una compulsión ”.

Daniel Day-Lewis en una escena de la película Mi pie izquierdo, del año 1989, que inspiró el nombre del grupo que cuenta historias de parálisis cerebral filmaffinity

En este sentido, se negó también a ver El hilo fantasma, como él mismo explicó: “No querer ver la película está conectado con la decisión que he tomado de dejar de trabajar como actor. Pero no es por eso que la tristeza vino para quedarse. Eso sucedió durante la narración de la historia y realmente no sé por qué”, manifestó el artista.

Si había algo que caracterizaba su trabajo era que Day Lewis preparaba sus papeles a conciencia para que los personajes que encarnaba fueran lo más creíbles posible. Así, para meterse en la piel del artista y escritor irlandés con parálisis cerebral Christy Brown en Mi pie izquierdo practicó durante meses escribiendo y pintando con el pie.

Vicky Krieps y Daniel Day Lewis, en el film de Paul Thomas Anderson UIP

Aquella interpretación le valió su primer Oscar en 1990, al que siguió una nueva estatuilla en 2008 por encarnar a un magnate petrolero en Petróleo sangriento, de Paul Thomas Anderson, elegida recientemente por The New York Times como la mejor película del siglo XXI. El tercero lo alzó en 2013 gracias al drama histórico de Steven Spielberg Lincoln, en el que dio vida al decimosexto presidente de los Estados Unidos, con quien logró un sorprendente parecido.

Nacido en Londres en 1957, hijo del poeta laureado de Gran Bretaña Cecil Day-Lewis y la actriz Jill Balcon, a Day-Lewis la interpretación le fascinó ya desde sus tiempos de estudiante, pues la consideraba “la única y más perfecta huida del mundo”. A los 12 años recibió su primer papel en la gran pantalla: una breve aparición en Dos amores en conflicto, de John Schlesinger.

