Zendaya reconoció que no descarta volver a la música: “Si llegara el momento adecuado, lo haría”

Escuchar

Con Desafiantes como una de las películas más vistas desde su estreno el último jueves, y con Duna 2 confirmado como uno de los mayores sucesos cinematográficos de este 2024, Zendaya es indudablemente sinónimo de éxito. La actriz se encuentra en su momento de mayor exposición, y sus seguidores no dejan de aumentar en todo el mundo. Por ese motivo, es que cada nuevo paso profesional de esta artista de 27 años es seguido con mucha atención. Y en una reciente entrevista, ella confesó que no descarta regresar a uno de sus primeros amores: la música.

En el marco de una nota en The Jennifer Hudson Show, Zendaya hizo un repaso por su carrera, y se detuvo en su etapa dedicada al mundo de la música. En ese momento, la conductora del ciclo le preguntó si se le gustaría volver a cantar, y la actriz respondió: “Si llegara el momento adecuado lo haría, porque me gusta crear cosas para mí misma. Y si se diera el momento, creo que lo haría, quizá publicar algo pequeño”. Frente a esas palabras, el público comenzó a aplaudir con sincero entusiasmo, pero la protagonista de Desafiantes aclaró: “¡No enloquezcan! Ya veremos, quizá algún día se dé”.

En otro tramo de la nota, y sin tomar distancia de su vocación por el canto, Zendaya aseguró: “Amo la música, y es algo que me resulta muy especial. Creo que formar parte de la industria musical, no necesariamente arruinó el disfrute de la música, pero eso sí pasa cuando la mezclás con los negocios. Porque a veces puede no sentirse muy bien”.

El año pasado, Zendaya tuvo una aparición sorpresa durante el Coachella. Y debido a que la actriz se sintió algo nerviosa de volver a cantar en público, el resultado fue ligeramente agridulce. Sobre ese tema, ella contó: “Un poco me dije a mí misma que no podía esconderme de eso, y huir para siempre de esas situaciones. Yo sabía que al menos una vez más en mi vida, iba a querer subir a un escenario. Y recuerdo que cuando terminé, estaba decepcionada porque sentía que no estaba en mi mejor forma. No podía escuchar nada”. Pero luego la actriz aseguró que no quería ver el lado malo de esa experiencia, sino comprender que en realidad allí pasó algo positivo, y destacó que no podía escuchar nada, porque la gente estaba cantando junto a ella. “Entonces solo quería estar agradecida y ser feliz”, concluyó la artista.

Una obsesión poco habitual

Zendaya EMMANUEL DUNAND - AFP

Hace algunos días, Zendaya contó una situación muy particular que notó alrededor de sus escenas romántica. En una nota para el ciclo Jake´s Takes, el periodista Jake Hamilton le preguntó a la estrella de Duna: “Siento que siempre hay una atención desmedida sobre tus besos en pantalla”, y ella respondió: “Lo sé, es muy extraño”. Y frente a eso, el entrevistador subrayó: “¿Pensás que, como sociedad, la gente olvidó que las escenas de besos son literalmente parte de tu trabajo o creés que con esa excusa el público quiere escucharte hablar de tus besos?”.

Zendaya Ashley Landis - Invision

Ante esa consulta, Zendaya aseguró: “La verdad, es que no tengo ni idea. No sé si acaso es porque quieren, no sé, lograr una cosa viralizada. Pero es cierto que noté que esto sucede específicamente conmigo. Siento que con otros actores no pasa, si alguien más estuviera aquí probablemente no le harías esta pregunta. Pero es parte de mi trabajo y es algo completamente normal a pesar, me parece, de la percepción que quizás otras personas tienen sobre nuestro trabajo. Pero ni hablar, es algo extraño”. Y por último, la actriz concluyó: “Así que gracias por referirte a esto, porque yo pienso igual que vos. ¡Es algo loco, muy loco!”.

En su nuevo film, la intérprete no solo encarna a una persona cercana a los treinta, que está casada, es profesional y madre, sino también al mismo personaje cuando era más joven. El rol era un gran desafío por todo esto, además del trabajo físico que implica interpretar a una tenista profesional, para lo cual apeló a su entrenamiento como bailarina, copiando los movimientos de los profesionales que la ayudaron a prepararse para la película. Pero también significó una oportunidad para terminar de demostrar que está comenzando, con mucha potencia, otra etapa de su carrera como actriz.

LA NACION

Temas Zendaya