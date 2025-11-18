LA NACION

De Adrián Suar a Juan Minujín, los famosos acompañaron a Diego Peretti en la avant premiere de su ópera prima

El popular actor escribió y dirigió La muerte de un comediante e invitó a colegas y amigos a disfrutar del preestreno en un cine porteño

Con poco más de 60 años cumplidos, Diego Peretti emprendió un nuevo desafío: dirigir su primera película, escrita y también protagonizada por él mismo
La muerte de un comediante tiene mucho que ver con Tintín, el conocido aventurero que el autor Hergé creó a finales de los años 20
Diego Peretti junto a sus amores: su hija Mora, que también es actriz, y su actual pareja, Andrea
En 2017 Peretti conoció a Andrea, una profesora de italiano con quien hoy convive. "Estoy enamorado, muy bien, muy contento. Ella no tiene nada que ver con lo actoral. Me acompaña mucho, y yo a ella también”, destacó en una entrevista con LA NACION
La muerte de un comediante fue producida por la comunidad Orsai, bajo una estructura similar con la que fue realizada La uruguaya. Hernán Casciari coordinó un sistema de producción colectivo que agrupó a 10.190 microproductores que invirtieron sumas mínimas, pero que dieron por resultado la ejecución de este esperado film
Peretti junto a Federico D´Elia. Pese a que la legión de fanáticos que dejó Los Simuladores todavía mantiene las esperanzas de ver a sus ídolos en la gran pantalla, ambos intérpretes comentaron que la película de la serie está en "standby"
Jorge D´Elia, quien interpretaba a Feller en Los Simuladores, también dijo presente para brindarle su apoyo a Peretti
¡Equipazo! Gustavo Bermúdez, Diego Peretti y, Adrián Suar, en la avant premiere de La muerte de un comediante
Peretti y Suar compartieron proyectos más de una vez y en 2022 protagonizaron juntos la exitosa obra de teatro Inmaduros
Suar mantiene un gran cariño por Peretti; la dupla de actores recorrió un gran camino e incluso en sus inicios compartieron pantalla en la serie Poliladron
Juan Minujín, muy entusiasmado con el estreno de su amigo y colega
Juan Minujín y Diego Peretti protagonizaron juntos La ira de Dios, el thriller psicológico que Netflix estrenó en 2022
Guillermo Arengo también se mostró muy orgulloso del trabajo de Peretti, delante y detrás de cámara
Teté Coustarot felicitó a Diego Peretti por su nuevo proyecto
La conductora está últimamente muy ligada al cine nacional a través del programa Argentina de película
El actor y productor Pablo Codevila, orgulloso de su amigo
Agustín Sullivan también se acercó a Cinemark, muy bien acompañado
Arengo compartió varios proyectos con Peretti, entre ellos la película Más respeto que soy tu madre, estrenada en 2022
