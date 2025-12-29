Del tranquilo atardecer de Wanda Nara con su novio y sus hijos al almuerzo distendido de Diego Peretti en Punta del Este

Ayer, luego de realizar un viaje relámpago a Buenos Aires para buscar a Isabella y a Francesca, Wanda Nara viajó de regreso a Punta del Este y disfrutó del atardecer esteño junto a sus cinco hijos y a su amor, Martín Migueles. Fue Mauro Icardi quien, antes de volver a Turquía, le entregó a las niñas a su madre

RS FOTOS