Del tranquilo atardecer de Wanda Nara con su novio y sus hijos al almuerzo distendido de Diego Peretti en Punta del Este
La conductora de MasterChef se reencontró con sus hijas y viajó al balneario esteño, donde disfrutó de la puesta del sol con su novio; el actor, por su parte, paseó por José Ignacio
LA NACION
