Del tranquilo atardecer de Wanda Nara con su novio y sus hijos al almuerzo distendido de Diego Peretti en Punta del Este

La conductora de MasterChef se reencontró con sus hijas y viajó al balneario esteño, donde disfrutó de la puesta del sol con su novio; el actor, por su parte, paseó por José Ignacio

Wanda Nara, en Punta del Este
Ayer, luego de realizar un viaje relámpago a Buenos Aires para buscar a Isabella y a Francesca, Wanda Nara viajó de regreso a Punta del Este y disfrutó del atardecer esteño junto a sus cinco hijos y a su amor, Martín Migueles. Fue Mauro Icardi quien, antes de volver a Turquía, le entregó a las niñas a su madre
Tras el reencuentro con sus hijas, Wanda Nara las llevó a almorzar a McDonald's y luego las tres se tomaron un avión con rumbo a Punta del Este, donde la conductora planea pasar la noche de fin de año en familia. Apenas llegaron, se fueron junto a Martín Migueles a la playa
Mientras las niñas se divirtieron jugando con la arena, la pareja se tomó un momento de relax para disfrutar del atardecer entre mates y muchos gestos de amor
Wanda optó para la ocasión por un look muy animal print: una bikini con estampa de leopardo y un pañuelo a tono que lució en la cabeza. Además, llevó una pollera de hilo tejido y unos lentes de sol. Migueles, por su parte, eligió un look más deportivo
La playa La Bonita fue el lugar que Wanda Nara y Martín Migueles eligieron para compartir la puesta del sol. La playa de la Mansa se encuentra frente al barrio San Vicente, donde la conductora de MasterChef pasa sus días cuando viaja al exclusivo balneario uruguayo
Wanda Nara y Martín Migueles decidieron mostrarse como una familia ensamblada en lo que son sus primeras vacaciones juntos. Lejos del ruido y de los flashes, aprovecharon para charlar y compartir el tiempo con las niñas de la conductora
La relación entre Wanda y Migueles se terminó de confirmar en octubre de este año, cuando la pareja fue vista saliendo de los estudios de Telefe. Hoy, el empresario y la conductora ya no ocultan su amor
Los hijos de Wanda Nara y Maxi López también fueron de la partida. Los adolescentes prefirieron llevar una pelota para pasar el tiempo
Diego Peretti es otra de las figuras del espectáculo argentino que viajó a Punta del Este para pasar los primeros días de la temporada esteña. Pero el célebre actor no desembarcó en Uruguay solo: lo hizo junto a Andrea, su novia, con quien aprovechó para pasear por José Ignacio
Luego de una mañana a pura playa, la pareja decidió hacer un alto para almorzar. El lugar elegido fue el tradicional restaurante de José Ignacio Popei, uno de los más elegidos por las celebridades
Mientras Andrea cubrió su look de playa con un chaleco largo tejido en color crudo, Peretti eligió cuidarse del sol con unos lentes oscuros y una gorra
Cargando banners ...