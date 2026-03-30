Kim Basinger recordó cómo fue trabajar con Bruce Willis en Cita a ciegas, hace casi 40 años

Se cumplieron 39 años de Cita a ciega (Blin Date), esa comedia romántica que significó el debut de Bruce Willis en la pantalla grande. En el marco del nuevo aniversario, Kim Basinger recordó cómo fue su experiencia al protagonizar este film y compartir el set con el actor de Duro de matar, quién desde 2023 sufre demencia frontotemporal.

La actriz compartió algunas escenas de esta historia de 1987 y las musicalizó con la canción “You Shook Me All Night Long”, de AC/DC. “Nadie podría haber sido mejor compañero para esta película”, escribió la rubia en su cuenta de Instagram en referencia a Willis, quién desde hace un tiempo se retiró de los sets debido a su enfermedad neurológica. Inmediatamente, la intérprete también halagó al director del film y destacó la libertad que éste les dio en el set. “Blind Date fue una gran oportunidad para que todos trabajáramos con Blake Edwards y nos dejáramos llevar... Y como pueden ver... ¡Lo hicimos! Cuando Blake dijo ‘adelante’, simplemente fuimos. No puedo creer que hayan pasado 39 años. ¡Qué bendición! Gracias a todos”, agregó orgullosa de haber sido parte.

Inmediatamente, la publicación se llenó de comentarios sobre esta comedia tan recordada por el público. “No puedo contar las veces que la he visto. Me sigo riendo cada vez que la veo. Un clásico”, comentó una fanática mientras que otro destacaba la gran dupla que hacía con Bruce. “Amo esta película. Bruce y vos eran una brillante y maravillosa pareja”, opinó. Su peluquero de toda la vida, Mitch Stone, también apareció para dar algunos detalles del detrás de escena: “¡Ah, me encanta! ¡La escena de la prueba de alcoholemia fue divertidísima! Y no olvides decirles que casi te ahogás en el fondo de la piscina hasta que el técnico de iluminación se dio cuenta y saltó para salvarte, ¡te salvó!”, reveló entre emojis de corazones.

Kim Basinger recuerda Cita a ciegas, su película con Bruce Willis de 1987

Esta comedia no sólo es especial para la audiencia sino también para Willis, ya que fue su primera vez como protagonista en el cine. En ella, el actor interpreta a Walter Davis, un adicto al trabajo que tiene muy poca vida personal. Cuando debe ir acompañado a una cena de negocios con un nuevo e importante cliente japonés, su hermano le propone una cita con la prima de su esposa, Nadia (Kim Basinger), que es nueva en la ciudad y quiere socializar. Sin embargo, la cena se sale un poco de control cuando esta jovencita se emborracha. Todo empeora aún cuando su exnovio (John Larroquette) aparece y acecha a la pareja durante toda la noche.

La salud de Bruce Willis

Tras recibir su diagnóstico, primero de afasia y luego de demencia frontotemporal, Bruce Willis se ha retirado de la actuación. El actor, que ya no podía recordar los libretos y que tenía una gran dificultad para expresarse, decidió refugiarse en su familia; una familia que se unió más que nunca para estar a su lado y acompañarlo en este difícil momento.

Bruce Willis junto a sus hijas, su ex, Demi Moore y su actual pareja, Emma Heming Demi Moore/Instagram

En enero de este año, su esposa, Emma Heming Willis, reveló cómo se encuentra por estos momentos el intérprete de 70 años que, según lo que contó su mujer, desconoce la enfermedad que padece. “Creo que eso es como una bendición y una maldición a la vez: que nunca se dio cuenta de que tenía esta enfermedad, y me alegro mucho por eso. Me alegro mucho de que no lo sepa”, dijo la madre de sus hijas menores en el podcast de Cameron Oaks Rogers, Conversations with Cam.

Tras hablar de anosognosia (una afección en la que el cerebro no puede reconocer una o más afecciones médicas que padece la persona y que se observa comúnmente en personas con trastornos de salud mental), Heming explicó: “La gente piensa que esto podría ser negación, como si no quisieran ir al médico porque dicen: ‘Estoy bien, estoy bien’. En realidad, esto es la anosognosia que entra en juego. No es negación. Es solo que su cerebro está cambiando. Esto forma parte de la enfermedad”.

Emma Heming reveló cómo toda la familia tuvo que adaptarse para acompañar al actor (Foto: Instagram @emmahemingwillis)

Inmediatamente aseguró que Bruce “sigue muy presente en su cuerpo” y advirtió que a medida que su demencia ha progresado, ellos se han adaptado junto a él. “Él tiene una forma de conectar conmigo y con nuestros hijos que quizás no sea la misma que la que uno tendría con un ser querido, pero sigue siendo muy hermosa. Sigue siendo muy significativa. Simplemente… es diferente. Uno aprende a adaptarse”, concluyó.