La noticia sorprendió al mundo entero: Robert De Niro anunció, como al pasar, que acababa de convertirse nuevamente en padre, a los 79 años. El actor se encontraba en plena promoción de su película Mi papá es un peligro cuando reveló que su familia de seis se agrandó tras la llegada de un nuevo bebé. Con el correr de las semanas, se supo que la madre de la criatura era Tiffany Chen, una entrenadora de Tai Chi y que la pequeña, que nació el 6 de abril, se llamaba Gia Virgina.

Robert De Niro y Tiffany Chen fueron padres de Gia Virginia Backgrid/The Grosby Group

Si bien a muchas personas les resultó algo extraño que la buena noticia haya sido anunciada un mes después del nacimiento, De Niro no es ni la primera ni la última estrella de Hollywood que decidió mantener su futura paternidad bajo siete llaves.

Eva Mendes y Ryan Gosling: las llegadas de Esmeralda y Amanda

Eva Mendes y Ryan Gosling, que en raras ocasiones son fotografiados, fueron captados por los flashes en un paseo familiar por Los Ángeles con sus hijas, Esmeralda y Amada Grosby Group - LA NACION

A pesar de tener desde hace años las lentes de los paparazzi y la mirada de la prensa puestos en ellos, Eva Mendes y Ryan Gosling no solo lograron mantener en secreto que estaban por convertirse en padres una vez, sino dos. La primera vez fue en 2014, cuando llegó Esmeralda, la primogénita de la pareja de figuras de Hollywood. Dos años más tarde, el 29 de abril y ante la sorpresa de todos, le dieron la bienvenida a su segunda hija, Amanda. En ambos casos lograron mantener el secreto hasta las últimas consecuencias o, mejor dicho, hasta cuando ellos lo creyeron necesario.

Sandra Bullock: la adopción de Laila

La salida de compras de Sandra Bullock con su hija Laila Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

Louis, el hijo adoptivo de Sandra Bullock tenía cinco años cuando llegó a la vida de la familia la pequeña Laila, de tres. La protagonista de Miss Simpatía mantuvo la segunda adopción en el más estricto secreto hasta que la tenencia se hizo efectiva, en 2015. “Cuando miro a Laila, no tengo ninguna duda de que estaba escrito que debía estar con nosotros”, aseguró la actriz, en una entrevista.

Zoe Saldaña: un embarazo bien oculto

Zoe Saldaña y Marco Perego con los gemelos Cy y Bowie AFP

Zoe Saldaña y su esposo, el artista plástico italiano Marco Perego, ya eran padres de los gemelos Cy y Bowie cuando, en febrero de 2017, anunciaron que había nacido el tercero de sus hijos, Zen. La protagonista de Guardianes de la Galaxia decidió dar la noticia a través de su cuenta de Instagram. Allí, escribió: “Marco y yo estamos encantados de compartir la noticia del nacimiento de nuestro hijo Zen. No podríamos sentirnos más bendecidos con la nueva incorporación a nuestra familia”. Hasta ese momento, solo el entorno más próximo de la pareja sabía que la actriz estaba embarazada.

Rooney Mara y Joaquín Phoenix: un hijo y un homenaje a River Phoenix

Rooney Mara y Joaquin Phoenix hablaron por primera vez de su hijo, pero lo hicieron para concientizar sobre un grave problema GROSBY GROUP

Rooney Mara y Joaquin Phoenix no solo comparten el amor por la actuación, los dos son muy reticentes a dar a conocer aspectos de su vida familiar y cotidiana. Se conocieron en el set de la película Her, en 2013, y desde ese momento se volvieron inseparables. Sin embargo, nadie supo que iban a convertirse en padres, seis años después. Ellos nunca lo confirmaron, pero los paparazzi los sorprendieron en más de una ocasión con el pequeño. En 2020, el cineasta ruso Victor Kossakovsky cometió una infidencia en el Festival de Cine de Zúrich: reveló que el actor había tenido un hijo al que había llamado River, en homenaje a su hermano, que murió en 1993. La pareja abordó el tema por primera vez dos meses después, en un apasionado artículo de opinión publicado en la revista People sobre los 545 niños que aún no se habían reunido con sus padres después de ser separados en la frontera entre los Estados Unidos y México.

Ewan McGregor y Mary Elizabeth Winstead

Mary Elizabeth Winstead fue madre en junio de este año y esta imagen es la primera en la que la pareja se mostró ante las cámaras con su hijo Grosby Group - Splash News/The Grosby Group

El romance entre Ewan McGregor y Mary Elizabeth Winstead comenzó en medio de un escándalo: el actor aún estaba casado, desde hacía 22 años, con Eve Mavrakis. Quizá por eso, los dos se acostumbraron a vivir su historia de amor alejados de los flashes y de las declaraciones públicas. El protagonista de Gran pez ya tenía tres hijas de su matrimonio anterior, Clara, Jamyan y Esther. Fueron ellas quienes anunciaron, en sus redes sociales, que la familia se había agrandado, junto a fotografías que mostraban por primera vez a su hermanito, Laurie, nacido en junio de 2021.

El secreto de Justin Timberlake y Jessica Biel

En completo secreto, Justin Timberlake y Jessica Biel le dan la bienvenida a su segundo hijo Instagram

Justin Timberlake y Jessica Biel saben cómo moverse en Hollywood y parecen tener la fórmula para mantener un secreto. La pareja pudo mantener en secreto el segundo embarazo de la bellísima actriz. Fue Lance Bass, excompañero del cantante en la banda NSYNC, quien dio a conocer la noticia en medio de una entrevista. Pero logró guardarse un secreto: no reveló el nombre del recién nacido. Por suerte, fueron los padres quienes, tiempo después, anunciaron que el hermano pequeño de Silas se llamaba Phineas.

Cameron Díaz y Benji Madden: regalo de Año Nuevo

Cameron Díaz junto a su esposo y su hija Backgrid/The Grosby Group

El 3 de enero de 2020, Cameron Díaz y su esposo, Benji Madden, anunciaron la llegada de su hija. “¡Feliz año nuevo de parte de los Madden! Estamos muy felices, bendecidos y agradecidos de comenzar esta nueva década anunciando el nacimiento de nuestra hija, Raddix Madden. Ella instantáneamente capturó nuestros corazones y completó nuestra familia”. La actriz de La Máscara explicó que, si bien ella y su esposo estaban muy felices de compartir la noticia, sentían “un fuerte impulso de proteger la privacidad de la pequeña”.

Viola Davis y Julius Tennon: la llegada de Genesis

Viola Davis AP

Viola Davis no fue la encargada de anunciar su maternidad. Tampoco su esposo, Julius Tennon. Quien asombró a todos con la noticia fue la colega y amiga de ambos, Octavia Spencer. La actriz se encontraba en un evento en Hollywood cuando contó que la protagonista de Historias cruzadas se había convertido en madre apenas unos días antes. Efectivamente, el matrimonio le había dado la bienvenida a Genesis, apenas unos meses después de haber anunciado su decisión de adoptar.

Naomi Campbell y una “pequeña bendición”

A los 50 años, Naomi Campbell posó por primera vez con su hija Vogue Magazine

En mayo de 2021, la supermodelo británica Naomi Campbell dio a conocer en su cuenta de Instagram una noticia que dejó a sus seguidores sin palabras. Junto a una foto de su mano sosteniendo la de un bebé, anunció: “Una pequeña bendición me ha elegido para ser su madre. Es un gran honor tener este alma gentil en mi vida. No hay palabras para describir el vínculo de por vida que ahora comparto contigo, mi ángel. No hay amor más grande”. Recién en febrero de 2022, Naomi dio algunos datos sobre su hija y mostró por primera vez su rostro. “No es adoptada, es mi hija biológica”, explicó en una entrevista y agregó que la pequeña nació a través de un vientre subrogado, pero se negó a dar a conocer su nombre.

Alicia Vikander y Michael Fassbender: los motivos de su silencio

Foto © 2021 G3 / The Grosby Group Alicia Vikander y Michael Fassbender con hijo en Ibiza G3/The Grosby Group

Alicia Vikander y Michael Fassbender transitaron el embarazo de su primer hijo sin que se filtrara a la prensa. Cultores del perfil bajo, siguieron manteniendo todo lo referido a la paternidad en el más absoluto de los misterios. Sin embargo, con el tiempo, la actriz contó por qué decidieron ese camino: “Llevaba bastante tiempo intentando quedar embarazada. Lo pasé mal durante la cuarentena y llegué a pensar que no podía tener hijos”, confió. Además, antes de la llegada de Svante, a principio de 2021, la actriz sufrió un aborto espontáneo al que definió como “extremo y doloroso”. A comienzos de diciembre trascendió que Vikander y Fassbender serán padres nuevamente.

Amanda Seyfried y Thomas Sadoski: una noticia muy especial

Amanda Seyfried y Thomas Sadoski

Amanda Seyfried y Thomas Sadoski dieron a conocer la llegada al mundo de su segundo hijo de una manera muy especial. En septiembre de 2020 publicaron en sus redes la primera foto del recién nacido junto a un texto con el que intentaron generar conciencia y brindar ayuda: “Desde el nacimiento de nuestra hija Nina hace tres años, nuestro compromiso con los niños inocentes que se ven brutalmente afectados por los conflictos y la guerra ha sido una fuerza impulsora en nuestras vidas. Con la llegada de nuestro hijo, el trabajo de la International Network for Aid, Relief and Assistance [INARA] y War Child USA se ha convertido en nuestra estrella polar”. Junto al texto, compartieron con sus seguidores una imagen del bebé, del que aún se desconoce el nombre, sosteniendo el dedo de su padre.

Alexis Bledel y Vincent Kartheiser: el amigo que filtró la noticia

Vincent Kartheiser y Alexis Bledel Jeff Kravitz - FilmMagic, Inc

Durante meses, solo sus familiares y amigos más cercanos estuvieron al tanto de que Alexis Bledel y Vincent Kartheiser habían sido padres. Pero, otra vez, uno de sus amigos habló más de la cuenta. En este caso fue el coprotagonista de Gilmore Girls, Scott Patterson. “Ella realmente ha florecido como mujer y ahora es una nueva madre orgullosa, casada y feliz. Estamos comparando notas porque mi hijo es aproximadamente un año y medio mayor. Le muestro fotos y videos para que pueda adelantarse a lo que le espera”, expresó en una entrevista. Entonces, el representante de la actriz se vio obligado a anunciar oficialmente que la familia se había agrandado a finales de 2015.

Megan Fox y Brian Austin Green: embarazo y separación

Megan Fox, con pancita, junto con su esposo Brian Austin Green y su hijo Noah Hola!

El matrimonio de Megan Fox y Brian Austin Green fue tan mediático como complicado. En medio del proceso de divorcio, la actriz se mostró en un estreno con una incipiente panza, pero se negó a hablar con la prensa sobre su embarazo y sobre el padre de la criatura. Al día siguiente, al ver el revuelo que se había armado, confirmó que el actor de Beverly Hills 90210 era, también, el padre de su tercer hijo. La pareja se reconcilió antes del nacimiento, pero en mayo de 2020 se divorciaron.

Isla Fisher y Sacha Baron Cohen

Isla Fisher y Sacha Baron Cohen AFP

Isla Fisher y Sacha Baron Cohen tomaron la determinación de que el embarazo de la actriz no trascendiera. En ese momento, ella estaba filmando la película de época Burke & Hare, y en todas las escenas llevaba un corsé que la ayudaba a disimular la panza. Lo que no tuvo en cuenta fueron las náuseas matutinas. “Estaba totalmente enferma y creo que Simon Pegg, mi compañero de elenco, pensó que era una actriz bulímica de Hollywood y simplemente lo ignoró. ¡Nunca me preguntó por eso!”, explicó Fischer con humor algún tiempo después. Finalmente, la pequeña Elula, la segunda hija del matrimonio, nació en 2011.

