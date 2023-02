De George y Amal Clooney a Sophie Turner y Joe Jonas: famosos que tuvieron primeras citas inolvidables

escuchar

Una cita en un bar en la que se produjo un flechazo, una invitación al rodaje de una película, una mirada cómplice en un festival de música... Las celebridades de Hollywood han compartido cómo fueron esas “perfectas primeras citas” en las que se enamoraron indefectiblemente, el punto de partida de vínculos que fueron creciendo con el correr de los años.

*James Corden y Julia Carey

James Corden y Julia Carey en la alfombra de los Oscar Amy Sussman/Getty Images - AFP

El comediante y conductor británico tuvo un primer acercamiento con quien es ahora su esposa gracias al actor Dominic Cooper, quien fuera su compañero en la puesta teatral de Broadway, The History Boys. Su colega conocía a la productora de televisión Julia Carey desde hacía muchos años y pensó que ambos podían llegar a congeniar por intereses en común. En esa época de sus vidas, ambos estaban hastiados de las citas a ciegas y se rehusaban a seguir siendo “emparejados” por sus amigos. Por lo tanto, se mostraron reticentes a acceder a esa primera cita orquestada por Cooper. Para alivianar la presión, se organizó una fiesta donde Corden y Carey comenzaron a hablar instantáneamente. En uno de los episodios de su primer programa, The Late Late Show, el conductor contó que entonces no pudo evitar realizarle una declaración a su actual esposa.

James Corden y su esposa Julia Carey se conocieron en una fiesta y no se separaron más AP

“Sobre el final de la noche, después de esa fiesta, nos besamos en el taxi y le pregunté qué iba a hacer el sábado siguiente. Le pregunté si quería hacer nada conmigo y le dije: ‘Y también podríamos no hacer nada el domingo por la noche, y luego, si quieres, podríamos ir a trabajar y no hacer nada el lunes, y podríamos no hacer nada el martes. Mi corazonada es que, si no hacemos nada lo suficiente, esa nada podría convertirse en algo, ¿qué te parece eso?’”, compartió Corden respecto de su acto de sincericidio. El flechazo fue tan intenso que, desde ese encuentro, nunca se separaron. La pareja contrajo matrimonio el 15 de septiembre de 2012 en Somerset y tuvieron tres hijos, Carey, Max y Charlotte. “Cuando la vi, supe que era la mujer más hermosa que había visto en mi vida y se lo dije. Afortunadamente, sonrió, me agradeció y me hizo saber que el sentimiento era recíproco”, apuntó el actor.

*Aaron Paul y Lauren Parsekian

Aaron Paul siempre se mostró completamente enamorado de Lauren Parsekian Jeff Kravitz - FilmMagic, Inc

Si abundan las imágenes del actor Aaron Paul y la productora y directora Lauren Parsekian disfrutando del festival de Coachella es porque ese evento musical tiene un gran significado en sus vidas. La pareja se conoció precisamente en una de las ediciones del mismo y hablaron extensivamente con amigos en común como intermediarios. No pasó mucho tiempo hasta que decidieron verse por segunda vez sin medias tintas. Paul y Parsekian, casi sin conocerse, se fueron de viaje juntos y se comprometieron en París en enero de 2012. Un año después, ya estaban casados.

Aaron Paul en el festival donde conoció a su actual mujer, Lauren Agencias - Archivo

La boda se celebró en Malibú, California, con la banda Foster the People y el cantante John Mayer como los artistas invitados. En febrero de 2018 recibieron a su primera hija, Story Annabelle, y en abril de 2022 nació su hijo, Ryden Caspian. Cuando se le preguntó por la primera cita, en ese viaje intempestivo a Las Vegas, el ex Breaking Bad confesó que pensaron en casarse allí y que le compraron ropa a su primer bebé, ya sabiendo que iban a formar una familia. “Nuestra primera cita después de Coachella fue un viaje a Las Vegas. Nos subimos a un taxi y dijimos: ‘Llevanos a la capilla más cercana porque nos vamos a casar’, pero la capilla estaba cerrada. Probablemente nos hubiéramos casado y la anécdota hubiese sido muy divertida, pero en realidad me alegro de que nos casáramos cuando lo hicimos un año después”.

El actor conoció a su esposa, la productora y directora Lauren Parsekian, en el festival de Coachella The Grosby Group

En diálogo con LA NACION, el actor habló de cómo la paternidad cambió su vida . “Es curioso. Estaba tan obsesionado con la idea de ser padre... Antes de saber si íbamos a tener un niño o una niña, leí muchos libros y artículos interesantes que explicaban que los niños y las niñas lloran exactamente con la misma intensidad hasta que tienen seis o siete años. Y luego se les enseña a los niños a no llorar, a levantarse, a ser hombres y a ser fuertes; creo que es muy irresponsable hacer eso con un niño. Por eso, en un punto, es que no tengo miedo de dejar que broten verdaderas emociones al momento de interpretar un personaje”, expresó.

*Viola Davis y Julius Tennon

Julius Tennon y Viola Davis en los Critics Choice Awards Jeff Kravitz - FilmMagic, Inc

Tras superar una infancia difícil y traumática, Viola Davis comenzó, con mucho esfuerzo, a abrirse camino en la industria y a obtener papeles menores que eventualmente la condujeron a grandes roles. En la actualidad, la actriz puede jactarse de ser una de las artistas en integrar el prestigioso grupo de colegas que tienen el EGOT (El Emmy, el Grammy, el Oscar y el Tony), pero no fue sencillo conseguirlo al crecer en la pobreza y con un padre que ejercía violencia sobre su familia. Asimismo, Davis pensó que ningún hombre iba a considerarla bella por el maltrato que había sufrido en sus años escolares y llegó a rezar por conocer a la persona perfecta con quien compartir su vida.

En una entrevista especial para Netflix que le realizó Oprah Winfrey, Viola contó que una amiga le aconsejó que rezara por ello. “Así lo hice”, confesó la actriz. “Le pedí a Dios a un hombre atractivo” , añadió. No pasó mucho tiempo hasta que conoció al actor Julius Tennon, quien era padre de dos hijos. En la primera cita, el romance no tardó en surgir. “Me llevó a un café de California y me hizo probar el pan casero más rico del mundo porque sabía que a mí me gustaba, después me dejó en mi departamento y me dijo que era hermosa y que la había pasado muy bien conmigo. Se quedó mirándome hasta que entré, fue un caballero”, recordó la actriz, quien aseguró que Tennon cambió su vida por completo. “La mejoró en todos los sentidos”, manifestó.

“Fue absolutamente sincero sobre su pasado y eso fue muy importante para mí”, reconoció Davis, quien tuvo una segunda cita igual de exitosa con Tennon. La pareja se casó en 2003 y adoptaron a su hija, Genesis. Asimismo son compañeros creativos y fundaron la productora JuVee Productions. “Siempre le cuento a mis amigos que, desde mi primera cita con Julius, mi vida se modificó en muchos aspectos. Desapareció la ansiedad, el miedo, todo cambió en mi cotidianidad”, apuntó la ganadora del Oscar.

*George Clooney y Amal Alamuddin

George Clooney y Amal Alamuddin, siempre radiantes Jordan Strauss - Invision

Luego de su separación de Stacy Keibler, George Clooney , uno de los galanes de Hollywood más codiciados, creyó que no iba a encontrar a la persona con quien proyectar un futuro… Hasta que conoció a la famosa y respetada abogada Amal Alamuddin . Antes de comenzar una relación, se hicieron grandes amigos y, según declaraciones del actor y director, todo cambió cuando la invitó a una cita ¿El lugar elegido? Los estudios Abbey Road donde estaba filmando un largometraje.

“Pensé que si había que impresionar, tenía que hacerlo con una orquesta de 150 músicos en ese lugar”, contó Clooney en el programa radial de Howard Stern. Cuando el rodaje concluyó, salieron a cenar y se enamoraron. “Lo que teníamos se convirtió en algo romántico muy rápido, y luego quedó bastante claro. Cuando supe que ella estaba interesada en mí como yo en ella, estuvimos juntos y no nos separamos más”, recordó. George y Amal se casaron el 27 de septiembre de 2014 y son padres de los gemelos Ella y Alexander, quienes llegaron a sus vidas tres años después de la boda.

George Clooney y Amal llegando a Venecia para su casamiento

En una charla distendida con la revista GQ, el actor habló de su paternidad y de cómo Amal le dio un giro a su vida. “Durante 36 años fui el hombre que cuando veía que un niño se hacía caca empezaba a llorar. Pensaba: ‘¿Me están jodiendo?’. Y ahora, de repente, soy el tipo que tiene al niño, ¿entendés?”, manifestó. “Yo pensaba: ‘nunca me voy a casar, no voy a tener hijos. Voy a trabajar, tengo grandes amigos, mi vida está completa y me va muy bien’. No sabía lo vacía que estaba mi vida hasta que conocí a Amal. De repente, todo cambió y comencé a pensar: ‘De verdad había un gran espacio vacío’”, aseguró. Clooney también es muy cándido respecto de su paternidad: “Nunca había estado en la posición en donde la vida de otra persona era infinitamente más importante para mí, más que la mía propia”.

*Joe Jones y Sophie Turner

Joe Jonas y Sophie Turner, siempre juntos Chris Pizzello - Invision

La actriz Sophie Turner no estaba precisamente buscando iniciar una nueva relación hasta que un productor de cine que conocía al músico Joe Jonas le comentó que tenía el presentimiento de que ellos se llevarían muy bien y lo propio hizo el manager del cantante. De todos modos, pasaron unos meses hasta que él le mandó un mensaje invitándola a una primera cita en la que no estuvieron solos: el contexto elegido fue un bar de Candem con amigos en común. “Pensé que iba a ir con gente de seguridad, pero fue con un amigo, y bebieron tanto como los demás”, recordó la exGame of Thrones. “Recuerdo que los dos pasamos un tiempo en la pista de baile, y luego nos encontramos en una esquina del lugar y nos quedamos hablando durante horas y no me aburría. No fue algo forzado y la charla que tuvimos tampoco fue trivial, todo fluía muy fácilmente y al poco tiempo ya éramos inseparables y decidí irme de gira con él”, declaró la actriz sobre el flechazo que no tuvo vuelta atrás.

La relación se oficializó en 2019 en Las Vegas primero y en un castillo en Francia poco después. “Siento que es más fácil estar en pareja con alguien que entiende la industria y cómo es ese mundo. Ya sabés que no te vas a poder ver todo el tiempo y no te sentís mal al decirle: ‘Mi publicista me dijo que no puedo hacer esto’”, declaraba Turner al iniciar su noviazgo con Jonas en octubre de 2016. En la actualidad, la pareja tiene dos hijas y su vínculo se afianza día a día.

En una divertida charla con Jimmy Fallon, Turner contó qué frase le dijo su esposo en la primera cita que la hizo reír. “Estábamos hablando y me dice: ‘Oh, ¿alguna vez te dijeron que te ves como una celebridad joven?’ Y yo dije: ‘Oh, sí, a veces’ y le pregunté por qué me estaba comentando eso y me respondió: ‘Bueno, a mí me dicen el joven George Clooney todo el tiempo’. Y le retruqué: ‘Bueno, a mí me dicen el joven Boy George todo el tiempo’”, recordó la actriz entre risas y sumó: “”Recuerdo que esa noche pensé: ‘Amo mucho a este hombre’. Y lo supe. Y eso fue todo”.