Un actor de Breaking Bad publicó un video de su casa en venta y sus fans vieron algo que los asombró

Aaron Paul, como Jesse, y Bryan Cranston, como Walter White, cautivaron a millones de espectadores desde el 2008 al 2013 con la emblemática producción de Vince Gilligan, Breaking Bad. En las últimas horas, el más joven de los protagonistas puso en venta su imponente casa y, mediante un video publicado en su cuenta de Instagram, mostró todos los detalles. Sus fans, siempre atentos a sus movimientos, se percataron de algo que los asombró.

The Klein House, ubicada en Boise, Idaho, salió a la venta Instagram: @aaronpaul

“Adiós cosita hermosa”, expresó con ternura su posteo en la red social. De esta manera comenzó una emotiva despedida de su hogar ubicado en Boise, en el estado de Idaho, lugar en el que vivió durante los últimos años. The Klein House, como la apodó su primera dueña Edith Miller Klein en 1959, está ubicada en las afueras de la ciudad, sobre las colinas, con una vista increíble.

En la descripción de su video, Paul contó como la adquirió y recordó el rol de su hermana Danielle: “Ella me envió una lista posibilidades y me señaló una en particular, ‘me dijo ¡mira lo que acaba de salir al mercado! Tiene un elemento increíble en medio de la sala’. La vi, y me la vendieron al instante”.

Los ambientes son amplios y muy cuidados estéticamente Instagram: @aaronpaul

Resulta que ese elemento extravagante era una fuente termal. Estas piletas se producen por la emergencia de aguas subterráneas geotermales de la corteza terrestre y suelen ser de temperaturas altas. Debido a sus propiedades, tiene varios beneficios para el bienestar de las personas. Sirven para oxigenar el cuerpo, colabora en la circulación sanguínea y, en algunos casos, son una buena herramienta para la eliminación de gérmenes y de toxinas.

Por otra parte, ayuda a la estimulación del metabolismo y mejora la producción de endorfinas. Estas aguas termales son muy buscadas en todo el mundo por los beneficios cutáneos y porque pueden aliviar dolencias como el reuma.

La fuente termal fue el elemento que enamoró a Aaron Paul Instagram: @aaronpaul

Más allá de este llamativo detalle que Paul disfrutó durante mucho tiempo en The Klein House, el inmueble presenta una decoración y unos ambientes increíbles. “Echen un vistazo al interior de la primera casa que compré en mi hermosa ciudad natal de Boise, Idaho. La adquirí sin haberla visto en persona, solo por las imágenes y por mi historia con este lugar”, explicó el actor de la serie de HBO, WestWorld.

La casa cuenta con unos muy cuidados detalles de madera: columnas, ventanas, puertas y muebles en todas las salas e, incluso, en el exterior donde tiene una cochera abierta. En el interior hay un living-comedor muy amplio con piso de piedras y con una vista fabulosa a las colinas de Idaho. Por un lado, hay una mesa amplia para comer y, por el otro, un confortable sillón.

Un estilo moderno e innovador, decora la casa que Aaron Paul puso en venta Instagram: @aaronpaul

El baño y la cocina se destacan con un innovador diseño con las paredes completamente hechas de madera y decoran dos amplios ambientes. El actor realizó un paneo por su habitación, donde tiene una cama de dos plazas y muebles que le dan un toque de delicadeza al lugar.

Por otra parte, se vio otra habitación que cuenta con un sillón grande y otro individual enfrentados, en lo que parece ser una sala de estar para leer o pasar un rato de tranquilidad y reflexión.

La casa de Aaron Paul

Cabe destacar que todos estos ambientes están dispuestos alrededor de la fuente termal, que parece ser el corazón de The Klein House. “Quería tomarme un momento para agradecer a todos por hacer de esta casa un hogar lleno de amor durante tantos años. Gracias al equipo por reconstruir todo esto, a Art Troutner por crear una obra maestra, moderna, tan atemporal y de buen gusto. Me siento bendecido de haber vivido dentro de esta casa durante tantos años”, expresó Paul.

Su habitación y todas las salas, rodean el corazón de The Klein House, la fuente termal Instagram: @aaronpaul

En una conmovedora despedida del lugar, manifestó: “Me duele dejar ir este elemento clásico de Idaho, pero la vida está llena de capítulos y, lamentablemente, este capítulo se está cerrando”. Y finalmente, a modo de broma, señaló: “Ok. ¿Quién la quiere?”

