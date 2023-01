Malos recuerdos: Gwyneth Paltrow, Nicole Kidman y otras estrellas que se arrepienten de pasadas relaciones

escuchar

Desde una diferencia de edad que afectó a una de las partes, pasando por bodas que fueron canceladas hasta otras que no debieron haberse realizado, muchas figuras de Hollywood aseguraron haber tomado decisiones erróneas en su vida sentimental y lo expresaron tanto con explosivas declaraciones como con frases medidas pero igualmente llamativas.

En esta nota repasamos esos vínculos que, en retrospectiva, no estaban destinados a perdurar:

*Nicole Kidman cuestionó su boda con Tom Cruise

Nicole Kidman y Tom Cruise, poco antes de su ruptura

Si hay algo que define a Nicole Kidman al momento de abordar las entrevistas que indagan en su vida personal, es su mesura. De todas formas, hasta la celebridad más cauta a veces emite una frase breve pero elocuente que no pasa inadvertida. Esto sucedió cuando la ganadora del Oscar brindó una entrevista a la publicación Red y recordó su matrimonio con Tom Cruise.

La actriz pasó por el altar cuando tenía 23 años, en 1990. “Lo pienso ahora y digo: ‘¿Qué?’”, se sinceró Kidman, haciendo referencia a cómo su casamiento fue la respuesta a algo más impulsivo que planeado. La actriz debutó en Hollywood con el film Días de trueno; en la audición para el largometraje de Tony Scott conoció a Cruise, quien ya era una megaestrella, y se enamoró a los pocos segundos de verlo.

Nicole Kidman y Tom Cruise en Días de trueno

“Estaba muy nerviosa cuando entré al lugar y de repente lo veo llegando con su Porsche. Se baja y comienza a caminar y se me cae la mandíbula al piso. Después tenía que audicionar para el dulce Tony. Pensé que no me iban a dar el papel y a la tarde me llamaron para decirme que era mío; ahí empezó una nueva etapa de mi vida, una de las más importantes”, recordó e hizo hincapié en su matrimonio. “Me casé demasiado rápido, era demasiado joven”, expresó Nicole, pero al mismo tiempo hizo la salvedad de que esa unión le trajo a sus hijos, a quienes adoptó en 1992 y 1995. “No me arrepiento de esa decisión por la llegada de Bella y a Connor a nuestras vidas” , remarcó.

Nicole Kidman y Tom Cruise, antes de las turbulencias

Aunque Kidman, en las pocas veces que habla de la razón su ruptura con Cruise en 2001, se la atribuye a esa decisión de haberse casado tan súbitamente, el rumor que siempre sonó más fuerte como motivo de divorcio fue otro: la Iglesia de la Cienciología, de la que el actor es parte. “Siempre elegí no hablar públicamente de la Cienciología. Tengo dos hijos que son parte y respeto sus creencias”, fue lo único que deslizó Kidman sobre el tópico, en una entrevista con The Hollywood Reporter, y con el tiempo se mostró más reflexiva sobre su matrimonio. “En esos años en los que estuve casada, me sentía abrumada, yo era muy tímida y solo quería estar en casa, hacer una vida tranquila”, le contó a Vanity Fair, en una charla en la cual, mientras se estaba reconstruyendo, reflexionaba sobre esa familia que había perdido. “Recuerdo que cuando adoptamos me sentía en una burbuja, y solo hay otra persona que te entiende plenamente, y esa persona es tu pareja” , remarcó.

Nicole Kidman habla de su relación con Keith Urban

En 2005, la vida le dio otra oportunidad cuando en la gala G’Day USA conoció al cantante country Keith Urban. “Tuve la capacidad de navegar cinco o seis años hasta que me topé con Keith, literalmente”, manifestó la actriz, quien se casó con el músico en el año 2006. Luego, la pareja le dio la bienvenida a su hija Sunday Rose en 2008 y luego, en 2010 y por viente subrogado, a Faith Margaret. “Conocerlo a Keith antes de cumplir 40 y tener a Sunny y a Fifi juntos fue algo completamente inesperado, algo tan bello. Soñaba con eso, pero no tenía ni idea de si alguna vez me iba a pasar. Me siento bendecida de tener una relación tan profunda, y que las niñas reciban ese amor tan grande”, subrayó Kidman sobre ese vínculo más maduro.

*Taylor Swift y un vínculo tóxico con John Mayer

John Mayer y Taylor Swift, en las viejas épocas

La relación entre los cantantes y compositores Taylor Swift y John Mayer duró apenas unos meses, pero su efecto se prolongó en la artista de Pensilvania a lo largo del tiempo .

Swift y Mayer salieron desde noviembre de 2009 hasta febrero de 2010. La naturaleza del vínculo fue descrita con brutalidad por Swift en dos composiciones. En primera instancia, en “Dear John” del disco Speak Now. “Largas eran las noches cuando mis días giraban a tu alrededor, contando mis pasos, rezando para que el piso no se vuelva a caer nuevamente. Mi madre me acusó de estar perdiendo la razón, pero yo juraba estar bien. Vos me pintaste un cielo azul y luego lo convertiste en lluvia”, empieza su tema, en el que se encuentra la famosa y polémica frase “¿No pensás que yo era demasiado chica para que me arruinaras?”.

Taylor Swift - Dear John

Sobre ese punto -la diferencia de edad de más de una década, la toxicidad y la manipulación emocional- también hace alusión en la más reciente “Would’ve, Could’ve, Should’ve”, el tema que integra la versión 3 AM de su último disco hasta la fecha, Midnights. En la composición, a un destinatario sin nombre le confiesa: “Si nunca me hubieras tocado, entonces me habría ido con los correctos”. Asimismo, le reclama esa adolescencia robada, cuando ella tenía 19 años, y le asegura que “los recuerdos se sienten como armas” .

Si bien Mayer no reaccionó a ese gran tema, sí lo hizo tras el lanzamiento en 2010 de Speak Now. “ No me lo merecía, yo soy muy bueno haciéndome cargo de lo que hago, y realmente no hice nada para merecerme eso. Fue una cosa muy fea de su parte (...). Nunca me llegó un mail, un llamado, nada, me tomó de sorpresa, ¿cómo te sentirías si en un momento muy malo de tu vida alguien te pateara para que cayeras aún más bajo? ”, se preguntaba el músico en una entrevista con Rolling Stone, donde calificó a “Dear John” como un tema “mediocre”.

A fines de 2016, en tanto, tuiteó en el día del cumpleaños de Swift una frase que muchos interpretaron como un “palito” a su ex. “El 13 de diciembre debe ser el día más aburrido del año, conceptualmente”, escribió, para luego borrarlo y con la salida de Lover, en 2019, también aprovechó para criticar la letra del tema homónimo que Taylor le habría dedicado a su actual pareja, el actor Joe Alwyn.

*Madonna no tiene los mejores recuerdos de Guy Ritchie

Madonna y Guy Ritchie, un vínculo que terminó de la peor manera

La reina del pop y el director británico se casaron en diciembre de 2000 en un imponente castillo en Escocia, en lo que fue un gran paso para la artista, quien ya era madre de Lourdes Leon, fruto del vínculo con el bailarín y entrenador físico cubano Carlos León. Asimismo, a Ritchie la unía la pasión por la creatividad constante, tanto así que la estrella fue dirigida por el cineasta en la fallida película Insólito destino. La pareja se enamoró y fue el centro de todos los flashes, y tuvo dos hijos en común: Rocco, quien en la actualidad tiene 22 años y David Banda, a quien adoptaron en Malawi en 2005.

De todos modos, las diferencias empezaron a notarse con el paso del tiempo y en 2008 Madonna le pidió el divorcio al realizador citando “diferencias irreconciliables”. “Cuando empezás, todo es bueno y hermoso, y la persona con la que te casaste es perfecta y vos sos perfecta también”, dijo Madonna por entonces. “Luego el tiempo pasa y compartís tu vida, tenés hijos y las grietas asoman. No todo es tan romántico como solía ser. Y pensás: ‘Esto no es como yo pensé que sería’, y te preguntás cuánto estás dispuesta a sacrificar por esa relación” .

En la premiere de la película Snatch, Ritchie le mostraba al mundo la inscripción en la espalda de quien era su mujer, Madonna: Señora Ritchie

En ese momento, la cantante le tuvo que pagar a su ex un acuerdo de más de 70 millones de dólares y en declaraciones a la prensa se tiraban con munición gruesa. “Me metí en una telenovela y viví dentro de ella por un largo período de mi vida”, expresó Madonna sobre su matrimonio con el cineasta en su canal de YouTube cuando un fanático le preguntó acerca de una decisión de su vida que no haya sido adecuada. “Haberme casado”, respondió sin rodeos .

Ritchie, por su parte, se mostró tan dolido por el pedido de dirvorcio que, lejos de mantener su bajo perfil, salió a ventilar intimidades, entre ellas, que Madonna había perdido “sus ganas de divertirse” y que creía “estar en una misión para salvar el mundo”. Además, reveló que él quería una vida familiar tranquila, pero que su esposa prefería “vivirla como una celebridad”, un tópico en el que nunca coincidieron. “ Se obsesiona con cómo es percibida, con su imagen, lo cual es muy tonto porque ya es una estrella pop y yo quería normalidad para mis hijos ”, señaló.

Vieja postal familiar: Rocco, Madonna y Lola

De hecho, cuando Rocco era adolescente, inició una batalla legal contra su madre para poder quedarse a vivir en Inglaterra con Ritchie. El joven, que en ese momento tenía 15 años y residía en Nueva York, formaba parte del equipo de bailarines del tour de la estrella pop hasta que decidió renunciar porque no quería seguir viajando con ella. Según trascendió, se había cansado del espíritu controlador y de la “falta de estabilidad” de su madre.

Con el tiempo, las heridas sanaron, tanto las del vínculo entre Madonna y Rocco (quien suele compartir jornadas con sus hermanos), como las del que tuvieron la cantante con el director, quien en 2015 se casó con la modelo Jacqui Ainsley.

*Julia Roberts, la novia fugitiva

Julia y Kiefer, una pareja que quiso llegar hasta el altar... pero no lo logró

En junio de 1991, estaba todo más que organizado para que Julia Roberts y Kiefer Sutherland pasaran por el altar. Los actores se habían comprometido y estaban deseosos de formalizar su relación... Al menos uno de ellos. El 11, tres días antes del gran evento, la actriz de Mujer bonita se arrepintió de lo que estaba a punto de hacer y canceló los planes, dejando al novio completamente devastado. Con el tiempo, se supo que Julia no solo estaba arrepentida de ese vínculo sino que además estaba enamorada de otro actor, Jason Patric, con quien se fue de viaje poco después de haber cancelado su propia boda.

Las décadas pasaron y las aguas se calmaron, pero en mayo de 2021 la historia de “la novia fugitiva” [el juego de palabras con el que se aludió al escándalo y que remite al film que Roberts protagonizó con Richard Gere] volvió a cobrar relevancia cuando, en el podcast titulado Inside of You, Sutherland y Patric se juntaron y se refirieron a esa etapa en la que ellos eran amigos: “No me siento del todo cómodo revelando lo que en ese momento hablé con ella, porque no me corresponde. Pero eso que la prensa aseguró con respecto a que yo fui invitado a esa boda, para luego fugarme junto a ella, son estupideces”, le confesó Patric a Sutherland, quien recordó cómo se sintió entonces: “Fue un momento muy difícil para mí, y para todos nosotros. La verdad es que cuando uno se enamora, se enamora. No hay remedio contra eso. Ella es una persona extraordinaria, y él también [en alusión a Patric]. Así que todos seguimos adelante” .

Julia Roberts, mucho antes de protagonizar la película Novia Fugitiva, se escapó de su boda con Kiefer Sutherland

Si bien el vínculo entre Roberts y Patric no prosperó porque Julia se casó en 1993 con Lyle Lovett -de quien se divorció dos años más tarde-, quienes pudieron recomponer la amistad fueron Jason y Kiefer. “Cuando nos volvimos a encontrar, hubo pocas palabras pero muchas risas y festejos. Somos amigos hasta el final”, ratificaron ambos en el podcast sobre el que la ganadora del Oscar prefirió no pronunciarse. Asimismo, el ex 24 contó en 2016 cómo procesó lo que hizo quien era su pareja: “ Yo a ella la perdoné, éramos jóvenes y tontos, la boda tenía que ser un momento íntimo y se convirtió en algo enorme, pero ella tuvo el coraje de arrepentirse, de decir que no podía ”.

*Gwyneth Paltrow confiesa haber “arruinado relaciones”

Gwyneth Paltrow y Ben Affleck, ¿una relación que no terminó bien?

La actriz de Shakespeare apasionado y exitosa empresaria reveló que se arrepiente de los vínculos sentimentales que entabló antes de casarse (en 2003 con Chris Martin, de quien se divorció en 2016; y con Brad Falchuk en 2018, con quien en la actualidad vive muy feliz) por la forma en las que los abordó. “Arruiné relaciones”, expresó y amplió: “Me considero una buena amiga, hija, madre, hermana, pero en la parte sentimental puedo decir que he sido muy vulnerable y que eso me condujo a arruinar las cosas”, contó en el podcast Girl Boss. Asimismo, Paltrow añadió que le llevó “mucho trabajo” llevar una relación a buen puerto hasta que eventualmente encontró la estabilidad con Martin -padre de sus hijos, Apple y Moses- y con Falchuk, el gran amor de su vida.

Entre los vínculos más importantes previos a su primer matrimonio están los que tuvo con Brad Pitt y con Ben Affleck. Con el actor de El club de la pelea estuvo comprometida de 1994 a 1997, cuando decidió terminar la relación por sentirse, como ella mismo lo expresó, arrepentida de haber dado un paso tan grande cuando “no estaba lista”. El mismo año conoció a Affleck y, aunque con algunas turbulencias, permanecieron juntos hasta el 2000, cuando decidieron dar por terminada su relación.

Brad Pitt y Gwyneth Paltrow se comprometieron, pero la actriz se arrepintió

En octubre del año pasado, Paltrow contó que se reencontró con Pitt y que ahora son muy buenos amigos. “Cuando con Brad [Pitt] nos separamos por primera vez, no fuimos amigos por un tiempo y luego encontramos nuestro camino de regreso, probablemente hace unos 18 o 19 años. Y a partir de ahí, nos mantuvimos en contacto a lo largo de los años”, contó la actriz. “La verdad es que lo adoro. Es una persona increíble, un gran empresario, muy creativo y muy buena persona. Realmente lo amo. Soy una gran admiradora suya”, agregó. Luego, habló de cómo su marido reaccionó al respecto: “Mi esposo es probablemente el hombre menos crítico y más seguro de nuestra relación, así que creo que respeta totalmente mi amistad con Brad”.