Todo mal: grandes amistades de Hollywood que terminaron abruptamente

Si muchas relaciones de Hollywood son catalogada como efímeras es porque hay algo de verdad en ello, sobre todo cuando las guerras de egos las vuelve insostenibles. En esta nota recordamos los orígenes y quiebres de cinco amistades que se mostraban indisolubles hasta que algunos episodios las enfriaron indefectiblemente .

*Selena Gomez y Francia Raísa

Selena Gomez junto a Francia Raisa

La de Selena Gomez y Francia Raísa parecía una de las amistades más fuertes de la industria y, sin embargo, el clima se empezó a enrarecer en 2019, como comunicó entonces el portal Radar Online. “No se hablan desde octubre”, le contó una fuente cercana a ambas artistas, cuyo vínculo se había fortalecido cuando Raísa le donó un riñón a su amiga.

Selena se sometió a un trasplante por las complicaciones que su cuadro de lupus le había generado en su estado de salud y allí estuvo Francia para sostenerle la mano en cada paso. En septiembre de 2017, la cantante de “Rare” compartió con sus seguidores cómo fue atravesar ese momento. “Era una cuestión de vida o muerte, mis riñones dejaron de funcionar”, reveló, para luego contar que Raisa se ofreció inmediatamente como donante. “No hay palabras para agradecerle a mi bella amiga Francia Raísa lo que hizo por mí. Ella me dio el último regalo y sacrificio al donarme uno de sus riñones. Me siento increíblemente bendecida. Te quiero mucho”, escribió entonces Selena en Instagram.

Fuertes versiones indican que el vínculo con Francia Raisa, quien le donó un riñón a la cantante, estaría definitivamente roto

Por otro lado, en diálogo con Access Hollywood, la coprotagonista de Only Murders in the Building remarcó que Raísa le salvó la vida y Francia, a su vez, manifestó que siempre la consideró una hermana. De todas formas, como cuenta la propia Gomez e n su flamante documental de Apple TV+, My Mind & Me , tuvo una época muy dura en 2019 debido a su diagnóstico de bipolaridad y a constantes ataques de pánico que la condujeron a internarse para estabilizarse de manera progresiva y que fue coincidente con el distanciamiento de Raísa sobre el que nunca se pronunció.

Este año, con motivo de la gira promocional del documental, Gomez contó que su única amiga de la industria es Taylor Swift, ante lo que Francia reaccionó dejando una sola palabra en una publicación que había reposteado la cita de Selena: “Interesante”. Selena recogió el guante y pidió disculpas: “Perdón por no haber mencionado a cada persona que conozco”. Así las cosas, la relación entre ambas nunca volvió a ser la misma y Raísa dejó de seguir a quien fuera su gran amiga en las redes.

*Seth Rogen y James Franco

Seth Rogen y James Franco no solo eran amigos sino que habían trabajado juntos en aclamados proyectos

Seth Rogen y James Franco no solo eran amigos inseparables sino que habían logrado forjar una dupla cinematográfica más que interesante para el mundo de la comedia, con largometrajes como Pineapple Express, la polémica Una loca entrevista y The Disaster Artist. De todos modos, cuando Franco fue acusado por múltiples mujeres de acoso sexual, Rogen no eludió lo que estaba sucediendo y habló al respecto.

En una entrevista con The Sunday Times, el actor declaró: “La verdad es que no he vuelto a trabajar con él y no planeo hacerlo ahora mismo”. Cuando se le preguntó si creía en las acusaciones, Rogen sumó: “ Lo que puedo decir es que desprecio el abuso y el acoso, y nunca cubriría u ocultaría las acciones de alguien que lo hace o expondría a alguien a una situación a sabiendas de que está con alguien así ”, manifestó en mayo de 2021.

James Franco y Seth Rogen, en una escena de Una loca entrevista Sony Pictures - LA NACION

Asimismo, Rogen fue muy sincero cuando se le consultó sobre su conflicto interno respecto a la prolongación de su amistad con su coprotagonista de Este es el fin: “No sé si puedo definir eso ahora mismo en esta entrevista. Puedo decir que han cambiado muchas cosas en nuestra relación y en nuestra dinámica”. Cuando se le preguntó si ese cambio fue “doloroso”, respondió afirmativamente, pero poniendo el foco en lo verdaderamente relevante: “Sí, pero no tan doloroso y difícil como lo es para muchas otras personas involucradas”, expresó en relación a las denunciantes.

En enero de 2018, cinco mujeres acusaron públicamente a Franco de conducta sexual inapropiada, lo que el actor negó a través de sus letrados. Dos de esas mujeres, Sarah Tither-Kaplan y Toni Gaal, presentaron en 2019 una demanda alegando que el intérprete intentó usar su escuela de actuación Studio 4 para desarrollar “un extendido comportamiento inapropiado y sexualmente cargado hacia las estudiantes, sexualizando su poder de profesor e incentivándolas con oportunidades de papeles en sus proyectos, creando paulatinamente un ambiente de acoso y explotación sexual tanto dentro como fuera de las clases”.

*Winona Ryder y Gwyneth Paltrow

Winona Ryder y Gwyneth Paltrow, del amor al odio hay un solo paso Jeff Kravitz

En los 90, una de las amistades más afianzadas de Hollywood era la de Winona Ryder y Gwyneth Paltrow , quienes eran fotografiadas constantemente en sus salidas. Su relación se volvió más estrecha cuando Gwyneth comenzó a salir con Ben Affleck y Ryder, con el gran amigo del actor y director, Matt Damon . Todo parecía marchar sobre ruedas hasta que un conflicto profesional terminó con la amistad sin posibilidad alguna de reconciliación. La “ruptura” sucedió en el año 1997, aunque la olla fue destapada por Paltrow tiempo después.

Paltrow tildó a Ryder de "venenosa" Ron Galella, Ltd.

La empresaria escribió un post enigmático en su blog de Goop en el que hizo catarsis sobre una “frenemy” (“amiga enemiga”) que le hizo la vida imposible: “ Esta persona quería lastimarme y yo me sentía profundamente angustiada y enojada, esos sentimientos que se generan cuando alguien a quien querías se convierte en un ser venenoso y peligroso ”, disparó. Los rumores aseguraban que estaba aludiendo a Ryder, quien había audicionado para quedarse con el rol de Viola de Lesseps en el film de John Madden, Shakespeare apasionado. El papel finalmente fue para Paltrow, que ganó el Oscar por su interpretación.

A pesar de lo escrito por Gwyneth en su sitio, Ryder nunca salió a hacer declaraciones al respecto y, de esta forma, jamás se supo los pormenores del motivo por el que estas mejores amigas dejaron de verse de modo tan abrupto.

*Katy Perry y Kristen Stewart

Kristen Stewart y Katy Perry en el año de su pelea Kevin Mazur

Una de las peleas más insólitas de Hollywood se produjo en el año 2013, cuando Kristen Stewart había concluido su relación con Robert Pattinson, tras haber mantenido un affaire con el director Rupert Sanders . En ese momento, una de sus grandes amigas, la cantante Katy Perry, fue vista cerca del actor de Batman, y los medios comenzaron a especular acerca de un posible romance entre ambos. Debido a esto, el vínculo entre Kristen y Katy se deterioró tanto que la artista sintió que debía aclararle que nada estaba sucediendo entre ella y su exnovio.

En una entrevista con la revista Elle, Perry contó una infidencia: “ Le mandé a Kristen un mensaje de texto que decía: ‘Sé que viste todo lo que se está publicando pero yo nunca te faltaría el respeto. No soy esa clase de persona. Estoy tratando de ser su amiga’ ”. Según la cantante de “Dark Horse”, notó al actor tan destrozado por la ruptura, que quiso ser su confidente, pero también estar al lado de Stewart, hecho que los medios tergiversaron. Por lo tanto, la amistad entre ambas se enfrió rápidamente y nunca trascendió si con el tiempo lograron reconciliarse.

Perry está en pareja desde 2016 con el actor Orlando Bloom -con quien tiene una hija, Daisy Dove-, mientras que Kristen se comprometió el año pasado con su novia, la guionista Dylan Meyer.

*Blake Lively y Leighton Meester

Blake Lively y Leighton Meester en Gossip Girl

Blake Lively y Leighton Meester interpretaron en Gossip Girl a dos jóvenes icónicas de la TV: Serena van der Woodsen y Blair Waldorf, respectivamente . Sin embargo, según lo que trascendió en 2008 en New York Magazine, las actrices y amigas tuvieron un enfrentamiento muy fuerte en el rodaje de la ficción de Josh Schwartz y Stephanie Savage. De acuerdo a la publicación, Lively y Meester discutían constantemente en la filmación y eran forzadas a compartir eventos juntas a pesar de que ellas se negaban a hacerlo. Por otro lado, el rumor que había cobrado mayor fuerza era que Lively no se sentía la estrella del programa y que Meester la consideraba una “egocéntrica” a quien le molestaba no ser el centro de la serie teen.

La escalada mediática hizo que uno de los guionistas de la serie, Joshua Safran, se viese compelido a aclarar la situación. “Blake y Leighton nunca fueron amigas, no como sus personajes, pero se trataban amablemente y nunca existió un drama entre ellas”, aseguró. Con el tiempo, Leighton tambén buscó negar las especulaciones y las tildó de machistas. “En este medio siempre buscan enfrentar a las mujeres”, manifestó.