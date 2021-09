De la guerra sin fin de los peluqueros de Susana a la historia “jamás contada” de Intrusos

Miguel Romano siempre se reconoció como el estilista de Susana Giménez mostrando en su atelier el lugar preponderante que le daba a la diva y la importancia de haber estado juntos casi toda una vida, pero esos tiempos de “romance” se terminaron y ella lo cambió por otro y no cualquier otro, nada más ni nada menos que su propio asistente.

Hace un tiempo se dieron a conocer las internas entre Susana y su expeluquero, quien quedó muy dolido porque no se enteró por boca de la diva que los días como su estilista estaban contados. Desde que la figura de Telefe se instaló en Punta del Este por la pandemia, más precisamente en su chacra “La Mary”, el exasistente de Romano hace las valijas muy seguido porque fue el elegido para atender su rubia cabellera.

Pero este enojo y de alguna manera “traición” que sintió Romano no termina acá, ya que cuando Susana regresó a Buenos Aires en agosto pasado antes de partir protagonizó una producción de fotos para el programa de Marley, Por el mundo, y también se arregló especialmente para participar de la especial entrevista que le realizaron los conductores de Telefe Noticias. ¿Hubo llamado para Romano? No, la diva siguió confiando en su nuevo estilista decidió, Osvi, a quién llamó para que se encargara de su pelo y de su maquillaje. Así, tras ver a la diva en pantalla Romano declaró que no le gustaba nada su nueva imagen y que su exempleado era un “traidor” y “una mala persona”.

De todas maneras, mal que le pese a Romano, la diva piensa seguir con Osvi a su lado y ya lo contrató para que se haga cargo de su estilismo el 8 de octubre próximo, fecha en que la diva será homenajeada en Punta del Este en el América Business Fórum.

Georgina Barbarossa vuelve a Telefe

La subcampeona de MasterChef Celebrity, Georgina Barbarossa, vuelve a Telefe, pantalla que la vio lucirse en la cocina, pero esta vez como conductora aunque seguirá ligada a los sabores. La actriz es la única figura que luego del reality quedó contratada por el canal y quien tendrá muy pronto su programa . La escenografía del nuevo ciclo ya está preparada y esperan que su debut llegue el mes próximo. ¿En qué horario? Después Flor de Equipo y antes del comienzo del noticiero de Telefe.

Barbarossa no conduce programa propio desde que terminó su ciclo Quédate con Georgina, por Crónica TV, en 2018. La propuesta de esta ocasión es volver a relacionarse con las ollas y sartenes que tantas alegrías le trajeron meses atrás, pero no solo eso. Ella misma fue la encargada de dar algunas pistas a través de sus redes sociales.

Desde la calidez de un hermoso living que armaron exclusivamente para ella, la actriz comentará los capítulos de las novelas que son un furor en Telefe y le dan muy buen rating al canal y presentará adelantos de los próximos capítulos. Asimismo protagonizará unos micros de cocina, en donde enseñará al público a preparar diferentes platos. Un buen presente para la comediante que también está evaluando propuestas de teatro para la próxima temporada.

Propuesta millonaria para Luis Ventura

Luis Ventura, tentado https://www.instagram.com/luisventurasoy/

El periodista y presidente de APTRA, Luis Ventura, fue tentado por la editorial Planeta para editar un nuevo libro, sería el tercero luego de los que salieron en 2012, Toda la verdad y nada más que la verdad y en 2013, Ahora, todo. De los cuales uno fue premiado en Uruguay por la Cámara del Libro, a raíz del éxito de ventas que fue.