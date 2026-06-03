De Lali a Celeste Cid, las artistas argentinas convocan a la marcha de Ni una menos

A once años de la primera movilización masiva, el colectivo de Ni una menos convocó a una nueva marcha federal para la tarde de este miércoles. Luego de que Actrices Argentinas invitaran el lunes a la movilización, muchas figuras de la escena local como Lali Espósito, Jimena Barón y Georgina Barbarossa se sumaron hoy al llamado y usaron sus redes sociales para invitar a sus seguidores a unirse al reclamo.

La movilización, que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tendrá su acto central a las 17 frente al Congreso de la Nación, ocurre además en medio de la noticia de los femicidios de Agostina Vega, la adolescente de 14 años cuyo cuerpo fue hallado este fin de semana en Córdoba, y de Dulce María Beatriz Candia, la joven de 17 años asesinada en Misiones.

La historia de Lali Espósito en Instagram Instagram

Jimena Barón también alzó su voz Instagram

Con letras blancas sobre un fondo negro, Lali escribió en sus historias y en mayúsculas “NI UNA MENOS”. Jimena Barón, por su parte, eligió compartir un mapa de Argentina realizado con la consigna de la marcha en letras fucsias y la invitación a participar: “3 de junio, todxs a las calles”.

Georgina Barbarossa compartió el fragmento de su programa esta mañana donde llamó a participar de la marcha Instagram

Georgina Barbarossa eligió compartir el fragmento de A la Barbarossa, el programa matutino de Telefe que conduce de lunes a viernes por la mañana, donde hablaron de la movilización. “Yo creo que es muy, muy, muy importante que todos, mujeres, hombres y niños, participemos. Porque cada 31 horas están matando a una mujer. Están matándonos, y no lo podemos permitir. Es muy importante, cualquiera sea tu ideología política”, expresó. “Tenemos que salir y manifestarnos y protestar. No lo podemos permitir. Esto es siniestro”, sumó.

La historia de Leonora Balcarce Instagram

La actriz Leonora Balcarce reposteó en sus historias una publicación del equipo multidisciplinario El gato y la caja. En la imagen se ve una foto de la primera marcha de Ni una menos y sobre la postal, una de las leyendas que más se repiten: “Nos vemos en la calle”.

Otras artistas como Julieta Zylberberg, Celeste Cid y Griselda Siciliani también usaron sus historias de Instagram para compartir información de la problemática, para apoyar a otras mujeres, para reflexionar, para sumar datos a la discusión y para invitar a la movilización. “Vivas, libres y sin miedo nos queremos”, es otra de las frases que se repitieron en las redes.

La historia de Julieta Zylberberg Instagram

El dato que compartió la actriz Celeste Cid Instagram

Griselda Siciliani compartió un posteo de Amnistía Internacional Instagram

La convocatoria de Actrices Argentinas

El lunes, 48 horas después de que se encontrara el cuerpo sin vida de Agostina Vera, desde Actrices Argentinas repudiaron el femicidio y convocaron a asistir a la movilización programada para hoy. “Este miércoles 3 de junio salimos, una vez más, a gritar Ni Una Menos”, escribieron desde el colectivo feminista en la red social Instagram.

La historia llevaba a una publicación de la agrupación y observatorio de las violencias de género “Ahora que si nos ven”, que apuntaba a la responsabilidad de la Justicia en el caso de la adolescente, ya que el principal sospechoso, Claudio Barrelier, ya tenía antecedentes relacionados con la violencia de género.

El comunicado de Actrices Argentinas

“Estamos hartas, no soportamos más vivir en esta realidad. Este miércoles también salimos a las calles por Agostina”, sostuvieron en el posteo.

Este año, la marcha —que se realiza desde 2015, tras el femicidio de Chiara Páez— tiene como lema “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”. “La deuda nos empobrece en cada hogar, el FMI vuelve a pedir que paguen los trabajadores más empobrecidos para beneficiar a los ricos que se están quedando con el país”, afirmaron desde el movimiento que lo organiza.

Repudio en redes

La noticia del femicidio de la adolescente generó gran repercusión en redes y muchas artistas (no solo del colectivo de Actrices) mostraron su descontento y lamentaron el hecho.

Una de las primeras fue la cantante y actriz Ángela Torres, quien publicó un sentido texto en su cuenta de Instagram. “Una mujer es asesinada cada 31 horas en la Argentina. A pocos días de una nueva marcha de Ni Una Menos, otra vez una nena fue víctima de una violencia que seguimos sin poder erradicar”, escribió.

El texto que publicó Ángela Torres Instagram

“No alcanza con conmovernos cuando la noticia aparece en los medios. No alcanza con indignarnos por unos días. La violencia empieza mucho antes: en la indiferencia, en los comentarios que minimizan, en los prejuicios que repetimos, en las bromas que naturalizamos, en la educación que le dan a sus hijos”, enumeró.

Y, para cerrar, apuntó a la responsabilidad de ambos lados: “Por eso la lucha no puede ser solamente de las mujeres. Los hombres tienen un lugar fundamental en este cambio. En cuestionar conductas que durante años parecieron normales. En hablar con amigos, con hijos, con hermanos. En no mirar para otro lado. En entender que la empatía también es una forma de compromiso. Ninguna persona debería crecer con miedo. Ninguna familia debería atravesar por un dolor así“.

Dolores Fonzi se sumó al repudio Instagram

“El horror no para. Ni Una Menos es un grito urgente para pasarnos todos los pueblos que dejen de matarnos. ¡Este 3J nos vemos en las calles!“, decía el posteo que compartió Dolores Fonzi, una de las figuras más representativas del colectivo de Actrices Argentinas.