Julieta Nair Calvo: del sueño de volver al musical a la aventura de la maternidad y su próxima boda

La actriz es una de las protagonistas de Annie en el Teatro Broadway y habló con LA NACION sobre este desafío y lo que significa en su carrera

Liliana Podestá 18 de julio de 2026 00:01 11 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Espectáculos > Personajes

Las dudas de Julieta Nair Calvo de volver a trabajar siendo mamá de dos niños muy chiquitos se despejaron cuando Nicolás Vázquez la tentó para hacer un icónico musical: Annie. “Con mi futuro marido hacemos un gran equipo y los chicos se quedan con él como si estuvieran conmigo”, le dice la actriz a LA NACION. Un ratito antes de un ensayo con el elenco infantil para ajustar algunas canciones y coreografías, Nair Calvo habla de cómo la atraviesa la maternidad, de su historia de amor con el empresario gastronómico Andrés Rolando, con quien se casará el año próximo, y cuenta qué significa para ella este gran musical que hace junto a Miguel Ángel Rodríguez, Lizy Tagliani y varias jóvenes talentosas.

Julieta Nahir Calvo: "Cada día me voy enamorando más de esta obra, de este personaje al que siento muy afín a mí porque tiene unos colores muy maternales y en eso ocupo mi vida hoy. Entonces, me toca bastante de cerca y me encanta interpretarlo, cantar esas canciones tan hermosas y difíciles, y volver a bailar en un escenario. Es un súper desafío" Hernan Zenteno - La Nacion

—¿Qué te genera protagonizar cada noche un musical tan icónico?

—Es una alegría enorme. La propuesta vino de parte de Nico [Vázquez], con quien ya había trabajado en Tootsie, y pegamos la mejor onda y formalizamos una relación de amistad muy fuerte. Él ya había estrenado Rocky cuando nos encontramos en la entrega de unos premios y me habló de Annie, que iba a producir con Gustavo [Yankelevich] y habían pensado en mí para uno de los personajes. Me dijo que les hacía ilusión que lo pudiera hacer porque es una obra muy especial para Gustavo.

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—¿Y qué pasó entonces?

—Y ahí empezó a picarme el bichito porque para mí era la vuelta al teatro musical, que es algo que me encanta hacer. Tootsie era lo último que yo había hecho en teatro antes de quedar embarazada de Isabella, mi segunda hija, y si bien tenía un tinte musical, no era una comedia musical. Annie es un súper musical a lo Broadway, una historia hermosa que se hizo muchas veces a lo largo de los últimos cuarenta años y en muchos países, incluso en el nuestro. Así que cuando se formalizó esa propuesta, por supuesto que dije que sí. Y cuando me comentaron el resto del elenco, me pareció también muy divertido, una muy buena apuesta. Cada día me voy enamorando más de esta obra, de este personaje al que siento muy afín a mí porque tiene unos colores muy maternales y en eso ocupo mi vida hoy. Entonces, me toca bastante de cerca y me encanta interpretarlo, cantar esas canciones tan hermosas y difíciles, y volver a bailar en un escenario. Es un súper desafío.

Julieta Nair Calvo junto al elenco de Annie Rodrigo Néspolo

—¿Annie te lleva a tu infancia también?

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—Me lleva más a mi adolescencia, cuando me empezó a picar el bichito de la comedia musical y el teatro musical. Annie es una de las diez o quince obras icónicas de Broadway de todos los tiempos, y me daba ilusión que estuviera en mi checklist de musicales.

—La única duda, entonces, fue dejar a tus hijos todas las noches para ir a trabajar. ¿Costó tomar la decisión?

—Sí, fue una incógnita, la gran pregunta. Hoy, todo el trabajo que acepto es en consenso con mi futuro marido. Antes, cuando estaba sola, no me importaba tanto y si me tenía que ir al Congo a grabar, iba sin problema. Hoy por hoy esa posibilidad no está, al menos no es tan simple. Mis hijos son chiquitos: Nino cumplió 4 años e Isa, 1. Me necesitan, pero lo pudimos hacer. Siempre digo que tengo un equipo bárbaro con mi futuro marido, porque los chicos se quedan con el papá como si estuviesen conmigo, realmente. Y tengo también a mi mamá, a mi papá, a mi suegra... Tengo un buen equipo, una red de contención que me acompaña para poder trabajar tranquila porque si no, no lo podría hacer. La verdad es esa… No podría trabajar.

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—Claro, son tu red...

—Son un pilar fundamental para mí, sí. Obviamente, no voy a negar que es un sacrificio hacer teatro cuando tenés nenes tan chiquitos. Me voy de casa exactamente en el horario crítico, como dirían las abuelas. En la hora de la bruja no estoy, así que se queda el brujo en casa [risas]. Me voy feliz también porque amo hacer Annie y una de las razones por las cuales dije sí es porque es un ícono del musical en el mundo y me encanta tenerlo en mi currículum.

—¿Y había alguna otra razón?

—Sí, es una obra muy especial para Gustavo Yankelevich, que pensó en mí para el proyecto y me gusta acompañarlo. Además, porque estaba segura de que esta obra le iba a gustar mucho a mi hijo. A Nino le encanta el teatro y la música, y es una linda oportunidad para que él me vea arriba del escenario. Annie no es una obra infantil sino para toda la familia; tiene la particularidad de que puede venir cualquier público sin necesidad de tener niños cerca. Con 30 años podés traer a tu mamá de 60 y compartir un hermoso momento, o venir en grupo de amigas. O con tus hijos, claro. Nino la vio, por lo menos, cinco veces.

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Julieta Nair Calvo junto a Nicolás Vázquez, uno de los productores de este musical, durante uno de los ensayos previos al estreno Rodrigo Néspolo

Su mejor rol

—¿A tu hijo le empezó a picar el bichito de la actuación a la misma edad que vos empezaste?

-Sí, porque yo tenía esa edad cuando empecé con las publicidades. Por ahora, a él le gusta más la música y los instrumentos musicales. Tiene muy buen oído y está estudiando piano, de una manera lúdica, por supuesto. Él lo pidió y está chocho; tiene el pianito en su cuarto y viene un profe a casa porque nos pareció la mejor opción. A esta altura los chicos son muy cambiantes y por ahí un día te dicen que les gusta el piano, al otro día lo odian y dicen que quieren ser astronautas. Pero él viene sosteniendo un apego muy lindo a la música, que va in crescendo, así que lo estamos acompañando. Sus gustos musicales también son muy diferentes a los que tiene un niño convencional; le gusta el jazz y es fanático de Michael Jackson. El otro día pidió escuchar “Imagine” de Los Beatles. Tratamos de acompañarlo... Cuando vino el imitador de Michael Jackson fuimos a verlo con cuidado porque pensamos que quizá podía asustarse; una cosa es ver un video en la tele y otra ir a un teatro. Y estaba fascinado; la gente se quería sacar fotos con él porque era el espectador más miniatura disfrazado de Michael [risas]. Mi hijo es un personaje y yo estoy absolutamente enamorada.

"Ser mamá es mi mejor rol. Me encanta y desde que lo soy, mi actriz creció porque se me despertaron muchísimos colores que antes no tenía. Es una aventura preciosa", asegura Nair Calvo Hernan Zenteno - La Nacion

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—¿La maternidad es algo que deseaste siempre o te sorprendió?

—Tengo un alma bastante maternal desde antes de desear ser mamá, porque me comporto de manera maternal con mis amigos, con mis vínculos y me gusta mucho ponerme al servicio del otro. Siempre quise ser mamá... Pero hasta que conocí a Rolo no se me había despertado el deseo de ser madre. Se dio con él y la verdad es algo maravilloso compartir la ‘mapaternidad’ con Rolo y esta aventura hermosa de criar a nuestros hijos. A veces uno lo romantiza y en el día a día muchas veces es difícil por la organización, las dudas, porque no hay un manual de ‘mapadre’, y entonces lo tenés que ir viviendo.

—¿Te dan consejos?

—Más allá de los consejos que te pueden dar, es pura vivencia de cada uno y hacés lo mejor posible, aunque a veces te podés equivocar. Ser mamá es mi mejor rol. Me encanta y desde que lo soy, mi actriz creció porque se me despertaron muchísimos colores que antes no tenía. Es una aventura preciosa.

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Un amor “muy flashero”

Julieta Nair Calvo junto a su pareja, el empresario gastronómico Andrés Rolando, con quien está desde hace 8 años y con quien el año que viene pasará por el altar

—¿Cómo es tu historia de amor con Andrés Rolando?

—Nuestra celestina fue Gimena Accardi. Estábamos grabando una novela (Mi hermano es un clon en eltrece) y nos hicimos bastante amigas. Yo estaba soltera y me preguntó si tenía ganas de que me presentara a alguien. Le dije que sí, no con la ilusión de ponerme de novia, sino con la de conocer a alguien. No me imaginaba que podía ser mi futuro marido en ese momento. Fuimos a un bar del que Rolo era socio y lo conocí, pero no hablamos mucho y creí que no le había gustado. Pero a los pocos días me llamó y salimos solos. Me enamoré enseguida y nos fuimos a vivir juntos a los cuatro meses. Fue muy flashero todo.

—Este año te pidió matrimonio y vos también habías tenido la misma idea, ¿cómo fue?

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—Es muy lindo porque hay una sincronicidad increíble en nuestra relación. Fue muy loco porque esto era un pedido de casamiento que no habíamos hablado nunca. Pensé en pedirle que nos casáramos durante un viaje y hasta había comprado los pasajes sin decirle nada. Pero él me ganó de mano por veinte días, porque me hizo la propuesta el día de su festejo de 40. Fue en enero pasado.

—¿Y qué podés contar de la futura boda?

—Estamos ahí, evaluando cosas porque tenemos mucha familia que vive en Europa: en España, en Alemania, en Italia. Tenemos que coordinar para que todos puedan venir. Lo que más ilusión nos da, más que poner el gancho como quien dice, es poder reunir a toda nuestra gente querida. La idea no es hacer un fiestón y tirar la casa por la ventana, pero sí juntar a los más queridos en esa noche tan especial. Todavía no hay fecha, ni lugar, ni vestido, pero está todo en agenda.

Sobre futuros proyectos: "Hay algo dando vueltas, pero soy bastante cabulera con esas cosas y no tengo nada firmado, así que no puedo contarlo. Todo lo que acepto tiene que ser compatible con mi familia" Hernan Zenteno - La Nacion

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—¿Hay otros proyectos?

—Seguir con Annie y hay algo dando vueltas, pero soy bastante cabulera con esas cosas y no tengo nada firmado, así que no puedo contarlo. Todo lo que acepto tiene que ser compatible con mi familia.

-Antes decías que empezaste a trabajar cuando eras muy chiquita, ¿cómo se dio?

—Fue una bendición muy grande de las muchas que tengo... De muy chiquita supe lo que quería hacer, más allá de que al principio, obviamente, una no es consciente de que eso es lo que quiere ser y hacer a lo largo de su vida. Empezó como un juego cuando le decía a mi mamá que quería estar adentro de la tele y ella me llevó a hacer un casting de una publicidad para que me pudiera ver adentro de la tele.

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—¿Y qué pasó en ese casting?

—En ese casting que hice, quedé. Y a partir de ahí, quedé en casi cada casting al que iba. Entonces hice muchas publicidades y siempre cuento que, con el diario del lunes, me hubiese gustado que mis papás disfrutaran esa plata. Porque ellos me la guardaron en una caja de ahorro y después se la llevó el corralito. Lo único que pude gastar de todo eso fue el pasaje de un viaje a Disney que hice con mi familia a los diez años y un montón de peluches que me compré allá para mí y para mi hermana. Sabía que mis padres habían ahorrado mucho tiempo para ir a Disney y les dije que no me tenían que pagar mi pasaje, que me lo pagaba yo. Eso fue lo único que gasté de toda la plata que gané. Ellos querían que esa plata fuera para mí cuando fuera grande y, al final, no sé a quién le fue. Pero bueno, no importa. Todo es aprendizaje... Ese camino de hacer publicidades es el que me trajo hasta acá.

Annie, el musical

—¿Y a la tele cómo llegaste?

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—Mi primera experiencia en televisión fue con Reina Reech, que hacía un programa que se llamaba Generación Pop, en Canal 13. Tenía 13 años y en esa época eran furor los realities... Era la época de Bandana y Mambrú. Vi el anuncio por la tele en el que buscaban chicos que cantaran y bailaran y me anoté con mis amigas del colegio de Quilmes. Ya hacía teatro en la biblioteca de Bernal, iba a una escuela de danza en Quilmes y me gustaba ese mundo. Fui la única que pasó el casting y a partir de ahí descubrí lo que era el teatro musical y me interesó hacerlo más profesionalmente. Mi primera obra en calle Corrientes fue en el Astral cuando tenía 13 años con la comedia musical que hacíamos con Reina. Y no paré nunca más.

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