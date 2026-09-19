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De Naomi Watts a Lali Espósito: los mejores looks del Festival Internacional de Cine de San Sebastián

Con una amplia y destacada presencia argentina, la muestra cinematográfica más importante del calendario anual para todo el mundo hispanoparlante se inundó de glamour

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Lali Espósito, Naomi Watts y Dolores Fonzi, se destacaron en la alfombra roja del Festival de San Sebastián
Lali Espósito, Naomi Watts y Dolores Fonzi, se destacaron en la alfombra roja del Festival de San SebastiánCollage
Naomi Watts recibió el Premio Donostia en reconocimiento a sus más de tres décadas de trayectoria y se convirtió en una de las grandes protagonistas de la 74.ª edición del Festival de San Sebastián
Naomi Watts recibió el Premio Donostia en reconocimiento a sus más de tres décadas de trayectoria y se convirtió en una de las grandes protagonistas de la 74.ª edición del Festival de San SebastiánMiguel Osés - AP
Emocionada, Naomi Watts subió al escenario del Kursaal para recibir el máximo galardón honorífico del festival, que le fue entregado por el director Juan Antonio Bayona
Emocionada, Naomi Watts subió al escenario del Kursaal para recibir el máximo galardón honorífico del festival, que le fue entregado por el director Juan Antonio Bayona Miguel Osés - AP
Con dos nominaciones al Oscar y una carrera que incluye títulos como Mulholland Drive, 21 gramos y Lo imposible, Naomi Watts celebró el reconocimiento acompañada por colegas y referentes de la industria cinematográfica
Con dos nominaciones al Oscar y una carrera que incluye títulos como Mulholland Drive, 21 gramos y Lo imposible, Naomi Watts celebró el reconocimiento acompañada por colegas y referentes de la industria cinematográficaMiguel Osés - AP
Lali Espósito acaparó las miradas a su paso por la alfombra roja inaugural del Festival de San Sebastián
Lali Espósito acaparó las miradas a su paso por la alfombra roja inaugural del Festival de San SebastiánJuan Herrero - EFE
La cantante y actriz argentina viajó para presentar Glaxo, el film de Benjamín Naishtat que compite por la Concha de Oro en la sección oficial
La cantante y actriz argentina viajó para presentar Glaxo, el film de Benjamín Naishtat que compite por la Concha de Oro en la sección oficialJack Abuin - Byline: ZUMAPRESS.com / GROSBY G
Marta Etura, nacida en San Sebastián, dijo presente en la ceremonia de apertura del festival de su ciudad natal
Marta Etura, nacida en San Sebastián, dijo presente en la ceremonia de apertura del festival de su ciudad natalJuan Herrero - EFE
Una de las representantes argentinas de esta edición, Dolores Fonzi posó para los fotógrafos durante la gala inaugural
Una de las representantes argentinas de esta edición, Dolores Fonzi posó para los fotógrafos durante la gala inaugural
La actriz y presentadora española Cayetana Guillén Cuervo aportó elegancia y personalidad a una alfombra roja atravesada por los brillos y el color
La actriz y presentadora española Cayetana Guillén Cuervo aportó elegancia y personalidad a una alfombra roja atravesada por los brillos y el color
La actriz vasca Nerea Garmendia eligió una propuesta de impronta teatral para participar de la primera gran noche del encuentro cinematográfico
La actriz vasca Nerea Garmendia eligió una propuesta de impronta teatral para participar de la primera gran noche del encuentro cinematográfico
La intérprete española Victoria Luengo se sumó al desfile de estrellas que marcó el comienzo de la 74.ª edición del festival
La intérprete española Victoria Luengo se sumó al desfile de estrellas que marcó el comienzo de la 74.ª edición del festivalJavier Etxezarreta - EFE
¡Muy elegante! Miguel Ángel Silvestre, impecable, ante los flashes de la red carpet
¡Muy elegante! Miguel Ángel Silvestre, impecable, ante los flashes de la red carpet
La reconocida actriz argentina Mercedes Morán llegó a San Sebastián como una de las figuras convocadas por el prestigioso encuentro internacional de cine
La reconocida actriz argentina Mercedes Morán llegó a San Sebastián como una de las figuras convocadas por el prestigioso encuentro internacional de cineJB Lacroix - GC Images
La actriz sueca Lena Olin desembarcó en el festival para acompañar la presentación de The Housewife, la película protagonizada por Naomi Watts
La actriz sueca Lena Olin desembarcó en el festival para acompañar la presentación de The Housewife, la película protagonizada por Naomi WattsANDER GILLENEA - AFP
La actriz Lena Olin ante los flashes de San Sebastián en el photocall de The Housewife
La actriz Lena Olin ante los flashes de San Sebastián en el photocall de The Housewife ANDER GILLENEA - AFP
Naomi Watts, espléndida, en la ciudad vasca
Naomi Watts, espléndida, en la ciudad vascaMiguel Oses - AP
La gran homenajeada de esta edición recibió el Premio Donostia como reconocimiento a una trayectoria de más de tres décadas en el cine
La gran homenajeada de esta edición recibió el Premio Donostia como reconocimiento a una trayectoria de más de tres décadas en el cineANDER GILLENEA - AFP
La actriz también presentó The Housewife, su nuevo largometraje
La actriz también presentó The Housewife, su nuevo largometrajeMiguel Oses - AP
El director alemán Werner Herzog, muy emocionado, al recibir el Premio Donostia a la trayectoria
El director alemán Werner Herzog, muy emocionado, al recibir el Premio Donostia a la trayectoriaANDER GILLENEA - AFP
El actor británico Orlando Bloom fue el encargado de entregarle el reconocimiento al aplaudido director alemán Werner Herzog
El actor británico Orlando Bloom fue el encargado de entregarle el reconocimiento al aplaudido director alemán Werner HerzogANDER GILLENEA - AFP
Orlando Bloom posó relajado ante los flashes durante el photocall de la película Bucking Fastard
Orlando Bloom posó relajado ante los flashes durante el photocall de la película Bucking FastardANDER GILLENEA - AFP
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