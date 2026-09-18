J Balvin y Valentina Ferrer se separaron: el inesperado final de una relación de más de ocho años

Después de casi una década juntos y de formar una familia, J Balvin y Valentina Ferrer se separaron. La modelo argentina confirmó la noticia a través de sus historias de Instagram, donde publicó un comunicado en el que contó que ambos decidieron seguir caminos diferentes y aseguró que, a partir de ahora, el bienestar de Río, el hijo que tuvieron en 2021, seguirá siendo la prioridad de los dos.

J Balvin y Valentina Ferrer se convirtieron en padres de Río el 27 de junio de 2021; al anunciar la separación, ella aseguró que acompañar a su hijo “con todo nuestro amor” seguirá siendo la prioridad de ambos

“Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados”, escribió Ferrer, de 32 años, al referirse al cantante por su nombre de pila, José Álvaro Osorio Balvin. Según explicó, “ha sido una decisión tomada desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia”.

Valentina Ferrer confirmó la separación a través de este comunicado en sus historias de Instagram, en el que aseguró que la decisión fue tomada “desde el amor y el respeto”

En el mismo mensaje, la cordobesa hizo especial hincapié en el vínculo que ambos mantendrán como padres. “Nuestra prioridad seguirá siendo acompañar siempre a Río con todo nuestro amor”, expresó. Y cerró con un pedido de privacidad: “Estamos viviendo este proceso con tranquilidad y agradecemos profundamente la comprensión y el respeto hacia este momento tan personal para nosotros”.

Por el momento, J Balvin no hizo declaraciones públicas sobre la separación. En sus últimas publicaciones, el artista colombiano se mostró concentrado en sus compromisos profesionales y también compartió imágenes junto a su hijo.

Una historia que empezó frente a las cámaras

J Balvin y Valentina Ferrer se conocieron en 2017 durante el rodaje del videoclip de “Sigo extrañándote”. Desde entonces construyeron una relación que se extendió durante más de ocho años Taylor Hill - FilmMagic

La confirmación marca el final de una relación que comenzó en 2017 durante el rodaje del videoclip de “Sigo extrañándote”, canción incluida en el álbum Energía. Allí interpretaron a una pareja que formaba una familia, una ficción que tiempo después tuvo su correlato fuera de la pantalla.

El romance comenzó en 2018 y, con el tiempo, ambos empezaron a mostrarse juntos públicamente. Aunque siempre fueron reservados respecto de su intimidad, Ferrer habló en algunas oportunidades sobre el vínculo que los unía. “Él es muy especial, sensible y cariñoso. Eso es lo que me enamoró y me mantuvo siempre conectada a él”, contó a ¡Hola! Durante los primeros años llevaron la relación a distancia y fue la cuarentena, que los encontró juntos en Colombia, la que dio paso a la convivencia.

En 2024, Ferrer le contó a LA NACION que Río solía acompañarla en sus viajes de trabajo y habló de su deseo de compatibilizar su carrera con la crianza: “Lo que quiero es ser una mamá presente”

El 27 de junio de 2021 nació Río, su único hijo en común. En marzo de 2024, Ferrer habló con LA NACION sobre cómo combinaba la maternidad con sus trabajos como modelo y empresaria. Por entonces, instalada junto a su familia en Nueva York, contó que el pequeño solía acompañarla incluso durante sus viajes de trabajo. “Yo lo llevo a todos lados”, aseguró. Y resumió cuál era su prioridad en la crianza: “Lo que quiero es ser una mamá presente”.

Cordobesa y ex Miss Argentina, Ferrer había construido su propia carrera mucho antes de conocer al cantante. En 2014 representó al país en Miss Universo y quedó entre las diez finalistas. Más tarde desarrolló una trayectoria internacional como modelo y también incursionó en la actuación con una participación en Betty en NY.

A comienzos de 2025, Balvin convirtió parte de aquella historia familiar en música con “Río”, una canción dedicada a su hijo y a Ferrer cuyo videoclip reunió imágenes personales de los tres. Incluso llegó a interpretarla frente a ella durante un show en París.

Ahora, más de ocho años después del comienzo del romance, Ferrer fue quien confirmó públicamente que aquella historia llegó a su fin.

Una acusación que apareció semanas antes

En las semanas previas al anuncio, el nombre de la pareja había quedado en el centro de la conversación en redes sociales por las declaraciones de Melanie Pavola, una modelo e influencer mexicana que aseguró haber mantenido un encuentro íntimo con Balvin años atrás, cuando Ferrer estaba embarazada de Río.

Según el relato público de Pavola, el supuesto encuentro habría ocurrido en Nueva York. La influencer afirmó además que, cuando se enteró de que Ferrer estaba en la ciudad junto a su hijo, decidió marcharse y posteriormente se puso en contacto con la argentina para contarle lo sucedido. Sus dichos volvieron a cobrar repercusión después de que en julio publicara fotografías junto al cantante. Se trata, en todos los casos, de afirmaciones de Pavola que no fueron confirmadas por la pareja protagonista.

Ni Balvin ni Ferrer respondieron públicamente a esas acusaciones y no existe, hasta el momento, ninguna confirmación de que aquel episodio esté relacionado con el final de la pareja. En su comunicado, la modelo tampoco hizo referencia a terceros ni explicó qué motivó la decisión.

El mensaje de Ferrer se limitó a confirmar el cierre de la relación y a marcar cuál será la prioridad de ambos en esta nueva etapa. Después de una historia que comenzó frente a las cámaras, continuó durante más de ocho años y los convirtió en padres, Río seguirá siendo, según sus propias palabras, el punto de encuentro entre los dos.