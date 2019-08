Me gusta Me gusta

La actriz Megan Fox fue captada por los flashes mientras hacía las compras y su rostro, algo diferente a lo habitual, despertó los rumores de que la protagonista de Jennifers Body se habría sometido a una cirugía plástica Foto: Grosby Group - Fuente: LA NACION

Enamorados. Cameron Diaz y su marido, el músico Benji Madden -quienes ya llevan más de cuatro años de casados- fueron vistos almorzando en Nueva York en una de sus raras apariciones públicas juntos Foto: Grosby Group - Fuente: LA NACION

En forma. Hugh Jackan fue fotografiado mientras disfrutaba de las playas de Sydney, en una descanso de la gira de la obra The Man. The Music. The Show. Foto: Grosby Group - Fuente: LA NACION

Belleza natural. Julia Roberts, charlando con los paparazzis a la salida de un famoso café Foto: Grosby Group - Fuente: LA NACION

¡Perlita! Keanu Reeves, de regreso a su look ochentoso mientras filma la secuela de Bill and Ted, la comedia de la que también forma parte su partenaire, Alex Winter Foto: Grosby Group - Fuente: LA NACION

Tras el mal momento que sufrieron por la muerte de su querido perro en un accidente, los recién casados Sophie Turner fueron vistos yendo a una obra de Broadway Foto: Grosby Group - Fuente: LA NACION

Aunque parezca que Jennifer Lawrence está moviendo una máquina para hacer ejercicio a su casa, en realidad la actriz está en pleno rodaje de una escena de un film que protagoniza y cuyo título tentativo es Untitled Soldier Project, una película bélica Foto: Grosby Group - Fuente: LA NACION

La exBig Little Lies Zoe Kravitz, en el rodaje de la serie High Fidelity, adaptación del largometraje, a su vez basado en la novela de Nick Hornby, donde curiosamente actuó su madre, Lisa Bonet Foto: Grosby Group - Fuente: LA NACION