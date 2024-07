Deadpool & Woverine: un chiste sobre el divorcio de Hugh Jackman, la presencia de Blake Lively y el cameo de una hija de Ryan Reynolds

Escuchar

Deadpool & Woverine no solo marca el regreso de Hugh Jackman como el mutante de con garras de adamantium luego de su despedida con Logan, de 2017; también ofrece la posibilidad de ver nuevamente en escena al actor junto a su amigo Ryan Reynolds, con quien tienen una química poderosa y mucho sentido del humor compartido. Esa es una de las claves de la nueva película de Marvel que llegó este jueves a los cines.

Ryan Reynolds (Deadpool/Wade Wilson) y Hugh Jackman (Wolverine/Logan), superhéroes y buenos amigos Jay Maidment

Así como en los comics uno de los rasgos distintivos de Deadpool es que suele romper la cuarta pared y hablarle directamente al lector, la película tiene una característica propia: más allá de la trama y del profesionalismo de sus protagonistas, el film está plagado de guiños y bromas que aluden a la vida personal de Jackman y Reynolds .

Y, a la hora de las bromas, los actores dejan en claro que no hay temas intocables. En una de las escenas, Deadpool se refiere, sin piedad, a la situación sentimental del protagonista de El gran showman. “Normalmente no lleva camiseta”, comienza diciendo el descarado antihéroe, y acota: “Pero se ha descuidado desde el divorcio” .

Jackman y Deborra-Lee Furness, su esposa durante 27 años, anunciaron su separación en septiembre de 2023 a través de un comunicado conjunto. “Hemos tenido la suerte de compartir casi tres décadas juntos como marido y mujer en un matrimonio maravilloso y amoroso. Nuestro camino ahora está cambiando y hemos decidido separarnos para seguir con nuestro crecimiento individual”, expresaron. Y agregaron: “Afrontamos este nuevo capítulo con gratitud, amor y amabilidad”, continúa el comunicado. “Agradecemos enormemente su comprensión y respeto por nuestra privacidad mientras nuestra familia atraviesa esta transición en todas nuestras vidas”. La expareja comparte dos hijos, Oscar, de 24 años, y Ava, de 19.

El australiano vuelve a ponerse en la piel de Wolverine, el personaje que interpretó dentro de la saga X-Men Jay Maidment

Esa no es la única “broma” que tiene como blanco al intérprete de Wolverine. En otra escena, Reynolds -que también es coguionista del film- se refiere al paso del actor australiano por Broadway y a su interpretación en el film Los miserables. “¡Este Logan puede hacer de todo!-exclama Deadpool- ¡Incluso musicales!”. Y, más adelante, ironiza: “¡O nos ayudas o mi amigo cantará todo el segundo acto de The Music Man sin calentar ni un segundo!”. En 2022, el actor interpretó, de hecho, a Harold Hill en una puesta de aquella obra.

Quien tampoco se salvó de las bromas de Deadpool fue la esposa de Reynolds, Blake Lively, algunas subidas de tono, como la que recuerda la época en la que la actriz interpretaba a Serena en la serie de televisión Gossip Girl. Al principio del film, mientras habla sobre el esqueleto de Wolverine, el mercenario más querido de Marvel expresa: “Hay 206 huesos en el cuerpo humano”. Y luego agrega mirando directamente a la cámara: “207 si estoy viendo Gossip Girl“ .

Los actores presentaron la película en distintos lugares del mundo y, por su amistad, señalaron que sentían estar disfrutando de "unas vacaciones pagas" JUSTIN TALLIS - AFP

Lively, de hecho, participa del film en el rol de Ladypool. Y, en una de las escenas, elogiando el físico del personaje, Reynolds indica: “ Así como la ves, acaba de dar a luz a un bebé ”. Reynolds y Lively, efectivamente, dieron la bienvenida a su cuarto hijo, Olin, en febrero de 2023. En otro momento, Deadpool acusa a Wolverine de haberlo “manoseado” y lo insta a que no vuelva a hacerlo. “O se lo diré a Blake”, amenaza .

La misma actriz se mostró muy feliz por su participación en la película y, también, muy enamorada de su marido. “Chicas del año 2000, debería ser competitiva porque mi película It Ends with Us se estrena en tres semanas. Pero cuando sus obsesiones de la secundaria, sus sentimientos después de tener un bebé o sobre los buenos hombres que usan el feminismo como herramienta, su amor por El mago de Oz, Succession, Sandy y Danny... O conducir con Avril a todo volumen, la forma en que me atrapó la coreografía de una canción de una determinada banda de chicos... Los fuegos artificiales de Baz Luhrmann para acentuar un momento, incluso hasta el hecho de que el color de nuestro pelo está determinado por las estaciones y el método francés con el que se pinta es tan visible... ¡Dios mío!...”, comenzó enumerando.

Vestida como una suerte de Ladypool, Blake Lively y Gigi Hadid posaron juntas durante la premiere de la película en Nueva York

“Es difícil no alentar a mis damas a que vean todas las formas en que hemos influido en Deadpool & Wolverine. Nunca he estado más orgullosa”, escribió, y agregó: “Y he dado a luz 4 veces”.

Lively no es la única de la familia Reynolds que aparece en la pantalla junto al actor. Inez, su hija de 7 años, también hace un cameo sorpresa, interpretando el rol de Kidpool. Si bien las incorporaciones de madre e hija pueden resultar emocionantes para los amantes del clan, lo cierto es que ninguna de las dos muestra su cara, porque sus personajes, al igual que Deadpool, están enmascarados.

LA NACION