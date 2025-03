En fotos: de los días de relax y amor de Gisele Bündchen al osado look de Lady Gaga y Alessandra Ambrosio

Matthew McConaughey está de regreso en la pantalla grande. El célebre actor encabezó el estreno mundial de su nueva película The Rivals of Amziah King en Austin y no lo hizo solo: apareció en escena rodeado de su familia. En la foto, su mujer Camila Alves fotografía emocionada a Levy, uno de los hijos de la pareja

SUZANNE CORDEIRO - AFP