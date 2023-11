escuchar

Hace algunos días fue noticia el reencuentro entre Natalia Oreiro y Benjamín Vicuña en los premios Emmy Internacional, en la que Argentina se fue finalmente con las manos vacías. La actriz fue en representación de Iosi: el espía arrepentido, la serie que se centra en los atentados terroristas a la embajada de Israel y la AMIA. Estaba nominada como mejor serie dramática y su protagonista, Gustavo Bassani, también competía por una estatuilla como mejor actor. En tanto, Vicuña asistió a la ceremonia, realizada en Nueva York, porque fue convocado para presentar una terna y luego entregar el galardón al dichoso ganador, en este evento que premia lo mejor de la televisión fuera de los Estados Unidos.

El actor chileno y la actriz uruguaya se cruzaron en el cocktail previo a la ceremonia que tuvo lugar en el Hotel Hilton de la Gran Manzana y se saludaron amablemente, pero evitaron fotografiarse juntos.

Vicuña presentó la terna del rubro telenovela junto a una actriz noruega, con la que coqueteó en el escenario como todo buen galán. Después del evento hubo una fiesta a la que el actor decidió no ir. Él mismo le aclaró a un showrunner que quería estar “lejos del escándalo y evitar rumores”. Por su parte, Oreiro disfrutó del after party con su equipo de Prime Video y otros colegas.

Benjamín Vicuña y Natalia Oreiro, en un Nueva York, en donde se cruzaron

La ficción que los unió y el set que despertó los primeros rumores

Anunciada como la gran propuesta de 2015, el éxito de Entre caníbales en pantalla duró poco y se despidió más rápido de lo pensado gentileza Telefé

Oreiro y Vicuña protagonizaron Entre caníbales de mayo a septiembre de 2015 en la pantalla de Telefe con la dirección de Juan José Campanella. En ese momento se deslizaron algunos rumores que hablaban sobre que la relación entre ellos trascendía la ficción . La misma Pampita Ardohain -por entonces pareja del actor- se enojó en Twitter con esas versiones y Vicuña usó esa misma red social para señalar: “Qué fácil es instalar la mentira y cómo duele. Cuánto daño hacen”.

Lo cierto es que esa polémica resurgió este año cuando Pampita Ardohain le dijo a Ángel De Brito que había una sola actriz con la que no trabajaría nunca y que no la había perdonado como mujer. Si bien la modelo no dio el nombre, el propio conductor de LAM confirmó que se trataba de Natalia Oreiro.

El nuevo proyecto

Ni hace falta decir que tras los dichos de Pampita y De Brito, esa versión volvió a tomar protagonismo en el presente. Pero más allá de esto ahora hay un importante proyecto que podría unir nuevamente a Oreiro y Vicuña en la pantalla. La idea es que esta dupla de ficción se ponga manos a la obra y empiece a rodar en 2024 una comedia para una plataforma. Ella ya firmó contrato como protagonista mientras que a él le gusta la propuesta, pero aún no cerró su acuerdo. De todas maneras, desde su entorno aseguran: “Va a hacerlo”. El ideólogo y productor detrás de esta idea es Adrián Suar, quien trabajó con ambos en Polka y los quiere juntos en pantalla chica.

Por otro lado, el actor chileno tiene en carpeta para estrenar el año próximo La voz ausente, una adaptación de la novela de Gabriel Rolón, con Gimena Accardi como compañera, que se verá por Star+. En tanto, la cantante y actriz, después del gran año laboral con la película Casi muerta y la segunda temporada de Iosi, el espía arrepentido, se prepara para trabajar con la productora del ganador del Oscar Juan José Campanella, 100 Bares. El rodaje, a cargo del director Martino Zaidelis, empieza en la segunda semana de enero, es una comedia, en donde ella será la protagonista e interpretará a una mujer separada, madre de un hijo preadolescente. El título de esta producción es Campamento con mamá y se podrá ver por Netflix. Forman parte del elenco Pablo Rago, Dalia Gutman y Sofía Morandi.

Otra serie que tendrá luz verde el año próximo en la plataforma de Disney y en la que Suar figura como productor es Camaleón con la China Suárez y Pablo Echarri como protagonistas. Es una historia fuerte, sobre una víctima de abuso que se reconoce como tal muchos años después al encontrarse con su abusador.

La ex Casi ángeles encarna a Sabrina, una periodista de investigación que logra mimetizarse con sus trabajos y manipular a sus entrevistados, pero que cambia cuando se cruza con Salvador -el personaje de Echarri-, un artista amigo de sus padres que la sedujo a sus quince años. Sin contar con el apoyo de la ley, ella decide hacer justicia por mano propia con su victimario.