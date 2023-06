Del sufrir bullying en la escuela a convertirse en una modelo viral: la historia de Anabel Sánchez, la argentina que sueña con llegar a la tapa de Vogue

escuchar

Anabel Sánchez tiene 18 años y vive en San Francisco Solano. Impulsada por su sueño de ser modelo, grabó un video de TikTok en donde se la ve desfilando con total naturalidad para postularse a un casting de Vogue. El resultado fue mucho más de lo que imaginó cuando decidió publicar las imágenes: el material se volvió viral, recibió el apoyo de grandes figuras como Valeria Mazza, Zaira Nara y María Becerra, firmó contrato con la reconocida agencia Multitalent, sus redes se comenzaron a poblar de grandes producciones y logró un lugar como figura en el inminente “Bailando 2023″. Hoy, sentada en el living de Intrusos en el Espectáculo, compartió algunos detalles de ese camino, habló de su pasado y compartió su mayor sueño.

Luego de compartir un resumen de sus apariciones mediáticas, Florencia de la V presentó a Anabel. “Sos hipnótica”, le confesó la conductora, y la joven se mostró tan agradecida como sorprendida. “Gracias, en serio. Estoy muy feliz de estar acá. Estoy viendo la pantalla y ese video me da mucha vergüenza igual”, reconoció entre risas sobre las imágenes que la llevaron a la fama. “Es una locura hermosa”, definió de inmediato su presente, aunque luego aclaró que “va tranquila, siempre con los pies en la tierra”. ”Es algo que sueño desde chiquita”, confesó.

Consultada sobre cómo surgió hacer el video para Vogue, Anabel recordó que vio la convocatoria por TikTok y que su primera reacción fue dejarlo pasar. “Dije ´no lo voy a hacer ni de onda, no tengo un lugar seguro, no tengo ropa´, y además venía con muchos no”, contó sobre la cantidad de veces que le cerraron las puertas. Sin embargo, luego decidió que se iba a divertir y que lo iba a hacer para divertir a su público. “´Total, no lo va a ver nadie, dije´, y bueno, pasaron un montón de cosas”, contó entre risas.

En menos de tres días, el video se viralizó. “Primero llegó a un millón, pero no me sorprendí porque ya tenía varios videos que habían llegado a un millón, dos millones, por las fotos que hacía y el detrás de escena”, explicó y habló de su “pequeño gran público”, su comunidad en el mundo virtual. Sin embargo, cuando llegó a los cinco millones de visualizaciones el panorama cambió. “Lo vio María Becerra y dije ´ya está´”, reconoció, pero faltaba más: el apoyo de la supermodelo Valeria Mazza y el llamado de Multitalent, su primera agencia. “Siempre soñé con eso”, compartió.

El video con el que Anabel Sánchez se presentó para el casting de Vogue

Consultada por Florencia de la V sobre su pasado, Anabel contó que no siempre fue tan decidida. “Por mucho tiempo estuve muy perdida. No me sentía yo misma”, reconoció, y explicó el por qué: en el colegio y en sus clases de patín fue víctima de bullying y tampoco la pasó bien en su casa -donde, contó en otra oportunidad, se vivió una situación de abuso-. “Hace un año empecé a encontrarme, a trabajar mucho en la postura, pararme, y ocupar el espacio que yo quiero”.

Sobre cómo logró salir, reveló que cree mucho en la espiritualidad y que la actuación la ayudó mucho: “Por ahí soy re chiquitita, pero si te la empezás a creer es como que te levantás”, aseguró. “Si no creés en dios al menos tenés que creer en vos mismo”, siguió, y explicó que de chica el mundo que la rodeaba “era muy oscuro”, en su mente era “todo color de rosas”. “Eso es lo que me ayudó mucho a salir”, cerró.

Anabel Sánchez

Cuando De la V le preguntó por el festejo familiar que realizó cuando llegó el contrato con Multitalent y que compartió en las redes, Anabel reconoció que “no lo podía creer”. “Es muy lindo tener el apoyo de ellos, por suerte después de tanta crisis. Estábamos muy alejados y a veces me pasaba que no me sentía en familia; yo tenía a mi papá que no nos dejaba estar juntos, entonces ahora estamos juntos todo el tiempo”, recordó.

Valeria Mazza apareció junto a Anabel Sánchez, la modelo que quiere aparecer en Vogue

Sobre su preparación, la joven reconoció que nunca hizo un curso de modelaje pero que trabajó mucho freelance y que estudió mucho en su casa. “Era todo por internet”, agregó. Luego, confesó que aprendió mucho de su encuentro con Valeria Mazza. “¿Qué consejo te dio?”, le preguntó Guido Zaffora. “Que me la crea”, respondió Anabel. “Eso es algo que tengo grabado”. “ Es re canchera ella. Y eso me re motivó a tratar de no sentirme chiquita ”.

Sobre el final de la entrevista, Anabel reconoció que su sueño ahora es de todo el país. “Es algo que es un sueño compartido con toda la Argentina, que es aparecer en la tapa de Vogue. Llegar a hacer algo internacional”, contó, y repasó algo divertido que le pasó con la fama: antes del video, se contactó con algunas marcas para empezar a mostrarse, de forma gratuita, y le negaron la posibilidad por sus pocos seguidores. “Ahora vuelven y es como ´hola, reini, recién vi tu mensaje, mandanos y vemos´”, repasó entre risas. En ese momento, Florencia -conocedora del ambiente- confesó que apenas se hizo conocida le escribió: “Yo no la conocía, pero le escribí por privado y le dije: ‘vos cobrá todo’. Amiga nada, que hay que llenar la heladera´”.

