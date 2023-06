Elliot Page reveló que sufrió herpes por estrés al trabajar en el film El origen y temió ser reemplazado por Keira Knightley

escuchar

A lo largo de su carrera, Elliot Page sufrió diferentes situaciones traumáticas y dolorosas y ahora a través de la publicación de sus memorias, Pageboy, se pueden conocer: productores queriendo abusar de él, haciéndole insinuaciones sexuales cuando apenas comenzaba a actuar o él sintiéndose totalmente fuera de lugar en algunos proyectos. Por supuesto, todas las experiencias vividas le dejaron una huella y tuvieron un impacto, no solo en su salud mental sino también en su cuerpo.

El actor, que una vez fue conocido como Ellen Page y que se declaró transgénero en 2020, también se refirió a la necesidad de aceptación e inclusión de las diferencias en la industria cinematográfica y compartió que se sintió “fuera de lugar” en varias ocasiones. Como ejemplo de esto, la estrella de The Umbrella Academy contó que en el set de El origen, película de 2010 dirigida por Christopher Nolan, se sintió incómodo “en un elenco lleno de hombres cisgénero” porque “no entendía el papel” en que se encontraba.

Hace más de una década, Page protagonizó el film junto a Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Joseph Gordon-Levitt, Cillian Murphy, Dileep Rao y Marion Cotillard. Si bien aseguró que “fue un placer trabajar con sus compañeros de reparto” , en ese momento el intérprete estaba luchando con las presiones de la popularidad mientras se encontraba en un proceso de autoconocimiento.

El actor de Juno, papel que lo ayudó a alcanzar la fama y le valió una nominación a los Oscar en 2008, dijo que tuvo herpes mientras filmaba El origen porque sufría altos niveles de estrés mientras trabajaba en el proyecto en medio de un verdadero “caos” en su vida personal. “Me sentí fuera de lugar”, remarcó.

“El herpes zóster comunicaba el estrés que sentía mi cuerpo mientras estaba en el set”, escribe Page en su libro. “La culebrilla salió de mi columna mientras filmaba El origen a los 22 años”, añade. A raíz de todo lo que le pasaba y sentía, también dijo que en un momento temió que lo reemplazaran por Keira Knightley.

En la película, el artista interpreta a un estudiante de arquitectura que es reclutado por Dom Cobb (DiCaprio) y Arthur (Gordon-Levitt) para formar parte de su equipo, junto con Eames (Hardy) y Yusuf (Rao). Page participó en este proyecto más de una década antes de anunciar públicamente que sentía atracción por las mujeres y de iniciar su transición de género.

“Blanco perfecto” para los depredadores

En el libro, el actor también comparte una serie de revelaciones impactantes referentes a situaciones de acoso sexual en el plano laboral. En un apartado, cuenta que un director trató de prepararlo para tener relaciones sexuales cuando era un adolescente y sumó luego que estaban cenando en Toronto en un restaurante francés cuando el hombre comenzó a acariciarle la pierna por debajo de la mesa contra su voluntad. La estrella de Juno dijo que los “frecuentes mensajes del director” lo hacían sentirse especial, “al igual que los libros” que le regalaba.

En un capítulo titulado “Sanguijuelas”, Page contó que en una película anterior en la que estaba trabajando “un miembro del equipo hizo lo mismo” al insinuársele sexualmente. “Entre toma y toma me hablaba de arte y películas, me invitó a pasar el rato un sábado por la tarde y después de un paseo bajo la lluvia, me agarró y me dijo que subiéramos, atrayéndome hacia su cuerpo...”, continuó su relato.

Page describió otro caso de acoso sexual durante el tiempo en que participó del rodaje de Hard Candy a sus 17 años y contó que un miembro del equipo, que luego se convirtió en director, lo acosó en una fiesta de fin de filmación de la película.

“Era divertido y extraño, y fue amable conmigo. Hablamos de libros, discutimos películas y novelas gráficas oscuras y deprimentes. Un brillo en sus ojos me hizo sentir apoyado. Incluso tenía cierta dulzura”, precisó primero. Esta persona se habría autoinvitado luego al departamento de Page intentando mantener contacto físico con él.

Page dijo que “no estaba seguro de qué hacer” y se puso “rígido con una sonrisa” ante los avances del hombre. “Me acostó en la cama y yo me congelé. Después de que terminó, trató de quedarse en la cama conmigo, pero le dije que saliera. Durmió en el sofá”.

El intérprete de 36 años también compartió que en otra película, un miembro femenino del equipo lo agredió varias veces. Page considera que las circunstancias detrás de su vida y su carrera lo convirtieron en “un blanco perfecto” para los depredadores sexuales en la industria.

