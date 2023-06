Tras revelar que será padre a los 83 años, Al Pacino fue visto muy cerca de su expareja, Beverly D’Angelo

escuchar

Días después de que se hiciera pública la noticia de que se convertirá en padre a los 83 años, Al Pacino compartió un momento con su expareja, Beverly D’Angelo, y sus gemelos de 22 años, Anton y Olivia. El domingo pasado, la familia fue a disfrutar de una tarde de juegos en una sala de escapismo en Los Ángeles.

Los fotógrafos capturaron a los ex, que nunca llegaron a casarse, mientras mantenían una charla seria. Sentados en un cantero de la vereda en la puerta de The Basement Escape Room Experience, ambos conversaron un buen rato mientras sus hijos se mantenían apartados .

Pacino y D’Angelo, de 71 años, han mantenido una estrecha amistad desde su separación en 2004. El reencuentro público de la pareja se produce semanas después de que el representante de la estrella de Casa de Gucci confirmara que estaba esperando su cuarto hijo con Noor Alfallah, de 29 años. El actor también tiene una hija, Julie de 33 años, con la intérprete Jan Tarrant.

Al Pacino junto a la madre de dos de sus hijos, Beverly D'Angelo Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

Hace unas semanas, D’Angelo habló por primera vez en forma pública sobre su relación con Pacino. Mientras respondía consultas de sus seguidores de Instagram, la actriz reveló como es su vínculo con el padre de sus hijos. “ Mi historia con Al empezó hace 27 años: dos artistas que se conocieron y se enamoraron. Vivimos juntos siete años, tuvimos dos hijos, rompimos, pero continuamos nuestro viaje como padres y llegamos a compartir nuestras vidas con una intimidad, honestidad y aceptación más profundas de lo que una relación ‘tradicional’ nos habría permitido (al menos a nosotros) ”, escribió como epígrafe del video en donde relata su historia, aclarando que los mellizos le habían dado permiso para hablar del tema.

“Siempre hemos estado unidos en el plano creativo: nuestras conversaciones sobre la actuación, la búsqueda y la necesidad de expresión, son conversaciones que empezaron en el 96 y que continúa hoy en día”, añadió. “Es definir una relación única, que abarca una gran amplitud/profundidad de experiencias y emociones, en las buenas y en las malas, una verdadera amistad”.

Aunque admitió que Instagram no era el lugar adecuado para adentrarse realmente en las “infinitas capas” de su relación íntima, esperaba que el video que la acompañaba aclarara a sus fans algunas de sus dudas. “Viví con Al durante 7 años y tenemos dos hijos”, contó en el video. “ En 1997 me miró a los ojos y me dijo: ‘Quiero que seas la madre de mis hijos’. Aunque había evitado ese papel durante toda mi vida, estaba profundamente enamorada y lo acepté al cien por ciento ”, continuó. “Hicimos nuestra primera ronda de in-vitro en el 97 y unos años más tarde, con mucho esfuerzo y los milagros de la ciencia moderna, esto sucedió”.

Al Pacino, Olivia Pacino, Anton James Pacino y Beverly D'Angelo Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

Hoy, Pacino se prepara para recibir un nuevo miembro en su extensa y ensamblada familia. Hace unos días, al ser consultado en una caminata por Los Ángeles acerca de cómo se sentía con la noticia del embarazo, el actor se sacó los auriculares que llevaba puestos, frenó para responder las preguntas, y expresó que está en un momento “muy especial” de su vida.

“ Estoy muy emocionado, siempre es hermoso tener un hijo, pero este es muy especial porque llega en esta etapa de la vida ”, añadió el artista. Sus palabras sorprendieron, ya que se hablaba de un clima tenso con su actual novia, que se encuentra cursando su octavo mes de embarazo, luego de que él le solicitara una prueba de filiación para asegurarse que es el padre de la criatura que lleva en su vientre. Cuando la periodista indagó acerca del sexo del bebé, el actor contó que todavía no lo sabe.

“Soy responsable ante ellos y formo parte de sus vidas de manera permanente. Cuando no lo soy, me molesta a mí y también a ellos”, declaró el actor hace un tiempo al hablar de lo que significa para él la paternidad y la felicidad que le generan sus herederos.

LA NACION

Temas Al Pacino