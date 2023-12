escuchar

“El show debe continuar / por dentro mi corazón se rompe / mi maquillaje puede estar descamándose / pero mi sonrisa todavía permanece”, cantaba Freddie Mercury en uno de sus más grandes clásicos. El show debe continuar, pero ¿siempre y a cualquier precio? Las giras interminables, la intensidad de los recitales, las exigencias, la falta de inspiración, las críticas, la fama y la sobreexposición ponen muchas veces en jaque la salud física y mental de los músicos.

Artistas como Phil Collins o Elton John han encarado –y padecido- tours internacionales con deteriorados estados de salud, antes de anunciar sus retiros. El caso más resonante de los últimos días fue el de Ricardo Arjona, quien anunció que se alejará por un tiempo de los escenarios para poder recuperarse de una dolencia con la que viene lidiando desde hace un largo tiempo . “A los médicos que me pusieron de pie para poder terminar este viaje posponiendo una cirugía inminente, muchas gracias. Llevo conmigo 6 infiltraciones de columna en los últimos dos meses para poder permanecer de pie en esta despedida”, escribió el guatemalteco en sus redes sociales para anunciar que ya no daría más conciertos dentro de la gira Blanco y Negro.

En esta nota, repasamos los casos de algunos artistas que pusieron en pausa su carrera por cuestiones de salud para poder volver al ruedo fuertes y recuperados, a pesar de verse obligados a cancelar shows y multimillonarios tours.

Luciano Pereyra

Luciano Pereyra Rodrigo Nespolo - Canon digital

En 2011, Luciano Pereyra tuvo un problema de salud que se complicó y lo llevó a estar internado en varias ocasiones, durante largos períodos de tiempo. En un principio parecía ser algo sencillo: le encontraron un divertículo en el esófago, algo que no es muy común en la medicina, pero que –le aseguraron- se resolvería rápido y sin mayores riesgos.

“ Estuve 30 días internado. Pasó una vez y volvió a salir un divertículo en el mismo lugar. La segunda vez, estuve otros 35 días internado. Me indujeron un coma farmacológico y fue duro de verdad . Se había abierto la herida de manera interna, una fistula; eso se fue al pulmón, creó neumonía y me agarré un virus intrahospitalario. Era una atrás de la otra”, recordó el artista en el programa PH: Podemos Hablar, conducido por Andy Kusnetzoff.

Pereyra aseguró que fueron “muchas cachetadas” y que tuvo miedo. “No quería escuchar música, ni a nadie, o de repente quería ver a todo el mundo y de repente era estar en la habitación de un sanatorio o de un hospital y decir: ‘Afuera, qué está pasando con mis viejos, con mi hermano, con mi familia y amigos’. Era duro y triste”, confesó.

“ Le pedía a dios que todo terminara. Hubo momentos en que quería seguir durmiendo, cada día me veía más delgado ”, contó el cantante oriundo de Luján en el programa de Susana Giménez.

Enrique Bunbury

Enrique Bunbury

El show que dio el español hace unas semanas en Buenos Aires significó no sólo el regreso de Enrique Bunbury a la Argentina sino a los escenarios, después de 19 meses de un parate forzado por cuestiones de salud.

A principios de 2022, el exlíder de Héroes del Silencio anunció que padecía un problema en su garganta y cuerdas vocales que le impediría seguir dando shows en vivo, luego de casi 40 años de carrera.

“Llevo arrastrando un malestar que me ha costado mucho localizar y comprender”, contó el músico en su momento. “ Desde el momento que salgo de mi casa y comienzan viajes y shows, un compendio de síntomas y dolores me acompañan desde la mañana hasta el momento de subirme al show . He escuchado diferentes nombres y diagnósticos. La realidad es que mi garganta se cierra e irrita, y mis vías respiratorias dificultan el más leve ejercicio y la ejecución de mi trabajo. Nada de esto me ocurre jamás, si no estoy de gira”, agregó.

“Hoy estoy en el mejor lugar en el que podría estar, increíblemente bien acompañado por todos ustedes. Les estoy muy agradecido porque esta noche es para mí muy especial”, dijo Bunbury en el concierto en el Movistar Arena, tras 19 meses de retiro.

La Joaqui

La Joaqui Instagram: @lajoaqui

Su retiro fue breve, pero evidentemente, muy necesario. Hace apenas unos meses, La Joaqui anunciaba en su cuenta de Instagram su decisión de retirarse de los escenarios para preservar su salud.

“Espero que todos estén bien. Hoy quiero compartirles una noticia personal. Debido a motivos de estrés traumático, he decidido tomarme un tiempo para cuidar mi salud y mi bienestar. Por esta razón, lamentablemente, no podré realizar más shows hasta nuevo aviso ”, sostuvo la cantante de Butakera, que además decidió borrar todas las fotos y publicaciones de sus redes sociales.

Luego de tres meses de pausa, la cantante de RKT volvió a presentarse en vivo en Córdoba en el festival Girl PWR. “ Se fue gente que no tenía que tener al lado y el viento me trajo gente mejor . Me pueden sacar todo, pero lo que no me van a sacar es lo de guacha atrevida”, les dijo a sus fans durante la presentación, dando señales de que todo marchaba mejor en su vida.

Ulises Bueno

Ulises Bueno Instagram: @ulisesbuenosoy

Otro que paró la pelota y que mañana volverá a los escenarios –luego de haber reprogramado su show en GEBA por cuestiones climáticas- es Ulises Bueno. Tras varios meses de retiro, el cordobés dará un show en Plaza de la Música, donde celebrará sus 20 años de carrera.

“Venía trabajando mucho porque uno a veces cree que la felicidad está en ese lugar. El éxito también te aísla, te encierra, te deja en un lugar donde a veces no podés disfrutar ni siquiera compartir algo con los compañeros del escenario . Uno tiene que ir a comer aparte, uno tiene hasta muy poco contacto con su equipo de trabajo, te va dejando solo. Entonces uno solo va tomando malas decisiones, empieza a elegir otros caminos”, contó el cordobés en Desayuno Americano.

“El Ulises de ahora disfruta de la vida, de su familia, de sus amigos, de los días de semana normales, descansar como corresponde, me levanto temprano, hago actividad física”, remarcó el hermano de Rodrigo.

Selena Gomez

Selena Gomez (Fuente: Instagram/@selenagomez)

En plena gira de Revival World Tour, en 2016, Selena Gomez anunció que se tomaría un descanso. La cantante había sido diagnosticada con lupus, una enfermedad autoinmune que afecta a tejidos como la piel y las articulaciones.

“Como muchos saben, sufro lupus, una enfermedad que puede afectar a la gente de distintos modos. Descubrí que la ansiedad, los ataques de pánico y la depresión pueden ser efectos provocados por el lupus ”, explicó la joven protagonista de Only Murders In The Building, quien recibió quimioterapia y un transplante de riñón a causa de esta enfermedad.

La exnovia de Nick Jonas y de Justin Bieber habló públicamente en varias ocasiones sobre su lucha contra la depresión, la ansiedad y los ataques de pánico.

Desde su retiro, la ex estrella de Disney siguió dedicándose a la música pero ya no volvió a hacer un show. Por eso sorprendió cuando hace unos meses aceptó participar en el recital Coldplay para interpretar junto a Chris Martin la balada “Let Somebody Go”.

Robbie Williams

Robbie Williams Netflix

“Debo decir que cuanto más tiempo paso fuera de la vida pública, más me gusta. Desafortunadamente, tengo esa urgencia enorme de competitividad, que me pide lanzar tres discos al año”, escribió Robbie Williams en su blog personal, cuando anunciaba que no se lo vería “arriba de un escenario por un largo tiempo”.

“ La última gira casi me mata ”, confesó el inglés, quien volvió con Reality Killed The Video Star, después de dos años sabáticos, durante los cuales se dedicó a la investigación de OVNIS y fenómenos extraterrestres.

Los excesos que tuvo en su juventud, sumado a los efectos de “un Covid largo”, dejaron secuelas en el autor de “Angels”, quien en el último año se vio obligado a detener dos conciertos por problemas respiratorios: “Paren, paren. Estoy mal. Es un covid largo, tengo covid persistente. Estoy complicado. No es mi maldita edad”, se disculpó durante su presentación en el festival Pinkpop.

El británico de 46 años se refirió a su salud en el documental que lanzó Netflix en noviembre pasado: “ Estoy hecho polvo por lo que hice en los 90 y en los 2000 ″. El cantante reconoció que estuvo con más de 100 mujeres en el pasado y que no logra conciliar el sueño hasta las 6 de la mañana.

“Me diagnosticaron depresión muy joven, a los 22 o 23 años. Pero la gente pensaba que si te pasaban cosas buenas y tenías éxito, no podías estar triste”, contó Williams, quien sufrió durante años problemas alimenticios, adicción a las drogas, al alcohol y al bótox.