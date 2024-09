Desnuda y frente al espejo: el regalo hot de Catherine Zeta-Jones a Michael Douglas por su cumpleaños

Escuchar

Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas están juntos desde hace un cuarto de siglo. Durante todo ese tiempo, la pareja vivió miles de momentos felices y no tanto, viajaron por el mundo, se convirtieron en padres de Dylan, de 24 años, y de Carys, de 21, se acompañaron en rodajes y estrenos, y compartieron muchas fiestas de cumpleaños.

Es que la actriz de Merlina y el protagonista de Bajos instintos nacieron el mismo día: el 25 de septiembre. Por eso, este miércoles Zeta-Jones publicó en su cuenta de Instagram una serie de mensajes en los que conmemoraba su propio cumpleaños y el de su amado. El más osado, y quizá por eso el más comentado, es el que le dedicó a Douglas, que cumplió 80.

Como regalo para su esposo, la estrella de La máscara del Zorro compartió una reveladora instantánea de ella misma en Instagram , que la mostraba apoyada contra el tocador de un baño, desnuda, luciendo solo un par de zapatos de taco alto. En la fotografía su brazo cubría estratégicamente su pecho, mientras que sus piernas, emparejadas con algo borroso, ocultaban su región inferior.

La fotografía que Catherine-Zeta Jones le dedicó su esposo Michael Douglas en el día del cumpleaños de ambos instagram.com/catherinezetajones

“¡Con mi traje de cumpleaños! Después de más de 25 años de compartir mi día de cumpleaños con mi esposo, ¡me estoy quedando sin ideas para regalos! ”, escribió junto a la provocativa fotografía. Y agregó, con humor: “Esta es la segunda opción de regalo; las pelotas de golf fueron la primera, por supuesto”.

La actriz también compartió una dedicatoria más suave para el cumpleaños compartido, en otro mensaje publicado el mismo día. Allí, junto a la postal de otros tiempos, en la que se la ve sentada mientras su esposo la abraza y le besa la mejilla, escribió: “¡Feliz cumpleaños a Michael y a mí! ¡Estos éramos nosotros en nuestro cumpleaños hace 25 años! ¡Te amo con todo mi corazón!”.

Más tarde, la actriz volvió a recurrir a sus redes para compartir imágenes del presente a través de un video filmado primero por Douglas, que la muestra cantando el “Feliz cumpleaños” junto al líder de U2, Bono. Para el final, el músico irlandés se hizo cargo de la grabación para capturar a la pareja besándose, mientras Zeta-Jones sostenía un pastelito con una vela dentro.

“Gracias a vos, a mi familia, a mis amigos y a mi maravillosa familia de Merlina por hacer que mi cumpleaños fuera tan maravilloso”, escribió en el pie de foto, que claramente tiene como escenario una de las locaciones de la exitosa serie de Netflix producida por Tim Burton en la que interpreta a la célebre Morticia Addams. “¡Y a Bono! Por ser Bono y hacerlo excepcional”, agregó la actriz.

Zeta-Jones y Douglas se conocieron gracias a la intervención de otra megaestrella de Hollywood: Antonio Banderas. El español, compañero de la actriz en La máscara del Zorro, aprovechó un viaje a Francia en el marco del festival de Deauville para coordinar una cena privada. También participó del convite Melanie Griffith, su esposa de entonces. La reacción de Zeta-Jones fue de incertidumbre: no entendía qué esperaba el célebre intérprete de ella. “Después de aproximadamente media hora juntos, le dije: ‘¿Sabes?, voy a ser el padre de tus hijos’”, reveló Douglas en 2016 durante una entrevista que le ofreció al conductor Jonathan Ross.

La reacción de la intérprete galesa no fue la que Douglas esperaba. Aturdida ante aquella frase, terminó de inmediato la conversación, alegando que al día siguiente tenía que viajar a Escocia para participar en el rodaje de La trampa. Así lo contó ella misma en una charla con un periodista de The New Yorker: “Le contesté: ‘muy bien. Leí mucho sobre vos. Vi mucho sobre vos. Oí hablar mucho de vos. Buenas noches’. Me fui a la cama y me levanté a las cinco de la mañana. Volé hasta Londres, cambié de avión, fui a Aberdeen y me subí a un ferry para cruzar a la isla de Mull. Una vez allí, había un gran ramo de flores que decía: ‘Lo siento si te asusté. Con cariño, Michael Douglas’. Él siempre dice que el florista que llevó esas flores a la isla de Mull le salvó la vida. Si alguien dice que va a ser el padre de tus hijos cuando recién lo conocés, da un poco de miedo. Pero, desgraciadamente, tenía razón”, confesó.

