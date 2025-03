De la política a la gran pantalla: el hijo de una famosa pareja de Hollywood debutará como actor

Dylan Douglas decidió dar un giro de 180 grados a su vida y continuar con el legado familiar : el primogénito de Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones debutará como actor y nada más y nada menos que en un papel principal. Con el apoyo incondicional de sus padres y de su hermana Carys, el joven de 24 años protagoniza el thriller psicológico I Will Come to You, dirigido por Jacob Arden.

Con la intención de dejar de lado sus aspiraciones en el mundo de la política, Douglas se metió de lleno en el mundo del cine. En el film producido por Cathedral Collective y Tripwire Entertainment, le dará vida a Julian Marks, un personaje complejo y enigmático impulsado por deseos contradictorios y motivaciones turbias.

“Me atrajo este papel por su complejidad y profundidad” , explicó el joven al portal Variety. “Tengo muchas ganas de dar vida a este personaje y formar parte de un proyecto que trasciende los límites”. El director, por su parte, también habló de la incorporación del nepobaby al elenco de su película. “Este papel exige tanto moderación como intensidad pura. Dylan aporta una presencia natural y una profundidad que serán cruciales para dar vida a Julian”, explicó Arden.

Quién es Dylan Douglas

Dylan Douglas nació en el seno de una familia muy famosa de Hollywood el 8 de agosto de 2000, pero su primer impulso no fue ser parte del mundo del espectáculo. Tanto él como su hermana estudiaron en la Universidad de Brown. Dylan egresó en 2022 de la carrera de Ciencias Políticas . En su paso por la casa de altos estudios, fundó un comité de acción política progresista. Una vez que consiguió su título, optó por trabajar en el mundo de la comunicación: luego de ser parte de algunas campañas políticas, enfocó sus energías en debatir sobre el devenir de los Estados Unidos y en la conducción de su propio programa de radio semanal, Young America (SiriusXM Progress).

“Mi papel, al igual que en las campañas en las que trabajé, es ayudar a elevar y amplificar sus historias, plataformas y mensajes”, le dijo el joven a la revista Fault a fines del año pasado, según consignó el medio español La Vanguardia. “Trato de sumergirme en temas de los que yo mismo no sé mucho. Utilizo el programa (en cierto modo, egoístamente) como una excusa para aprender. He podido aprender mucho de mi generación. Con la mayoría de las personas que conozco, puede que no esté del todo de acuerdo, pero siempre hay puntos en común. Encontrar eso requiere escuchar y tener una mente abierta”, agregó.

El desembarco de Dylan en la pantalla grande quizá tomó por sorpresa a muchos, aunque Catherine Zeta-Jones ya había advertido sobre los intereses interpretativos de su hijo hace algunos años. “Su amor por el arte de la interpretación es tan fuerte que... Sí, estudia Ciencias Políticas e Historia, pero su pasión es la interpretación”, le dijo en 2021 a Drew Barrymore en su programa de televisión.

Un paseo por la Argentina

A mediados de enero de este año, los hermanos Carys y Dylan Douglas visitaron la Patagonia y compartieron las mejores postales en sus redes sociales.

“El fondo del planeta, la cima del mundo”, escribió el Dylan en una publicación que hizo en Instagram. Su álbum de fotos incluyó varias postales de los paisajes de la Patagonia y del itinerario de viaje: trekking, rapel y paseo por El Chaltén y el Parque Nacional Los Glaciares. Asimismo, su compañera de viaje, su hermana de 21 años, también mostró algunas de las imágenes que se tomaron. Así como dejó entrever cuáles fueron sus escenarios naturales favoritos, compartió el momento en el que brindaron en la nieve, en medio de las bajas temperaturas, pero con una felicidad desbordante.

“100 millas en la Patagonia”, fueron las palabras que compartió Carys con sus 232 mil seguidores de Instagram. Según su comentario, habrían recorrido unos 160 kilómetros aproximadamente durante su paso por el sur argentino.

