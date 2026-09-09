Después de haberla acusado de “acosarlo”, William Baldwin volvió a hablar sobre Sharon Stone: “Pedí no besarla”

Más de 30 años después del estreno de Sliver: una invasión a la privacidad, la guerra entre William Baldwin y Sharon Stone parece estar lejos de terminar. El actor, que protagonizó junto a la actriz el thriller erótico de 1993, volvió a contar detalles del conflictivo rodaje y aseguró que hay algo que tiene absolutamente claro: “Nunca, jamás” volvería a trabajar con ella.

Baldwin, de 63 años, habló durante una entrevista en el podcast Lisa Guerrero Unleashed y recordó la relación que mantuvo con Stone, de 68, mientras filmaban la película. “Nos llevamos bastante bien las primeras dos semanas”, recordó Baldwin. Después, según afirmó, Stone dejó de dirigirle la palabra. “No me decía ni ‘hola’ ni ‘adiós’ durante los siguientes tres meses”, aseguró.

La situación habría llegado a tal punto que Baldwin pidió reunirse con los productores para plantearles que no podía filmar la última de las cuatro escenas de amor previstas en la película.

Finalmente aceptó hacerla, pero puso una condición. “Puedo hacer la escena, pero por favor, no me hagan besarla. No puedo besarla”, contó que les dijo a los productores. Según Baldwin, esa decisión terminó dando lugar a una de las escenas más recordadas de Sliver, en la que su personaje, Zeke Hawkins, y el de Stone, Carly Norris, mantienen un encuentro íntimo contra una columna.

William Baldwin y Sharon Stone en la escena que el actor en un principio se negó a filmar Grosby Group

El actor aseguró que nunca había contado públicamente esa historia y hasta anticipó, durante la entrevista: “Esto podría volverse viral”.

Sliver: una invasión a la privacidad llegó a los cines en 1993, cuando Sharon Stone acababa de convertirse en una de las grandes estrellas de Hollywood gracias al éxito de Bajos instintos. La película estaba basada en la novela homónima de Ira Levin y contaba la historia de Carly Norris, una editora que se muda a un lujoso edificio de Nueva York y comienza a sospechar que alguien está observando secretamente a los habitantes.

Baldwin interpretaba a Zeke Hawkins, uno de los hombres involucrados en la vida de Carly. El film explotaba deliberadamente el erotismo, el misterio y la tensión sexual entre sus protagonistas. Pero lo que ocurrió detrás de cámaras terminó siendo, con el paso de los años, casi tan llamativo como lo que se veía en pantalla.

En 2021, Stone publicó sus memorias, The Beauty of Living Twice, y contó que durante la filmación un productor la había presionado para mantener relaciones sexuales con su coprotagonista con el argumento de que eso mejoraría la química entre ambos.

En aquel momento no había identificado públicamente ni al productor ni al actor. La situación cambió en 2024, cuando Stone habló con Louis Theroux y señaló directamente al productor Robert Evans, una de las figuras históricas de Hollywood, fallecido en 2019. Según el relato de Stone, Evans le habría sugerido que se acostara con Baldwin porque eso ayudaría a mejorar la actuación del actor y la química de la pareja en pantalla.

William Baldwin y Sharon Stone

Stone también había cuestionado que Baldwin hubiera sido elegido para el papel, mientras que ella había sugerido a otros actores, entre ellos Michael Douglas.

La actriz sostuvo que la presión que recibió formaba parte de una lógica de Hollywood en la que se esperaba que las mujeres aceptaran situaciones que hoy resultarían todavía más difíciles de justificar.

Ahora, Baldwin decidió contar su propia versión de aquella historia. El actor aseguró que Evans también le habló de la supuesta falta de química entre él y Stone, pero negó que el productor hubiera planteado la situación exactamente como ella la relató.

Según Baldwin, Evans no decía que Stone no supiera actuar ni que ella tuviera que acostarse con él para obtener mejores resultados; lo que le habría planteado a él era que existía una enorme tensión sexual entre ambos y que debían resolverla.

“Me cuentan que hay una tensión tremenda. Sabemos de qué se trata. Toda esa tensión sexual reprimida... Simplemente háganlo y acaben con esto”, afirmó Baldwin que le dijo Evans.

El actor, además, se mostró particularmente molesto por las declaraciones que Stone hizo durante la promoción de la película y por lo que posteriormente escribió en sus memorias.

Baldwin calificó de “mentira” la versión de Stone y cuestionó que la actriz hubiera hablado de sus capacidades como intérprete. Al mismo tiempo, tuvo palabras elogiosas para ella: dijo que su presencia en pantalla era “11 sobre 10”.

Sharon Stone ya era una estrella cuando filmó la película

Pero Baldwin no se quedó únicamente con la cuestión profesional. Durante el podcast hizo otras afirmaciones sobre Stone. Entre ellas, aseguró que la actriz tenía en su camarín un supuesto “altar” dedicado a él, con velas y fotografías.

También relató que Stone habría tenido que utilizar muletas durante varios días después de que él accidentalmente le pisara un pie durante una escena mientras estaba descalza. Y volvió a mencionar a Janice Dickinson, a quien señaló como una persona a la que le habría contado en aquella época que pensaba hacer que Stone se enamorara de él. Dickinson, sin embargo, ya había negado anteriormente esa versión.

El enfrentamiento público entre los dos actores tuvo un nuevo capítulo en marzo de 2024, cuando Stone decidió dar finalmente el nombre de Evans. La revelación provocó una furiosa reacción del actor, que respondió públicamente y llegó a amenazar con contar “muchas cosas” sobre Stone. Baldwin aseguró entonces que tenía numerosos relatos “escandalosos, sexuales y poco profesionales” sobre su antigua compañera de elenco, aunque finalmente no los hizo públicos.

En aquel momento, Baldwin también sostuvo que Stone había intentado acercarse a él y que él había rechazado sus avances, una versión que la actriz no comparte.

Después de décadas, los protagonistas siguen sin dirigirse la palabra

Lo más curioso de la nueva entrevista es que Baldwin asegura que, pese a todo, no necesariamente quiere mantener la pelea para siempre. El actor dijo que estaría dispuesto a “enterrar el hacha de guerra” y que le gustaría poder volver a saludar a Stone, estrecharle la mano o incluso darle un abrazo.

El problema es que, hasta ahora, ninguno de los dos parece haber dado el primer paso. Baldwin contó que se cruzaron en un aeropuerto y también en una exposición de automóviles, pero que nunca llegaron a hablar. Y aunque ahora asegura que estaría dispuesto a reconciliarse, cuando le preguntaron si volvería a trabajar con ella la respuesta fue tajante: no. “Nunca, jamás”, afirmó.