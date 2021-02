Diego Díaz, entre su nuevo programa de radio, las polémicas del fútbol y sus amores

Liliana Podestá PARA LA NACION

“Me cuesta entender cuando dicen: Fútbol Continental con Diego Díaz. Se me hace muy grande escuchar algo que tiene que ver con mis comienzos y con sintonizar una radio allá por los ’80, cuando Víctor Hugo Morales, nada menos, relataba y yo sintonizaba Continental para escucharlo a él. Hoy, ocupo una de esas sillas. Es una hermosa responsabilidad”, sintetiza Díaz a LA NACION. Acaba de debutar en la conducción de Fútbol Continental, de lunes a viernes, de 20 a 24, por esa radio. Y además continúa con Súper fútbol, también de lunes a viernes, de 12 a 14, en TyC Sports. El exfutbolista, exactor y conductor cuenta que hace tiempo estaba firme la propuesta: “El año pasado ya había tenido un sondeo para sumarme al equipo de Mariano Closs, pero quedó trunca por la pandemia y el parate del fútbol. Este paso es algo muy grande para mí”, se sincera Díaz, quien hace un repaso de sus días en primera división y su camino como actor, pero también se anima a hablar de amor.

-¿Tu vida es a puro fútbol?

-Y sí, el fútbol siempre corrió por mis venas. Empecé a jugarlo de chico, lo deseé como actividad profesional y con mucho esfuerzo lo pude conseguir. Jugué unos años en primera división y, lamentablemente, por distintas circunstancias tuve que dejar antes de lo deseado, a los 27 años. A partir de entonces tuve un pequeño lapso de separación con lo que describo como mi primera novia: la pelota y el fútbol. Y luego volvimos a encontrarnos en uno de los lugares posibles que hay cuando dejás de jugar: podés ser entrenador, dedicarte a la representación de jugadores o hablar de fútbol y eso es lo que hago en tele y en la radio.

-¿Por qué te retiraste antes de tiempo?

- Había entrado a trabajar en televisión y se hizo bastante complicado sobre todo para la gente del fútbol que no entiende que uno puede llevar a cabo las dos actividades a la vez. Eso hizo que tuviera que dejar de jugar.

-¿Y qué recuerdos tenés de ese momento en que cumpliste el sueño del pibe?

-Muchos. Recuerdo mis inicios en Deportivo Riestra a los 18 años, después de haber intentado jugar sin éxito en las inferiores de San Lorenzo. Unos años más tarde me compró San Lorenzo, club del que soy hincha de chiquito y que es herencia de mi papá y toda mi familia. Pude jugar poco porque fue bastante traumático el hecho de ponerme la camiseta de mi club después de estar años yendo a la cancha a verlo jugar y mi cabeza no pudo asimilar todo lo que estaba ahí. Después jugué en Platense, peleamos el descenso y nos salvamos, como ocurrió hasta el ’95, el año que dejé. Y en el medio me fui durante dos años a Banfield y logramos el ascenso en esa final tan recordada por penales contra Colón en Córdoba, donde ganamos angustiosamente y felizmente ascendimos. Yo no tengo hijos pero diez de los momentos más importantes de mi vida tuvieron que ver con los diez goles que hice en primera división.

-Fuiste parte de VideoMatch y pasaste por algunas novelas y programas de televisión, ¿por qué te corriste también de ese lugar?

-Recuerdo también con mucho cariño ese paso por la actuación, pero el fútbol siempre estaba latente y seguía jugándolo de manera amateur. Había una cena o una reunión y siempre aparecía el fútbol. De alguna manera, hacía programas de fútbol sin estar en televisión o radio. Mariano Closs es un tipo trascendente en mi vida porque se le ocurrió la posibilidad de que trabajara con él en Radio La Red y me sumé a su equipo de trabajo haciendo el programa más exitoso, Un buen momento. A partir de ahí tuve la oportunidad de ser parte de TyC Sports y desde el 2008 trabajo hablando de fútbol, que es una de las cosas que más me gustan.

-Dejaste el fútbol para ser actor y después abandonaste la actuación para hablar de fútbol, ¿es así?

-Hay cosas que se fueron dando sin que me lo propusiera. Mientras estaba jugando no se me ocurrió entrar a la televisión, pero acepté una oportunidad que me dio Marcelo Tinelli de sumarme a VideoMatch y cuando estaba actuando apareció este llamado de Mariano. A veces la vida te presenta cosas y vos decidís aceptar o no.

- El fútbol, los jugadores y los entrenadores ganaron mucho espacio en los medios, más que la misma gente del espectáculo, ¿a qué se debe?

-Creo que eso sucede desde que arrancó TyC Sports y otras señales deportivas. Probablemente, el fútbol es lo único que une la grieta porque en un mundial, cuando juega la Selección Argentina, todos tiramos para el mismo lado. Me parece que desde ese momento en que el fútbol empezó a tener una difusión tan enorme, se conocieron cosas que antes no se sabían, como por ejemplo qué pasa en un vestuario, en una concentración, en la previa de un partido, en un post partido. Antes no se sabía tanto todo eso. A veces el fútbol tiene un protagonismo excesivo y es un deporte importante, un negocio también pero, en definitiva, sigue siendo un juego.

-Cometiste algunos exabruptos en el último tiempo y hasta tuviste que pedirle disculpas a Julio César Falcioni, ¿te replanteaste, quizá, ser más medido en tus dichos?

-Cometí un error y me disculpé con Julio, con la dirigencia y la gente de Independiente. No tengo nada más para agregar ni tampoco pedir disculpas por los otros dichos que fueron frases dichas dentro de un contexto que cualquier futbolero de verdad entiende. Para los reyes de la ética de las redes sociales no voy a gastar ni una palabra.

-La mayoría de los periodistas deportivos no revelan de qué equipo son hinchas. En cambio se sabe que sos de San Lorenzo, ¿eso te juega a favor o en contra? Hace algunas semanas varios haters opinaron que sos anti Boca cuando dijiste en tu programa que ‘sos de Boca o sos anti Boca’.

-Que sepan de qué equipo soy, en algunos momentos me juega a favor y otros en contra. Lo que dije fue una frase dentro de un contexto totalmente futbolero y no escapa a los 90 minutos de juego. Tengo muchos amigos fanáticos de Boca, una relación amistosa con algunos de los jugadores de ese equipo y admiro a Juan Román Riquelme, Blas Giunta y Jorge Rinaldi. No odio a las personas de Boca. No era difícil de entender, pero algunos la quisieron llevar a un terreno escandaloso y se malinterpretó. Por otra parte, se sabe que soy de San Lorenzo desde el ’92, cuando entré a VideoMatch. El archivo me iba a condenar si salía a decir que soy de Deportivo Riestra. A veces algunos periodistas deportivos tienen cortinas, en donde ocultan su verdadera pasión, pero todos la tienen, todos, y algunos la disimulan y otros no. Si tengo que criticar a mi club lo hago. Soy de San Lorenzo por herencia y es un orgullo. Mi papá era muy hincha del club, y nos llevaba todos los fines de semana al Gasómetro. He vivido mis primeros años de infancia en Avenida La Plata y en la ciudad deportiva. Tengo mucho pasado ligado a San Lorenzo.

-Tu papá murió cuando estabas en el Mundial de Rusia y sufriste mucho no estar presente en ese momento, ¿todavía duele?

-He vivido muy cerca su último año de vida, que estuvo en un geriátrico. Con toda mi familia lo apoyamos y lo ayudamos y cuando falleció, más allá del dolor de la ausencia con el que uno tiene que aprender a convivir, nos quedamos tranquilos porque estuvimos todos muy presentes con mi papá hasta sus últimos momentos. Me heredó algo que va conmigo toda la vida y que me une en el sentimiento a mis hermanos y a mis sobrinos: San Lorenzo es mi vida y mi familia, los colores azul y rojo van a ir conmigo hasta el último de mis días.

-¿Qué tenés que criticarle a la gestión de Tinelli en San Lorenzo?

- Marcelo Tinelli y Matías Lammens han hecho una de las mejores presidencias de la historia del club, sin ninguna duda. La segunda presidencia no me gustó mucho y se los he dicho. Creo que ellos saben que se han cometido errores. Y esta presidencia de Marcelo lleva un tiempo no muy largo y con una pandemia en el medio, lo cual llenó de situaciones complicadas al mundo entero y a los presidentes de los clubes.

-¿Te dejó alguna disciplina tu paso por el fútbol?

- El haber jugado al fútbol me dio el gusto por una alimentación sana y todos los días me levanto y entreno antes de ir a trabajar porque me siento energéticamente mejor.

- ¿Estás en pareja?

-Hace poco tiempo terminé una relación de un año y medio.

-¿Y cómo es volver a la vida de soltero?

-Es algo muy reciente y estoy acomodando un poco mi interior a algo que no deseaba, que es el final de la relación, pero se dio así. Estoy muy para adentro, observo algunas cosas que no hice bien y trato de corregirlas y mejorarlas.

-¿Sos de usar redes sociales para conocer a alguien?

-En un momento, hace unos años, tenía esas aplicaciones, pero no es que me separé y caí desesperadamente en ese mundo para relacionarme con alguien. Si me escriben por Instagram puedo entablar una conversación, pero en este momento estoy en otra, no en plan de ninguna conquista. Quiero respetar mis tiempos, estar bien y sentirme bien. Fue una relación muy importante con una persona que quise mucho.