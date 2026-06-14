Murió el youtuber argentino Gaspi en el choque de helicópteros en Río de Janeiro

RÍO DE JANEIRO.- Tras el choque de dos helicópteros en el aire sobre Río de Janeiro, Brasil, la mañana de este domingo, fuentes policiales confirmaron que entre las seis víctimas fatales se encuentra el youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, más conocido como Gaspi. El cantante estadounidense Oliver Tree también iba en uno de los aparatos siniestrados.

El trágico accidente ocurrió por la mañana en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de Río de Janeiro, cuando las aeronaves colisionaron en pleno vuelo y se estrellaron sobre una popular avenida.

El joven youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, conocido como “Gaspi”, viajaba en la aeronave matrícula PP-MAC, la cual terminó explotando tras impactar contra el suelo.

Gaspi, el youtuber argentino que falleció en el choque de helicópteros en Río de Janeiro @gaspipd

En el siniestro fallecieron otras cinco personas. Entre las víctimas se encuentra el cantante y productor estadounidense Oliver Tree, junto a su equipo de trabajo: el productor musical brasileño Lucas Brito Chaves (alias Lucas Frota) y el director argentino de videoclips Lucas Vignale.

Las causas del choque son materia de investigación y las autoridades brasileñas trabajan para determinar cómo se produjo la colisión entre ambas aeronaves.

El joven creador de contenido era conocido por su humor irreverente y provocador. Se posicionó sobre todo en las redes con videos de encuentros espontáneos con desconocidos en las calles de Buenos Aires, marcados por el saludo “buenass” y una voz grave imputada.

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