Gaspi había estrenado una serie en Blender dos semanas antes de morir en Río de Janeiro

Gaspar Prim Díaz (23), más conocido como Gaspi, fue una de las seis víctimas fatales del choque entre dos helicópteros que ocurrió el domingo en Río de Janeiro, Brasil. Junto al youtuber, viajaban —entre otros— el director argentino de videoclips Lucas Vignale y el cantante y productor estadounidense Oliver Tree.

En las semanas previas a su fallecimiento, el creador de contenido se había sumado al equipo del streaming Blender para protagonizar una serie bajo el nombre “Gaspi visita tu hogar”. En la producción audiovisual, que llegó a estrenar dos capítulos, Gaspi conocía las casas de personajes particulares y los entrevistaba.

Gaspi, el youtuber argentino que murió durante un choque de helicópteros en Río de Janeiro

En diálogo con LA NACION, Iván Liska, director y cofundador de Blender, se refirió a la serie y recordó a los dos argentinos fallecidos en el siniestro. Remarcó, en particular, que la “maravillosa” y “artística” idea del proyecto surgió de las mentes de Gaspi y Vignale, quien también se había sumado a la iniciativa.

A lo largo del primer episodio, que se emitió el 24 de mayo, el youtuber con más de 2,8 millones de suscriptores visitó el domicilio de Enrique, un poeta radicado en José C. Paz. El video cosechó, hasta hoy, 118.000 reproducciones. La segunda entrega, en tanto, se centró en la vida de Ricardo, un cazador de Saladillo.

Según supo este medio, la serie se grabó en su totalidad y quedan dos capítulos por estrenar.

En otro tramo de la conversación con este diario, Liska habló de Gaspi y Vignale como dos jóvenes “distintos” y que tuvieron la “valentía” de hacer algo “diferente” al resto. También reconoció su “humildad” y “respeto” con sus compañeros, amigos y fanáticos. Y cerró al calificar lo sucedido como una “pérdida enorme” para la comunidad de creadores de contenido y realizadores audiovisuales que tiene hoy la Argentina.

Los detalles de la tragedia

El siniestro aéreo ocurrió en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de la ciudad, cuando ambas aeronaves colisionaron en el aire y se precipitaron sobre la avenida das Américas.

Gaspi y Vignale viajaban a bordo del helicóptero matrícula PP-MAC, que explotó tras impactar contra el suelo. Junto a los dos argentinos, perdieron la vida además el productor musical brasileño Lucas Brito Chaves, conocido artísticamente como Lucas Frota, y el músico y compositor estadounidense Oliver Tree.

Lucas Vignale, el realizador audiovisual argentino que estuvo entre las víctimas que fallecieron en un accidente de helicóptero en Río de Janeiro

Tree, de 32 años y conocido por su característico corte de pelo en forma de casco y su personalidad excéntrica, era el autor de canciones como“Life Goes On”,“Miss You” y “Alien Boy”. Actualmente supera los 11 millones de oyentes mensuales en Spotify y sus temas más populares acumulan más de 700 millones de reproducciones.

Según indicó O Globo, los residentes locales reportaron el sonido de varias explosiones tras la colisión. Uno de los helicópteros cayó sobre un concesionario de autos eléctricos, explotó y provocó que al menos 20 vehículos se prendieran fuego. En tanto, la otra aeronave involucrada no estalló y se estrelló a cien metros de distancia.

Oliver Tree, el reconocido cantante estadounidense de 32 años que murió en un choque de helicópteros en Río de Janeiro IG @olivertree

“Los reportes indican que los helicópteros impactaron en el aire y se estrellaron en el estacionamiento de un concesionario de autos eléctricos”, señalaron los bomberos en un comunicado publicado. Y precisaron: “Se confirmaron al menos seis fallecidos, todos eran miembros de la tripulación de las aeronaves involucradas”.

En relación al combate del foco ígneo, que se mantuvo activo durante horas, hicieron hincapié en dificultades que trae aparejado el involucramiento de vehículos eléctricos, los cuales contienen baterías de iones de litio.

El incendio de los vehículos tras el choque entre dos helicópteros

“Cuando este tipo de batería se incendia, libera gases altamente tóxicos y aumenta tanto la temperatura como la intensidad del fuego. Apagar un incendio en uno de estos vehículos requiere entre tres y cuatro veces la cantidad de agua necesaria para un incendio en un automóvil convencional”, explicaron.

Quiénes eran Gaspar Prim Díaz y Lucas Vignale

Gaspi nació el 28 de diciembre de 2002 en Argentina. Se consagró en la plataforma de YouTube al realizar crónicas y notas urbanas a pie de calle, la mayoría de ellas algo incómodas o políticamente incorrectas. Se distinguía por utilizar un micrófono negro envuelto en cinta aislante.

En la cima de su popularidad, el joven dejó de subir contenido a sus redes sociales por un tiempo. Recién en 2024, y con un video íntimo titulado “La vuelta de Gaspi” -cortometraje escrito y dirigido por Vignale-, el youtuber, con su particular voz ronca, habló sobre los problemas de salud mental que había atravesado.

Gaspi nació el 28 de diciembre de 2002 en Argentina @gaspipd

En 2025, el creador de contenido, adepto al boxeo, había expandido su exposición internacional tras confirmarse su participación en el masivo evento de boxeo de streamers La Velada del Año V, organizado por el español Ibai Llanos, donde peleó ante el también youtuber Perxitaa, contienda que perdió por nocaut técnico.

Vignale, por su parte, nació en 1997. Desarrolló su carrera entre el cine independiente y la realización de videoclips. En ese rubro colaboró con artistas musicales argentinos como Trueno, Nicki Nicole, Duki, Wos y Bizarrap, entre otros, además de trabajar con el colombiano J Balvin.

El joven había presentado su primera película como codirector (Foto: @lucasvignale)

En cuanto a cine, dirigió el documental musical Tripolar 360° (2024), centrado en la banda mendocina Usted Señalemelo, y dio un salto importante al codirigir junto a Lorenzo “Toto” Ferro la película El tren fluvial, largometraje que fue seleccionado para la sección Perspectives de la Berlin International Film Festival. Su ópera prima también se presentó en el BAFICI 2026 y tuvo muy buenas críticas.