Hace 35 años que Diego Topa eligió dedicar su vida a los más pequeños. Con canciones, personajes entrañables y una energía que parece inagotable, construyó una carrera que trascendió generaciones y lo convirtió en uno de los artistas más queridos por el público infantil; un público que creció con él y que todavía hoy lo acompaña. “Yo amo y agradezco todos los días ser Topa. Es un modo de vida”, le confiesa el conductor a LA NACION orgulloso de su recorrido.

Diego Topa lleva 35 años en el medio Gentileza Federico Romero

Sin embargo, detrás del personaje que despierta sonrisas, hay una historia personal que le dio un nuevo sentido a todo lo que había construido. La llegada de su hija Mitaí marcó un antes y un después en su vida. Después de cuatro años de búsqueda, el conductor cumplió el sueño de convertirse en papá y, desde entonces, ese rol se convirtió en su experiencia más transformadora. “La verdad es que es increíble ser papá porque te desarma y te volvés a armar. Le dio sentido a la vida, a mi familia, a mis amigos, a mi casa, a todo”, revela emocionado.

Mientras combina su vida familiar con nuevos proyectos artísticos, Topa se prepara para volver a encontrarse con el público en Disney celebra: Una Navidad inolvidable, el espectáculo que protagonizará junto a Laurita Fernández en el Movistar Arena. Esta propuesta —que se renueva con personajes de películas queridas y canciones que invitan a celebrar— busca convertir la Navidad en una experiencia para disfrutar en familia. Para el artista, que hizo de la alegría una forma de vida, el escenario sigue siendo un lugar de encuentro, pero también una oportunidad para transmitir valores que hoy tienen un significado todavía más profundo.

—Siempre fuiste un hombre que tiró para adelante, sin peleas con los colegas... Hiciste tu caminito para llegar a lo que sos hoy. ¿Te costó mucho trabajo eso?

—Sí, en realidad no es que me costó mucho, es mi forma de ser. Mi carrera siempre fue por mi trabajo. A mí siempre me costó lo mediático, que se hable de mí, de mi condición, de lo que hago, de mi familia. Siempre cuidé mucho eso. No estoy acostumbrado a lo otro, no me siento cómodo, no sabría manejarlo. De hecho, voy contando sobre mi hija, pero me cuesta.

—¿Cómo se dio que cuentes lo de tu hija?

—La verdad es que lo de mi hija iba a suceder y necesitaba contarlo porque iba a ser parte de mi vida. Sí, sigo cuidando su identidad, su carita para que ella elija lo que quiera hacer, pero no podía no contar que iba a ser papá. Además, es algo que a mí me cambió la vida. Pero, la verdad, que tengo muchos amigos del medio que me cuidaron absolutamente. Por ejemplo, Ángel De Brito, que nos conocemos desde hace muchos años, me preguntó: “¿Lo puedo contar?”. Fue siempre así y eso lo agradezco. Tiene que ver con una construcción de cariño, respeto y cuidado con el otro.

—¿Cambió el vínculo desde que les contaste a esos papás y a esos niños que te siguen que vos también eras papá?

—Fue de golpe que lo conté con la manito de ella que decía “Mitaí”. Lo compartí y me explotó el Instagram de amor. Fue una decisión, fue subrogación de vientre, fueron cuatro años de búsqueda en silencio. Cuando decidimos contarlo, que fue el día que nació Miti el 21 de enero de 2020, no paramos de recibir amor, amor y amor. La verdad que no tengo hateo y los poquitos que a veces hay se los comen crudos [risas]; no tengo que hacer nada. Pero bueno, también tiene que ver con una construcción y con ser auténtico. Yo soy como soy, tanto en la tele, acá con vos; este soy yo siempre.

—En esa lucha de cuatro años para que pueda llegar tu hija, te convertiste en un referente de que “sí se puede”... ¿Lo sentís así?

—Sí, se puede. Soy un luchador porque en el medio tuvimos una pérdida también y fue muy doloroso. Pero bueno, cuando pasa el tiempo vas entendiendo por qué fue pasando y por qué tenía que ser Miti la que llegara a este mundo para acompañarnos, para llenarnos de amor, de alegría, de miedos, de inseguridad, ¡de todo! [risas]. La verdad es que es increíble ser papá porque te desarma y te volvés a armar. Le dio sentido a la vida, a mi familia, a mis amigos, a mi casa, a todo.

Diego Topa junto a su hija Mitai

—¿En qué te sentís diferente con la llegada de ella?

—Es hermoso ser papá. Yo disfruto de llevarla a la escuela, prepararla, las charlas que tenemos en el auto, ir a comer, las vacaciones, acompañarnos en todo. Hoy ella es mucho más compañera porque está más grande. Es muy inteligente, súper sensible; me llena de amor cómo está atenta a todo lo que va pasando, tanto en el trabajo como en la vida. Está muy conectada con nosotros. Hace muy poquito tuvimos la pérdida de nuestro perrito Titi, que fue la luz de mis ojos, y para mí fue muy duro. El otro día me vino a decir: “Papi, te veo muy triste. Yo también estoy triste. Se me ocurrió algo: le voy a pedir a Papá Noel que nos traiga un perrito” y eso habla un montón [se emociona]. Habla un montón de su conexión conmigo [llora]. Para mí, Titi fue un hijo. Yo aprendí lo que es el amor con un animal. Yo no había tenido nunca una mascota. Me enseñó absolutamente todo.

—¿Cómo llegó a tu vida?

—Llegó a raíz de Luisana Lopilato. Ella tenía un perrito hermoso, Simón, y yo iba a la casa y me encantaba. Yo soy alérgico a los pelos de los perros, pero él no me generaba nada. Entonces dije: “Bueno, me encantaría tener un maltés”. Cuando lo fui a buscar, la señora que me lo dio tenía tres y él me vio y vino corriendo. Desde ese día no se me separó más. Yo tenía miedo que me muerda, que esto, lo otro pero nada, le perdí miedo a todo. Yo era la luz de sus ojos y él la mía también. Me enseñó todo. Es increíble el amor que te generan. Hoy me está enseñando a vivir sin él desde el corazón. El momento del duelo hay que atravesarlo, pero el vacío es muy grande en mi casa. Lo extraño todos los días y me está enseñando a conectarme de otra manera. Y bueno, a lo mejor Papá Noel trae un regalito.

—¿Cómo se lo dijiste a tu hija?

—Fue una decisión muy dura, pero tuvimos que hacerlo porque estaba mal. Tenía un edema pulmonar y se estaba ahogando. El veterinario me dijo: “Mirá, no hay nada más que hacer y es muy feo lo que le está pasando”. Así que decidimos dormirlo y se durmió en paz en mis manos, mirándonos a los ojos y diciéndole: “Te amo” [llora]. Se fue con mucho amor. A partir de ahí, el algoritmo de Instagram no para de mandarme cosas, ¡no para! [risas]. Me lo recuerda todo el tiempo.

—Volviendo a tu hija, ¿cuándo descubrió que su papá era, nada más y nada menos, que Topa?

—Se fue dando cuenta naturalmente. Ella desde que nació me escucha cantar, me ve bailar, me acompaña al trabajo. Lo tomó de una manera tan natural que, por suerte, no le pasa esto de sentir celos cuando viene otro nene y me saluda o me dice “Te amo” o me da un dibujito. Yo creo que también eso se enseña y se aprende. Yo le doy mucha seguridad de que la amo, de que es mi hija hermosa, todos los días le digo algo lindo. Soy un papá muy presente. Amo estar en todo lo que puedo. De hecho, mi día empieza una vez que la dejo a ella en la escuela.

—¿Qué pasa cuando Topa aparece en la reunión de padres del colegio?

—El otro día tuvimos una y me encanta. Soy uno más para todos. Cuando voy, voy saludando a todas las demás aulas primero [risas]. A la mañana cuando la dejo, me gritan: “Topa, Topa” o me cantan las canciones.

—¿Ya llegó el momento en que te pide videítos para los amigos?

—Todavía no llegó esa parte, pero ya va a empezar a negociar. Me pasó con toda mi familia, con mis sobrinas: ”¿No me mandás un videíto porque la seño?”. Ya va a empezar a negociar porque aparte es rápida. Viene al trabajo y me reta si me olvido de decir algo. Va a ser medio productora también porque le gusta y se da cuenta de todo.

—¿Te pide hermanitos?

—Me pidió, me pide, pero ya es un montón; no doy más [risas]. De verdad que tengo un montón de trabajo y además ella también tiene sus actividades, cumpleaños; ¿cómo hago? Y además, ¿no volver a dormir otra vez? Ya no duermo con el laburo, entonces es un montón. Prefiero que venga otro perrito [risas].

El dulce mensaje que le dedicó Diego Topa a su hija por su cumpleaños (Foto: Instagram @diegotopaok)

—Todavía es chiquita para las redes sociales, pero qué pasa con los videos, ¿cómo lo manejas?

—Lo manejo como puedo, como todos los papás. A mí también me cuesta; a Topa también le pasa [risas]. Es una negociación constante. Igual hay un límite. No puedo ir en contra, pero hay que buscarle el tiempo. Ella va todo el día a la escuela (va doble turno porque le encanta) pero después me pide cosas extracurriculares: va a ballet, comedia musical, jazz y cerámica. Me pidió canto los jueves y le dije que ahora no, lo dejamos para el año que viene. Porque si no, no viene hasta las siete de la tarde y no la veo nunca. Entonces llega a casa, se baña, le preparo la comida y ahí la dejo ver un rato porque está todo el día en la escuela haciendo actividades. Ahí no me parece mal que mire un rato. Si veo lo que mira y estoy atrás de eso. Hay que estar muy atentos con lo que miran porque la verdad que los contenidos hoy por hoy se van por cualquier lado. Ahí es donde tenemos que estar atentos y cerquita.

“Atento”

—Vos contaste hace varios años que sufriste bullying en la época del colegio. ¿Sos de hablarlo con ella?

—Antes no tenía ese nombre, nosotros decíamos: “Me cargan”. Bueno, la cargada hoy tiene un nombre. De hecho, también vienen pasando cosas con ella que me va contando y estoy atento. Me pasa que viene llorando o me cuenta algo, entonces estoy atento.

—¿Cómo estás con el tema de la crianza y las fobias? Porque sé que sos un personaje muy particular que cuando ve una paloma cualquier cosa puede pasar… ¿Cuándo descubriste esa fobia?

—No sé, tipo a los 18, 20 años. Y tampoco sé cómo nació. A mí al principio me gustaban los pollitos, los pajaritos, no tenía problema. Pero recuerdo que en la adolescencia iba al zoológico de Cutini, donde estaban todos los animales sueltos, y yo tenía un paquete de galletitas animalitos, esas que tenían el confite que hoy los comes y te rompen todo. ¡Somos sobrevivientes de todo lo que consumíamos antes! Bueno, yo tenía una bolsita, me persiguió un avestruz y creí morir porque aparte me la arrancó con esas alas. Creo que ahí fue. Cuando me cruzo con alguna paloma rajo, grito, transpiro y agarro a la persona que tengo al lado. Me pone mal porque medio que se lo transmití a Miti; ella también ahora le tiene miedo. Pero no lo hice a propósito.

—Hablemos de trabajo. Se viene Una Navidad inolvidable con Laurita Fernández en el Movistar Arena…

—Volvemos con Laurita Fernández y el espectáculo. Estuvimos en Ciudad Universitaria hace dos años y fue un éxito total. Fue una locura lo que pasó. Es la primera vez que se hace algo tan grande con todas las licencias de Disney. Para mí, es uno de los shows más lindos que hizo Disney acá en el país y en Latinoamérica. Y ahora va a estar muy bueno porque en el Movistar Arena se ve bien de todos lados. Además, no va a ser exactamente igual. Si bien la historia es la misma, hay más personajes. Se suman Woody y Buzz Lightyear, de Toy Story, Stitch, canciones nuevas de Moana como “De nada”, que es una de mis favoritas y muchas más sorpresas. Es un show hermoso y sano para disfrutar en familia.

—¿Por qué no vuelve el programa Junior Express?

—La verdad es que estamos hablando con la gente de Disney y ojalá que este sueño se cumpla. No solo para la gente, sino para mí también. Yo amo Junior Express, está en mi corazón, muero de amor por hacerlo en el formato que sea: show en vivo, serie, película; la gente lo está pidiendo. No sabés lo emocionante que es recibir todos los días mensajes de que vuelva.

—Ahora también vas a estar en el Lollapalooza con Piñón fijo y Panam…

—Sí, un tridente espectacular. El año pasado no entró un alfiler. Fue hermoso. Hace cinco años que estoy haciéndolo y para mí es increíble. Es uno de los shows más hermosos que hago porque hay una conexión de amor, de alegría, de euforia.

—¿Cómo te llevás con Piñón y Panam?

—Hermoso. A Panam la adoro, tenemos un cariño muy grande. Hicimos una canción juntos. Con Piñón nos falta grabar una canción, pero seguramente este año lo hacemos. Hicimos un programa los tres juntos (Colorama), que fue maravilloso. Fue hermoso juntarnos los tres y yo conocí a otro Piñón ahí. Lo que me reí, es muy gracioso.

—Son de los pocos que quedaron porque el público infantil es el más difícil de todos…

—Es que es una dedicación de vida, es una decisión de vida. Yo amo y agradezco todos los días ser Topa. Me levanto a la mañana y voy a hacer las compras (ahora vivo en Ingeniero Maschwitz) y me saluda todo el mundo como cuando estaba en Caseros. Pero es un modo de vida ser Topa. Agradezco a Disney que me dio un lugar hermoso.

—¿Qué otros proyectos se vienen para el próximo año?

—Bueno, estoy conduciendo los Upfront, que son unos eventos muy importantes para Disney. Me fui a hacerlo a Chile, ahora me voy a Perú y creo que a Uruguay también. A raíz del espectáculo de Navidad nos convocaron con Laurita para protagonizar con Rada (que lo amamos) una nueva película para toda la familia. Vamos a filmar en enero y febrero porque se estrena en agosto de 2027. Además, estoy con mi disco (que me voy a grabar a Italia) y con el programa en la TV Pública, que estrenamos a fines de febrero, principios de marzo. Se viene la segunda temporada. Es hermoso ese programa; amo hacerlo. De hecho, mi hija me pidió que su próximo cumpleaños sea con esa temática. Y bueno, sigo con mi canal de YouTube, que está explotando. Estrené una canción que se llama “Las ruedas del autobús” y está en el puesto número seis global. Estoy entre Lali, Miranda!, María Becerra... y para mí es hermoso. Es un mimo a mi carrera porque le pongo todo [llora].

—¿Qué te emociona?

—Hace 35 años que trabajo, que le pongo mi amor, mi pasión y soy un agradecido porque, de verdad, amo trabajar para las infancias. Y esto que me va pasando también lo hago por los chicos que crecieron conmigo porque me lo piden. El otro día aparecí de sorpresa en el show de Martín Cirio, que es mi amigo y me pidió estar, y se paró todo el estadio Huracán para bailar. Yo no lo podía creer. El amor que recibo de la gente y ese agradecimiento puro. Entonces digo: “bueno, no me equivoco con lo que siente mi corazón cuando lo hago”.

—¿Qué le dirías a ese Diego que no era el Topa de hoy?

—Que no cambie absolutamente nada de todo lo que le fue pasando. Porque al principio de mi carrera, como le pasa a mucha gente, tuve muchos “no”, muchas caídas, pero esas caídas a mí siempre me hicieron fuerte. Al mirar para atrás ahora entiendo por qué fue así. Si a mí me decían que “sí”, por ahí después no laburaba acá. Entonces vas entendiendo las redes de la vida. Así que le diría eso: “que no cambie nunca, que siga siendo como es”.

Para agendar

Disney celebra: Una Navidad inolvidable. Se presenta el 22 de diciembre, a las 15 y a las 20. Nueva función: 23 de diciembre, a las 20, en el Movistar Arena.