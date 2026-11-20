Jennifer Lawrence sorprendió con una confesión sobre su vida personal durante su aparición en Watch What Happens Live With Andy Cohen, el jueves. La actriz, ganadora del Oscar por El lado luminoso de la vida, confirmó que se sometió a una cirugía de aumento de mamas y hasta dio algunos detalles sobre el procedimiento.

“Sí, tengo implantes”, respondió cuando el conductor le preguntó por el tema. Y, ante la sorpresa de Cohen, agregó con una sonrisa: “Sí, son nuevos, de verdad”.

Jennifer Lawrence no tuvo reparos en contar que se sometió a una intervención estética FREDERIC J. BROWN - AFP

La conversación surgió a partir de una pregunta sobre una historia que se había vuelto viral en los últimos días y que involucraba a Hailey Glassman, una de las nuevas integrantes del elenco de The Real Housewives of New York. La mujer se había roto la nariz al golpearse contra el pecho de otra persona durante una pelea.

“¿Acaso no te sorprende cómo un pecho pudo romperle la nariz a Hailey Glassman?”, le preguntó Cohen, de 58 años, a Lawrence. La actriz respondió afirmativamente y aprovechó la ocasión para revelar que ella misma había pasado por una intervención estética. La espontaneidad de su respuesta tomó por sorpresa al conductor, que quiso saber si hablaba en serio.

“¿De verdad?”, insistió Cohen. “Sí, son nuevos, de verdad”, ratificó Lawrence, mientras Josh Hutcherson, su compañero de elenco y también invitado al programa, se reía. La actriz incluso aprovechó para agradecerle al cirujano que realizó la intervención: el doctor Steven Teitelbaum, médico especializado en cirugía plástica con consultorio en Santa Mónica, California.

Jennifer Lawrence en el estreno de Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha, en la ciudad de New York City JAMIE MCCARTHY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Pero la charla no terminó ahí. Intrigado por el resultado, Cohen quiso saber qué tamaño de implantes había elegido. “¿Qué es eso? ¿Son implantes de la talla B?”, preguntó. “No, es una C completa. ¿Creo? Es del mismo tamaño que tenía”, contestó Lawrence, entre risas. El conductor elogió el resultado: “Son preciosas”. La actriz le agradeció el cumplido y Cohen cerró el intercambio con una frase cómplice: “Aprecio tu discreción”.

Lawrence, de 36 años, había llegado al estudio junto a Hutcherson, de 34, para hablar sobre Los juegos del hambre: Amanecer en la Cosecha, la nueva película de la franquicia que llegará a los cines este viernes 20 de noviembre. En esta precuela, ambos vuelven a interpretar a los personajes que los convirtieron en estrellas internacionales, Katniss Everdeen y Peeta Mellark.

Josh Hutcherson y Jennifer Lawrence Evan Agostini - Invision

La actriz también hizo una referencia humorística a su historial de accidentes. “En fin, me he roto dos narices”, comentó antes de dirigir una mirada divertida a la cámara, en un momento que acompañó el tono distendido de la entrevista.

Los cambios en su cuerpo después de la maternidad

La revelación de Lawrence no fue completamente inesperada para quienes siguen sus declaraciones sobre los cambios físicos que experimentó en los últimos años. La actriz ya había contado que se había sometido a un levantamiento de mamas después de tener a sus dos hijos, fruto de su matrimonio con el galerista Cooke Maroney.

Jennifer Lawrence en la alfombra roja de los premios Golden Globes 2026 Jordan Strauss - Invision

En un perfil publicado por The New Yorker en octubre de 2025, Lawrence había reflexionado sobre la cuestión al recordar una escena de desnudo que protagonizó en Hazme el favor, la comedia de 2023 que marcó uno de sus regresos a la pantalla grande después de un período de menor exposición.

“Tras el primero, prácticamente todo volvió a la normalidad. Con el segundo, nada se recuperó”, había explicado entonces. La actriz se refirió así a las diferencias que experimentó entre ambos embarazos y a la manera en que esos procesos modificaron su cuerpo.

Una carrera que sigue sumando desafíos

Mientras su vida personal y sus declaraciones sobre la maternidad generan interés, Lawrence continúa eligiendo proyectos que la alejan de los papeles más convencionales de Hollywood. En 2025 protagonizó Mátate, amor, una película dirigida por Lynne Ramsay y producida por Martin Scorsese, centrada en la depresión posparto que volvió a poner en primer plano su capacidad para asumir personajes complejos y emocionalmente exigentes.

Su próximo proyecto también despierta expectativas. La actriz participará en la adaptación cinematográfica de What Happens at Night, la novela de terror gótico publicada en 2020 por Peter Cameron, que será dirigida por Scorsese y tendrá como coprotagonista a Leonardo DiCaprio.

La película reunirá nuevamente a Lawrence con el director de Los asesinos de la luna, en una producción que se suma a una etapa de su carrera caracterizada por la búsqueda de historias alejadas de las grandes franquicias comerciales, aunque sin abandonar por completo los personajes que marcaron su trayectoria.