Miley Cyrus parece haber encontrado en Maxx Morando a un hombre a su medida. Cómplices, colegas y con un sentido del humor parecido, la cantante y el baterista de Liily se conocieron en una cita que, para ella, fue a ciegas. Desde entonces compartieron casa, grabaron canciones juntos y, después de casi cinco años de relación, tienen previsto dar el sí este fin de semana en el sur de California. Al hablar de su compromiso en Good Morning America, Cyrus contó que le atribuye a su pareja buena parte de lo que creció en esos años. “Querés soñar lo más grande posible y tener a tu lado a alguien que siempre te diga que podés hacerlo”, aseguró.

Miley Cyrus y Maxx Morando en la ceremonia de los premios Oscar John Shearer/97th Oscars - Getty Images North America

Del desfile de Gucci al estudio de grabación

Todo empezó con una cita a ciegas que organizaron amigos en común. “Bueno, para mí fue a ciegas. Para él, no tanto”, contó Cyrus a la edición británica de Vogue en 2023. La artista aceptó la propuesta, pero con bajas expectativas y un plan B por si la cosa no funcionaba. “Pensé: ‘Lo peor que puede pasar es que me vaya’”. Un año después, en una entrevista para Harper’s Bazaar, reveló que fue lo que la enamoró. “Es muy parecido a mí. Simplemente no nos tomamos la vida demasiado en serio”.

Una de las primeras imágenes públicas de la pareja trascendió en noviembre de 2021, cuando Cyrus compartió en Instagram fotos del desfile Love Parade de Gucci, en Los Ángeles. Poco más de un mes después, sus fans los filmaron bailando y cantando de la mano detrás de escena del especial de Año Nuevo que ella condujo para la NBC en Miami. En abril de 2022, los fotógrafos los captaron a los besos en una calle de West Hollywood. En mayo, fueron juntos a Broadway para ver a Pamela Anderson en el musical Chicago. Para ese entonces, el vínculo estaba consolidado.

Los besos que confirmaron el romance Backgrid/The Grosby Group

La relación avanzó entre la convivencia y las largas jornadas de trabajo en el estudio. Morando participó en la producción de Endless Summer Vacation (2023) y Something Beautiful (2025), y coescribió con Cyrus la canción que le da título a este último álbum. En una entrevista con Harper’s Bazaar, ella contó que desde chica estaba acostumbrada a trabajar con la gente que quiere. Con Morando, además, encontró a alguien que la estimula creativamente. “Maxx me inspira muchísimo”, dijo.

Una propuesta inesperada en Kioto

Durante un viaje a Japón, Morando esperó hasta el último día para pedirle casamiento a Miley Cyrus. Ya habían hablado de la posibilidad de comprometerse, contó el músico a Wonderland, pero él quería sorprenderla. Durante un paseo por los jardines del hotel en Kioto, la convenció de cruzar una tabla para llegar a un rincón apartado. Ella se puso a filmar el lugar y él aprovechó que estaba de espaldas. “Ahí me arrodillé y le toqué el hombro”, recordó.

Miley Cyrus mostró su anillo en el estreno de Avatar Matt Baron/BEI/Shutterstock - REX Features/Shutterstock /The G

El compromiso se hizo público en diciembre de 2025, cuando Cyrus lució un anillo de diamantes en el estreno de la tercera película de Avatar en Los Ángeles. Por esos días, la cantante contó que Morando la había agarrado desprevenida. “No es fácil sorprenderme porque me encanta tener el control de cada situación”, dijo. En enero, le confesó a Entertainment Tonight que todavía le daba vergüenza llamarlo su “prometido”.

Cyrus y Morando suelen reservarse los detalles de su vida en pareja, aunque de vez en cuando comparten una alfombra roja, como la de los premios Oscar de 2025. Cuando habló del compromiso con People, la cantante explicó por qué valora esa reserva. “Creo que también tiene que ver con ser más grande y cuidar más lo que estoy dispuesta a compartir”, dijo.

Qué se sabe de la boda de Miley Cyrus y Maxx Morando

Miley Cyrus y Maxx Morando en la première de Avatar, Fire and Ash REX Features/Shutterstock /The G

Miley y Morando tienen previsto casarse este fin de semana en el sur de California, según pudo averiguar TMZ. El día exacto y el lugar de la ceremonia siguen en reserva. En marzo, una fuente cercana a la pareja le contó a People que Miley ya hablaba de la boda y tenía ideas sobre cómo quería celebrarla. Los dos imaginaban una ceremonia “pequeña y significativa”. Por ahora, tampoco trascendieron detalles sobre el vestido ni quién lo diseñó.

La lista de invitados se mantiene en privado y todavía no hay confirmación pública de que asistan sus padres, Billy Ray y Tish Cyrus. Como recordó ¡Hola!, Miley y su padre volvieron a aparecer juntos en marzo, en el especial por los 20 años de Hannah Montana, después de un período de distanciamiento. Tish, por su parte, estuvo junto a su hija en mayo, cuando la cantante recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Este año Miley Cyrus fue honrada con la estrella número 2845 en el Paseo de la Fama de Hollywood y allí estuvo su prometido REX Features/Shutterstock /The G

En la boda pesará la ausencia de Dolly Parton, madrina artística de Miley, quien murió el 25 de agosto pasado a los 80 años. Parton la acompañó desde sus primeros pasos en la música, interpretó a la tía Dolly en Hannah Montana y grabó con ella “Rainbowland”. “Siempre la voy a amar y quiero que esté orgullosa de mí”, escribió Cyrus al despedirla en Instagram. Hasta ahora, se desconoce si la pareja le dedicará algún momento de la ceremonia.

Las pistas de la boda, quizá, estaban en la música. En septiembre, Miley Cyrus y Maxx Morando protagonizaron el videoclip de “Let’s Get Married” (“Casémonos”), filmado en blanco y negro en el Chateau Marmont de Los Ángeles. Un mes después, el 16 de octubre, ella lo invitó a subir al escenario del Hollywood Bowl y él se sentó a la batería para acompañarla en esa misma canción. ¿La volverán a interpretar este fin de semana?