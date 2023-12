escuchar

Hasta hace algunos años, Dominic West tenía una muy buena relación con el príncipe Harry. El actor y el miembro de la realeza solían encontrarse en eventos y compartir largas charlas. Sin embargo, en este último tiempo el vínculo se rompió y hoy ya no se hablan.

“ Perdimos el contacto porque dije demasiadas cosas durante una conferencia de prensa y desde ahí, no volvimos a hablar ”, explicó el actor de The Crown durante el episodio del 24 de diciembre del programa Sunday Morning en Times Radio. West, que interpreta al rey Carlos III en la serie de Netflix, fue presionado por la presentadora Kate McCann para que diera más detalles sobre el fin de su amistad con el duque de Sussex.

La estrella reveló que el distanciamiento se produjo un año después de que ambos participaran del evento benéfico Walking With the Wounded, en 2013, un viaje que hicieron junto a veteranos de guerra a través de la Antártida. “Harry era parte del equipo”, dijo.

“Parecía estar especializado en armar baños. Construyó una increíble estructura en forma de almena con bloques de ladrillo para que no entrara el viento. Incluso tenía un portarrollos de papel higiénico”, continuó relatando, sorprendido por la habilidad del príncipe.

Luego de esta experiencia, el actor participó de una conferencia de prensa en donde respondió varias inquietudes de los medios. “ Creo que me preguntaron qué hicimos y yo probablemente dije mucho más de lo que debía ”, confesó.

West, que mucho tiempo después de esto consiguió el papel del Rey Carlos III en The Crown, explicó que su amistad con el duque terminó “hace más de diez años”, razón por la cual no pudo pedirle consejos de como interpretar a su padre .

Harry y Meghan Markle

Hace un tiempo Harry, quien está distanciado de su familia, confesó que veía la serie de Netflix. “No pretenden dar noticias: es ficción, pero está vagamente basada en la verdad”, dijo durante una charla con James Corden en The Late Late Show. “Te muestra una idea aproximada de las presiones que supone poner el deber y el servicio por encima de la familia y de todo lo demás y lo que puede salir de eso”.

“Me siento mucho más cómodo viendo The Crown que leyendo las historias que se escriben sobre mi familia, mi mujer o yo mismo”, añadió el duque, quien se enfrenta diariamente a críticas sobre sus acciones y las de su esposa, Megan Markle, con quien tiene dos hijos: Archie y Lilibet.

La razón por la que West no quiso que su hijo siga trabajando en The Crown

Dominic West y su hijo Senan en The Crown

En la temporada cinco, el hijo de West, Senan, fue elegido para interpretar al Príncipe Williams. Sin embargo, cuando llegó el momento de renovar el contrato para la temporada seis, el actor no quiso que el adolescente continuara en su rol, a pesar de que la producción lo había vuelto a convocar.

“ Realmente no me sentía cómodo teniendo que hacer la escena en el Castillo de Balmoral, en donde le debía decir a un niño que su madre había muerto ”, dijo durante una entrevista haciendo referencia al momento en el que el futuro rey le comunica a sus herederos que Lady Di había muerto tras un accidente de auto en París. “Invitaron a Senan a volver a interpretar a William porque hizo un buen trabajo y estuvo genial, pero yo me opuse un poco. Fue injusto de mi parte porque él quería hacerlo, pero a mí no me habría gustado, la verdad”.

Debido a esta negativa de West, Senan fue sustituido por el actor Rufus Kampa para la primera parte de la sexta temporada, quien luego fue reemplazado por Ed McVey en la segunda parte de la ficción, que se centra en el momento en el que el heredero del trono británico conoce a Kate Middleton, con quien se casaría y tendría a sus tres hijos: George, Charlotte y Louis.

