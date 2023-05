Carlos III y The Crown: las revelaciones de la serie que pusieron en jaque la imagen pública del monarca

escuchar

El sábado 6 de mayo se llevará a cabo la coronación del rey Carlos III, a sus 74 años. El hijo mayor de la difunta Isabel II y su esposa, Camilla, serán nombrados Rey y Reina Consorte de Inglaterra en la Abadía de Westminster, ocho meses después del fallecimiento de Isabel. De esta forma, Carlos III se convertirá en el cuadragésimo monarca inglés en ser coronado en ese lugar histórico. Si bien para los británicos la figura del monarca resulta más familiar, la serie de Netflix creada por Peter Morgan, The Crown , no hizo más que expandirla al resto del mundo, al retratar eventos que lo involucraron directamente y que incluso generaron su enojo.

Josh O’Connor como el príncipe Carlos y Emma Corrin como la princesa Diana Netflix

De acuerdo a un alto funcionario escocés, el líder laborista Anas Sarwar, reveló que Carlos efectivamente vio el drama y comentó que no estuvo bien representado, que lo mostrado no se asemeja “ni cerca” a cómo es él, tanto en relación con su vida privada como con su función dentro de la corona británica. Además Sarwar contó, según una charla recogida por el periódico The Daily Mail, que Carlos se le acercó y le dijo: “Hola, encantado de conocerlos a todos. No soy ni cerca como me retratan en Netflix”.

Elizabeth Debicki, como Lady Di, y Dominic West, como el príncipe Carlos en la quinta temporada de The Crown Captura Video

En cuanto a ese retrato, la producción de Morgan ha puesto el foco en el monarca en sus últimas tres temporadas , en las que fue interpretado por Josh O’Connor (en la tercera y la cuarta) y por Dominic West en la quinta, la más explosiva en términos de revelaciones respecto de su matrimonio con Lady Di y el divorcio que implicó un cataclismo en la corona. Con el correr de las temporadas, el abordaje de Carlos III sufrió una metamorfosis: pasó de ser un príncipe con ideas modernas a un individuo temperamental con Diana, ofuscado por su mera presencia e incluso enojado con su madre.

Una pelea explosiva y a los gritos

Una de las secuencias más memorables de la serie, que cuenta con dos grandes trabajos de O’Connor y Emma Corrin, la podemos ver en el décimo episodio de la cuarta temporada, en la que el entonces príncipe enfrenta a su esposa cuando esta le solicita unas disculpas por cómo su matrimonio está quedando expuesto. Lejos de hacerlo, Carlos le asegura que se siente sorprendido por “la capacidad de autoengaño” de Spencer y la conversación toma otro cariz cuando la describe como “vulgar y egoísta” y la compara con Camilla.

“¿Por qué me importaría ella?”, le pregunta Diana, ante lo que el príncipe le responde a los gritos: “¡Porque a mí me importa! ¡Me importa a la mañana, a la tarde y a la noche! Si la lastimás a ella, me lastimás a mí, es a Camilla a quien quiero, allí yace mi lealtad, con nadie más”. Corrin refleja a la perfección la mezcla de desasosiego, pero también de fortaleza de Lady Di en ese instante en el que un joven Carlos no puede ya ocultar sus sentimientos por la mujer a la que amaba desde hacía años, desde antes de su boda real. La escena es muy dura y muestra a un Carlos fuera de sí, desbordado, imagen que no debió haber sido de su agrado.

Una “alianza grotesca”

La imagen del vestido de novia de Lady Di en el cuerpo de Emma Corrin, quien interpretó a la princesa en la cuarta temporada de la serie Netflix

En cuanto al matrimonio con Diana, la serie también pone el foco en el malestar de Carlos con su madre por desestimar lo que le sucedía con Camilla y se lo escucha decir que no soportará tener que vivir bajo una fachada. “Camilla es mi prioridad, me rehúso a ser culpado por esta alianza grotesca, me lavo las manos”, exclama, también visiblemente enojado. En una charla franca con la reina, Carlos le expresa que está sufriendo. “No, vos no sufrís, nosotros sufrimos”, le responde su madre, interpretada por Olivia Colman, quien también lo trata como “un caprichoso que vive quejándose y haciendo un espectáculo”.

En esos primeros años del matrimonio, Isabel le aconseja, en tono elevado, que, si quiere ser rey eventualmente, deberá “comportarse como tal”, ante lo que su hijo baja la cabeza y se retira de la habitación, no sin antes decirle que “hizo todo lo posible” para ser feliz con Diana, pero que por dentro estaba destrozado. Así, The Crown muestra a Carlos escindido entre los requisitos de la corona y sus propios deseos, pero siempre dirigiendo su malestar hacia Spencer.

Los celos de Carlos por la popularidad de Diana

Además de la omnipresencia de Camilla, la ficción de Morgan registró otra arista del matrimonio entre Carlos y Lady Di que le generaba al monarca, nuevamente, rechazo hacia su esposa. Se trata de la creciente popularidad de la princesa de Gales y cómo esta afectaba directamente la de su marido. “Gracias a vos la gente se me ríe en la cara, abuchean al heredero, a la corona”, le reclama. En las temporadas en las que vemos a O’Connor y Corrin en los roles de Carlos y Lady Di, hay un énfasis constante en cómo el monarca reflotaba los problemas de salud de su esposa, se burlaba de ella (como en la secuencia en la que Spencer realiza una interpretación de “Uptown Girl” de Billy Joel), y la acusaba de utilizar la “fama” que le había dado la corona para beneficio propio y no para la de toda la familia.

En este punto, Carlos remarca cómo su esposa había obtenido el cariño de la gente, dejando en evidencia cierta frialdad de los integrantes del denominado “sistema”, término usado en la serie por Felipe de Edimburgo. En diálogo con Camilla, ella misma le expresa que, de ser colocada en “un concurso de popularidad” con Diana, ella nunca podría ganar. “Diana siempre me va a ganar en la opinión pública”, le expresa, ante lo que Carlos le asegura que ella “es su único amor”, “el verdadero”.

Camilla, Carlos y una charla íntima que se volvió masiva

Carlos y Camilla tuvieron una charla que quedó expuesta Gentileza Netflix

Uno de los escándalos que The Crown no eludió en su quinta temporada fue el denominado “Tampongate” cuando se hizo pública una conversación de índole sexual entre Carlos y Camilla, que fue interceptada accidentalmente y vendida a la prensa, cuya publicación fue retrasada. En la charla en cuestión, se lo escucha al hijo de Isabel II diciéndole a su entonces amante cómo “quería vivir dentro de su pantalón”. El contenido completo de la conversación se publicó en 1993 cuando la prensa ya había sido comunicada acerca de la separación de la pareja de Carlos y Diana.

Elizabeth Debicki y Dominic West en The Crown Netflix

En lo que es una narrativa cíclica, el Carlos personificado por Dominic West abre la temporada intentando instalar que su madre ya era una mujer obsoleta para seguir en el trono , una secuencia que lo deja muy mal parado. Luego, él mismo es víctima de la prensa cuando ve en las tapas de los diarios la noticia de su charla con Camilla, un escollo más que debió sortear la corona para limpiar esa imagen que ya venía siendo dañada en el “Annus Horribilis”, es decir, lo que significó todo lo acontecido en 1992 para la difunta Reina Isabel II.

Un matrimonio “abarrotado”

La quinta entrega también mostró la gestación y emisión de la famosa entrevista que le brindó la princesa Diana de Gales (interpretada en este caso por Elizabeth Debicki) al periodista de la BBC, Martin Bashir, para el ciclo Panorama, que fue emitida el 20 noviembre de 1995. Si bien se trató de un diálogo extenso, hubo una frase que marcó a la corona: “ Había tres personas en ese matrimonio, estaba un poco abarrotado” , le manifestó Diana al periodista, en relación con su matrimonio con el príncipe Carlos y al vínculo extramatrimonial de él con Camilla. Aunque el impacto posterior de esa entrevista fue abordado superficialmente, es lo que termina de destruir a la corona desde su propia residencia.

Luego, a Carlos se lo retrata como un ser empático, pero en una situación que pudo no haber sucedido, cuando llega a un acuerdo con Diana para que ambos puedan vivir tranquilos por separado y rememora los buenos momentos de su relación con ella. De este modo se despide Carlos de The Crown hasta la sexta temporada, tras haber sido retratado como un hombre dividido y en conflicto, pero también ofuscado y propenso a arrebatos poco felices.

Las cinco temporadas de The Crown están disponibles en Netflix.