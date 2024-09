Drew Barrymore y Justin Theroux recordaron una apasionada escena de Los ángeles de Charlie por la que terminaron en el hospital: “Fue lo peor”

Escuchar

En todas las filmaciones hay imponderables, pero que dos actores terminen enviándose mutuamente al hospital, no es algo que suela ocurrir. Drew Barrymore y Justin Theroux confesaron que eso fue lo que ocurrió con ellos en 2003, cuando coincidieron en Los ángeles de Charlie: Al límite (2003).

La actriz recibió a su excompañero de elenco en su programa, The Drew Barrymore Show, y, como era de esperarse, las anécdotas por las que terminaron con quebraduras y atención médica no tardaron en salir a la luz. En el film, ella interpretaba a Dylan Sanders, uno de los tres “ángeles” y él a su ex novio, Seamus O’Grady. “Recuerdo esa gran escena de pelea”, comenzó relatando el actor. Y continuó, contándole a la audiencia: “Drew llevaba unas botas con tacones y se suponía que me iba a patear contra unos barriles. Así que veo que se echa hacia atrás y... ¡Me pateó tan fuerte como pudo! Fue directo a mi placa pectoral y la rompió”.

La actriz, entre risas y algo de vergüenza , aseguró que, más allá de los “detalles”, la escena quedó fantástica, pero Thereox no estuvo de acuerdo: “Fue lo peor que me ha pasado jamás”, indicó . Luego, fue Barrymore quien evocó otro de los momentos de la intensa filmación. La protagonista de Jamás besada aseguró que ella también terminó en el hospital. “Mi coxis se rompió al chocar contra la silla. Es que Justin tenía que patearme contra esa silla, pero me olvidé de ponerme la almohadilla para el coxis y todo terminó de la peor manera”.

A diferencia de lo que ocurrió con Lucy Liu y Bill Murray, que terminaron peleados a muerte luego del primer film de la saga, Los Ángeles de Charlie, de 2000, entre Thereox y Barrymore parece no haber rencores. Es más, aseguraron que en aquella filmación comenzaron una amistad que se mantiene firme hasta ahora.

Los ángeles de Charlie: Al límite fue la segunda película de la saga inspirada en la mítica serie de finales de los años setenta y principio de los ochenta, que tuvo a Jaclyn Smith, Farrah Fawcett, Kate Jackson, Cheryl Ladd, Shelley Hack, Tanya Roberts y David Doyle como protagonistas. En el desembarco a la pantalla grande, Barrymore tuvo como compañeras a Liu y Cameron Díaz.

Una historia muy querida

En abril de este año, la actriz recreó en su programa el emblemático peinado y maquillaje, bien de comienzos de siglo, que usó para el personaje. En los clips detrás de escena de su preparación junto a los peluqueros y maquilladores, Barrymore aseguró que sentía como si la hubieran “metido en una máquina del tiempo” y la hubiesen llevado 20 años atrás. “Me siento muy bien al darme cuenta de que puedo volver a lucir como un ángel de Charlie”, agregó.

Es que a pesar de que aquellos dos films no recibieron las críticas deseadas, para Barrymore ocupan un lugar muy especial: además de trabajar con Liu y Díaz, que es su mejor amiga desde la adolescencia, se probó también como productora. Ya en 2022, en un episodio de su podcast Drew’s News aseguró que sin dudas volvería a interpretar el papel de Dylan Sanders. “No tengo ni que pensarlo. Lo haría en un abrir y cerrar de ojos”, indicó.

“Me sorprendería que alguna de nosotras se negara a participar de una tercera película. En mi caso, la respuesta es un rotundo sí. Siempre diré que sí a esa propuesta”, agregó.

LA NACION